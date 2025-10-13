חמאס משחרר את החטופים החיים

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום החל במבצע להובלת בני ערובה ועצורים במסגרת הסכם הפסקת האש.

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) החל במבצע רב-שלבי לסיוע בשחרורם והעברתם של בני ערובה ועצורים, כחלק מהסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס. המבצע המורכב, שמתבצע לבקשת הצדדים, חיוני להצלת חיים ולאיחוד משפחות.

החל מהיום, צוותים של ה-ICRC יקבלו לחזקתם את בני הערובה המוחזקים ברצועת עזה ויעבירו אותם לרשויות הישראליות. במבצע נפרד, צוותי הארגון יעבירו עצורים פלסטינים המוחזקים במתקני מעצר ישראליים לעזה ולגדה המערבית.

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום יסייע גם בהשבת אלה שאינם בחיים, כדי שמשפחותיהם יוכלו להביאם לקבורה נאותה.

ה-ICRC פועל כמתווך ניטרלי, ותפקידו במבצע זה הוא הומניטרי לחלוטין. הצדדים לסכסוך הם שקבעו את תנאי ההסכם, כולל זהות המשוחררים ולוחות הזמנים; הוועד הבינלאומי של הצלב האדום לא היה מעורב במשא ומתן.

המבצעים האלה מורכבים ביותר ודורשים תכנון לוגיסטי ובטיחותי קפדני, כדי למזער את הסיכון לחיי כלל המעורבים. באחריות הצדדים להסכם להבטיח שהם יבוצעו בביטחה ובכבוד.

במסגרת הסכמי שחרור קודמים, מאז אוקטובר 2023 ה-ICRC סייע בשחרורם של 148 בני ערובה ו-1,931 עצורים פלסטינים. פעולות הומניטריות אלה הן דוגמא לאופן שבו תפקידנו כמתווך הומניטרי יכול להציל ולשנות חיים. חיוני שכל הצדדים יעמדו בהתחייבויותיהם לשים קץ לכאב ולסבל של רבים כל כך.

ואלה שמות החטופים שישתחררו מהשבי בעזה זאת על פי הודעת חמאס:

1. בר קופרשטיין

2. אביתר דוד

3. יוסף חיים אוחנה

4. שגב כלפון

5. אבינתן אור

6. אלקנה בוחבוט

7. מקסים הרקין

8. נמרוד כהן

9. מתן צנגאוקר

10. דוד קוניו

11. איתן הורן

12. מתן אנגריסט

13. איתן מור

14. גלי ברמן

15. זיו ברמן

16. עומרי מירן

17. אלון אוהל

18. גיא גלבוע-דלל

19. רום ברסלבסקי

20. אריאל קוניו

״עניין מרכזי״