הטעויות הקריטיות של נתניהו איחדו את מנהיגי העולם לכינוס חסר תקדים בשארם בהובלת טראמפ

בעוד הכל מצפים לשובם של החטופים מעזה מתכנס בשארם א שייח כינוס מנהיגים עולמי מ-20 מדינות שרובן היו פעם מחסידות ישראל כדי לרקום תוכנית מעשית שמטרותיה הפוכות לחלומות שרקם נתניהו עם ממשלת הימין הקיצוני שלו. הספינים הביביסטיים עוסקים בטשטוש האמת והדחקתה אבל לכל בר דעת ברור: הטעויות הקריטיות של ביבי ובראשן מריחת המלחמה שנה פלוס מעבר לדרוש היא שמעניקה בסופו של דבר ניצחון גדול לחמאס ותבוסה ניצחת למשיחיות הביביסטית ההזויה.

כדי לשוב לחיק העמים תצטרך ישראל לעמול קשה, תחת מנהיגות אחרת וזה ייקח זמן כי נתניהו לא מוותר על דיקטטוריזם שמשמעותה הבטחת שלטונו עד יומו האחרון.

אז מה יהיה לנו בימים הקרובים?

טראמפ נוחת ל־4 שעות בישראל — ובאותו ערב מוביל את הוועידה הענקית בשארם א־שייח’: מה יקרה מחר, מי מגיע, ומה על הפרק.

ביקור בזק, נאום היסטורי מתוכנן בכנסת ופגישות טעונות עם משפחות החטופים — ואז טיסה דרומה לשארם א־שייח’, שם יעמוד נשיא ארה״ב דונלד טראמפ לצד הנשיא המצרי עבד אל־פתאח א־סיסי בראש ועידת הפסגה הגדולה ביותר מאז תחילת המלחמה. על השולחן: מיסוד הפסקת האש והסדר החטופים–אסירים, מנגנוני ביטחון בגבול עזה–מצרים, מתווה ממשל ברצועה ושיקום רב־שנתי, בתיווך קהיר, קטאר ושותפות אירופיות.

הלו״ז המשוער בישראל: טקס קצר, פגישה עם נתניהו, מפגש עם משפחות — ונאום בכנסת

לפי דיווחים בישראל, טראמפ צפוי לנחות מחר (שני, 13 באוקטובר) בסביבות 09:20 ולשוב ליציאה בסמוך לשעה 13:00 — “חלון” של כ־ארבע שעות. בין לבין: טקס קבלה קצר בנתב״ג, פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת, מפגש עם משפחות החטופים באולם שאגאל, ונאום מליאה שמתוכנן ל־11:00. יש להדגיש: זמני הנחיתה וההמראה נשענים על דיווחי טלוויזיה שאינם רשמיים; מנגד, כלי תקשורת אירופיים מצטטים אישור מהבית הלבן לעצם הנאום והמפגשים.

מה כן רשמי? קהיר הודיעה שכבר ביום שני ינוהל בשארם כינוס מנהיגים “להשלמת ההסכם לסיום המלחמה בעזה”, בהשתתפות טראמפ. בירושלים, יו״ר הכנסת אמיר אוחנה שלח הזמנה רשמית לנשיא לנאום בפני המליאה. שידור חי של הנאום הוכנס ללוח השידורים של C-SPAN.

שארם א־שייח’: מי מגיע ומה מנסים להשיג

על פי הודעת נשיאות מצרים ופרסומים מערביים, פסגת שארם תתכנס ביום שני בהשתתפות מנהיגים מלמעלה מ־20 מדינות — בהן בריטניה, איטליה, ספרד , טורקיה וצרפת — וכן מזכ״ל האו״ם. חלק מהדיווחים מציינים שהחמאס לא ינכח; לגבי השתתפות נתניהו — יש פרסומים סותרים וטרם ניתן אישור ישראלי רשמי. המטרה המוצהרת: למסמר את “השלב הראשון” של התוכנית — הפסקת אש והחזרת חטופים תמורת אסירים — ולמסגר מנגנון בינלאומי ליישום שלבי ההמשך (ביטחון, מנהל אזרחי ושיקום).

הרקע: איך נולד ההסדר — ומה עדיין פתוח

בשבוע החולף הכריז טראמפ כי ישראל וחמאס הסכימו לשלב ראשון של המתווה, תוך הפעלת לחץ אמריקאי ותיווך מצרי־קטארי, ובסיוע טורקי בחלק מהשיחות בשארם. רויטרס מתארת מעורבות ישירה של טראמפ בשיחות (שיחות טלפון מרחוק) ושילוב “מקלות/גזרים” אזוריים. יחד עם זאת, גם בהסכמה חלקית — שאלות גדולות עדיין מחכות להכרעה: מי יאבטח את המעברים, איך נראה מנגנון מניעת הברחות, מי מרכיב את מסגרת הממשל האזרחי ברצועה, ואיך ייפרס הכסף לשיקום.

