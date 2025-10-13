 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שני, 13 באוקטובר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

החטופים חוזרים הביתה במחיר מזעזע של 4,000 רוצחים ומחבלים המשתחררים מהכלא הישראלי

IMG_7541
רמי יצהר 13 באוקטובר 2025

פרק משמעותי במלחמת עזה מסתיים היום עם שובם הביתה של החטופים החיים ותחילת השבת גופות החטופים שנהרגו אם בידי שוביהם ואם בפעולות צה״ל. המחיר הוא מזעזע: יותר מ-4,000 רוצחים ומחבלים משתחררים מהכלא הישראלי מה שמוכיח לאויב מחדש כי חטיפת ישראלים חיים או מתים היא הדרך היעילה ביותר להשגת עליונות על היהודים באשר הם.

לפי דיווחי הצלב האדום, מצב חלק מהחטופים אינו טוב והם יזדקקו לטיפול ולהשגחה בטרם ישובו לחיים סדירים. לשבים מצפה קבלת פנים חמה, אוהדת ומרגשת שלאחריה לאחר מפגש עם המשפחות ייכנסו לסדרת טיפולים ולהשגחה בבית החולים.

במקביל קופץ הנשיא טראמפ לביקור קצר של שעות ספורות ואז יגיע לשארם א שייח לכינוס הענק חסר התקדים בהשתתפות כעשרים מנהיגים אירופיים ושל מדינות ערביות ומוסלמיות והכל בראשות הנשיא טראמפ שושבין סיום המלחמה.

נתניהו חלם להמשיך במלחמה לנצח עד טראמפ אמר די ועכשיו צריך לראות איך תראה רצועת עזה החדשה.

בינתיים בשטח בעזה מאות אלפים חוזרים לבתיהם, או למה שנותר מהם וכוחות חמאס חמודים נראים בשטח כשהם מנהלים את החיים ביד רמה. צה״ל עדיין שולט על כמחצית מהשטח ועכשיו מתחילים הדיונים באשר לעתיד הרצועה.

נתניהו מצידו כבר שוקד על יצירת אויב חדש המאיים עלינו לכאורה. אחרי הכל דוקטרינה ההשתלטות על העם עוברת תמיד על הנכחת אויב אמיתי או דימיוני שבלעדיו אין לשליט בעל המגמות הדיקטטוריות מרחב תימרון בזירה הפוליטית הפנימית והמפלגתית.

המלחמה נגמרה ואנחנו נשארנו עם תוצאותיה הקשות וההשלכות הנובעות ממנה למדינה ולעם היהודי באשר הוא. והפלסטינים? הם מעולם לא היו קרובים יותר להקמת מדינה לצד המדינה היהודית בארץ ישראל.

״עניין מרכזי״

מבזקפוליטיקהחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה