החטופים חוזרים הביתה במחיר מזעזע של 4,000 רוצחים ומחבלים המשתחררים מהכלא הישראלי

פרק משמעותי במלחמת עזה מסתיים היום עם שובם הביתה של החטופים החיים ותחילת השבת גופות החטופים שנהרגו אם בידי שוביהם ואם בפעולות צה״ל. המחיר הוא מזעזע: יותר מ-4,000 רוצחים ומחבלים משתחררים מהכלא הישראלי מה שמוכיח לאויב מחדש כי חטיפת ישראלים חיים או מתים היא הדרך היעילה ביותר להשגת עליונות על היהודים באשר הם.

לפי דיווחי הצלב האדום, מצב חלק מהחטופים אינו טוב והם יזדקקו לטיפול ולהשגחה בטרם ישובו לחיים סדירים. לשבים מצפה קבלת פנים חמה, אוהדת ומרגשת שלאחריה לאחר מפגש עם המשפחות ייכנסו לסדרת טיפולים ולהשגחה בבית החולים.

במקביל קופץ הנשיא טראמפ לביקור קצר של שעות ספורות ואז יגיע לשארם א שייח לכינוס הענק חסר התקדים בהשתתפות כעשרים מנהיגים אירופיים ושל מדינות ערביות ומוסלמיות והכל בראשות הנשיא טראמפ שושבין סיום המלחמה.

נתניהו חלם להמשיך במלחמה לנצח עד טראמפ אמר די ועכשיו צריך לראות איך תראה רצועת עזה החדשה.

בינתיים בשטח בעזה מאות אלפים חוזרים לבתיהם, או למה שנותר מהם וכוחות חמאס חמודים נראים בשטח כשהם מנהלים את החיים ביד רמה. צה״ל עדיין שולט על כמחצית מהשטח ועכשיו מתחילים הדיונים באשר לעתיד הרצועה.

נתניהו מצידו כבר שוקד על יצירת אויב חדש המאיים עלינו לכאורה. אחרי הכל דוקטרינה ההשתלטות על העם עוברת תמיד על הנכחת אויב אמיתי או דימיוני שבלעדיו אין לשליט בעל המגמות הדיקטטוריות מרחב תימרון בזירה הפוליטית הפנימית והמפלגתית.

המלחמה נגמרה ואנחנו נשארנו עם תוצאותיה הקשות וההשלכות הנובעות ממנה למדינה ולעם היהודי באשר הוא. והפלסטינים? הם מעולם לא היו קרובים יותר להקמת מדינה לצד המדינה היהודית בארץ ישראל.

״עניין מרכזי״