הזירה הישראלית: פוליטיקה, זיכרון, ולחץ ציבורי

ביקור טראמפ מגיע בעיצומה של התאוששות רגשית–ציבורית לאחר ההודעה על שלב ראשון בהחזרת חטופים. בכיכר החטופים בת״א נרשמו אירועי תודה ונאומים של מתווכים אמריקאים מקורבים לבית הלבן. מנגד, נמשכת דרישה אזרחית–פוליטית “לסגור את הפינה” גם בנוגע לעתיד הרצועה ולמסלול השיקום. נאום נשיא ארה״ב בכנסת עשוי להפוך לרגע סמלי — אך גם ייבחן בזכוכית מגדלת מצד הקואליציה והאופוזיציה, סביב השאלות: מי יתחייב למה, והאם ירושלים מגיעה לשארם לא רק לצילום — אלא לחתימה.

תמונת מצב הומניטרית: מספרים, רגישויות ומחלוקת

הפסיקה הלחימתית וההסכמות הראשוניות גוללו גל של שמחה — בישראל וברצועה — אך המספרים ממשיכים להכאיב: לפי “הגרדיאן”, מאז אוקטובר 2023 נהרגו למעלה מ־67 אלף פלסטינים, לצד 1,200 נרצחים בישראל בתחילת המלחמה ו־251 חטופים. אלו נתונים שנויים במחלוקת פוליטית ואנושית, אך הם ממחישים את עומק המשבר שעליו תידון הפסגה.

מה יהיה על השולחן בשארם — סעיפי הליבה

יישום וקלנדר: לוחות זמנים לשחרורי חטופים ואסירים; מנגנוני אימות בינ״ל; נקודות “בקרה ומעבר” בין שלבים.

ביטחון וגבולות: סדרי אבטחה במעבר רפיח ובים; משנה סדורה למניעת הברחות; אפשרות לכוח פיקוח אזורי/רב־לאומי. (מסגרת הדיון מתוארת בהודעות קהיר ובתדרוכי רויטרס.)

ממשל ושיקום: ועדת תכנון לשיקום תשתיות, בתי־חולים, מים וחשמל; חלוקת תפקידים בין מצרים, מדינות המפרץ, האיחוד האירופי והבנקים הרב־לאומיים; חיבור לתנאי רפורמה אזרחיים ומנגנון שקיפות כספי. (הדיפלומטיה המצרית מגדירה זאת כיעד מרכזי.)

שאלת הנציגות הפלסטינית: בהיעדר נוכחות חמאס — האם תוקם מסגרת טכנוקרטית זמנית? מי ינהל את היום־יום? הדיווחים חלוקים — והפסגה נועדה גם לכייל את התשובות.

נקודות אי־ודאות וסיכונים

לוחות זמנים גמישים: חלק מהזמנים והנאומים בישראל נמסרים מדיווחי כלי תקשורת וטרם פורסמו כלוח זמנים רשמי ישראלי מלא. יש לקחת זאת בעירבון מוגבל עד לפרסום הודעות רשמיות ו־NOTAM תעופתיים.

השתתפות ישראלית מלאה בשארם: יש דיווחים סותרים אם נתניהו יגיע בעצמו או ישגר משלחת בכירה. ההבהרות צפויות סמוך לפתיחה.

היעדר חמאס בחדר: גם אם המסמך יאושר, יישום בשטח ללא שותפות כל הגורמים המסוכסכים עלול לייצר חורים תפעוליים.

מה לראות מחר — ציר זמן (משוער)

09:00–09:30 טקס קצר בנתב״ג והמשך נסיעה לבניין הכנסת.

לפני 11:00 פגישה בין טראמפ לנתניהו בלשכת רה״מ בכנסת; מפגש משפחות החטופים באולם שאגאל.

11:00 (משוער) נאום טראמפ במליאת הכנסת — משודר בינלאומי (C-SPAN הוסיף לשבץ שידור חי).

צוהריים יציאה לנתב״ג והמראה לשארם.

אחה״צ–ערב פתיחת פסגת שארם והצהרת יושבי־הראש טראמפ־א־סיסי; מגעי חתימה ונוסח סופי.

(הזמנים מבוססים על פרסומים מקומיים ובינ״ל ועדיין תלויים בעדכוני פרוטוקול וטיסה.)

השורה התחתונה

טראמפ מגיע לישראל למופע דיפלומטי קצר אך רועם — ונוסע מיד להכתיר בשארם מתווה שמבקש להפוך “הפסקת אש בת שלבים” להסדר אזורי רחב. ההיסטוריה של המזרח התיכון מלמדת: תמונות חתימה קל לצלם; מה שקשה באמת הוא ניהול היום־שאחרי — חטופים, ביטחון, מנהל ושיקום — חודש, חצי שנה ושנה מהיום. פסגת שארם תנסה לתת לכך תשובות — והדקה הישראלית מחר בבוקר תהפוך פתיח לסצנה הגדולה.

״עניין מרכזי״