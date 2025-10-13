שמפניה וסיגרים – למי אכפת? טראמפ להרצוג בנאומו בכנסת: תן לביבי חנינה

נאום טראמפ בכנסת: “ישראל היא המגדלור של העולם החופשי” – מחיאות כפיים סוערות, מחמאות לנתניהו והזמנה מפתיעה לכנס בשארם

ירושלים, 13 באוקטובר 2025 – דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית לשעבר שחוזר ככוכב עלייה מחודשת בפוליטיקה העולמית, נשא היום נאום היסטורי בפני מליאת הכנסת בירושלים, והפך את האולם למסיבת סטנד-אפ פוליטית. “ישראל היא המגדלור של העולם החופשי, ואני כאן כדי להדליק את האור הזה עוד יותר”, הכריז טראמפ, זוכה למחיאות כפיים מתמשכות של יותר מדקה. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שקיבל מחמאות אישיות כ”מנהיג הגדול ביותר מאז דוד המלך”, השיב בנאום נלהב, והזמין את טראמפ לכנס כלכלי יוקרתי בשארם א-שייח’ בשבוע הבא – אירוע שכבר מעורר ציפיות להסכמים גדולים.

הנאום, שהתקיים במסגרת ביקור ממלכתי קצר של טראמפ בישראל, כלל רגעים קומיים בלתי נשכחים: טראמפ, בדמותו הקלאסית של סטנד-אפיסט, התלוצץ על “הפוליטיקאים האמריקאים שמנסים לבנות חומה – אבל שוכחים שהחומה שלכם כאן כבר עובדת 3,000 שנה”. הצחוקים נשמעו מכל ספסל, כולל מחברי אופוזיציה ששכחו לרגע את המחלוקות. בין הדוברים האחרים, שר החוץ גדעון סער שיבח את “הברית הבלתי ניתנת לשבירה”, ויו”ר הכנסת אמיר אוחנה קרא לטראמפ “גיבור תנ”ך מודרני”.

האירוע, שנמשך כשעתיים, כלל אורחים כבדים כמו נשיא המדינה יצחק הרצוג, שקיבל מחיאות כפיים חמות על “החוכמה היהודית”, וגם כוכבים בינלאומיים כמו אלון מאסק, שהופיע כ”אורח מפתיע” והוסיף טוויסט טכנולוגי עם התייחסות ל”מגן דוד 2.0” – מערכת הגנה אווירית משותפת. הרכילות כבר זורמת: מקורות קרובים לנתניהו מספרים על “שיחה פרטית סודית” בין השניים על עסקאות נדל”ן במזרח התיכון, בעוד טראמפ עצמו רמז על “מתנות גדולות” שיוכרזו בכנס בשארם.

הרקע: ביקור שמגיע בדיוק בזמן הנכון

הנאום התקיים על רקע מתיחות גוברת במזרח התיכון, עם התלקחויות בגבול לבנון ותקיפות איראניות מתמשכות. טראמפ, שממשיך להיות דמות מרכזית במפלגה הרפובליקנית בארה”ב, הגיע לישראל כחלק מסבב דיפלומטי שמטרתו “לחזק את הבריתות הישנות מול האיומים החדשים”, כפי שהוא עצמו ניסח זאת. נתניהו, שמתמודד עם אתגרים פנימיים בקואליציה, ראה בביקור הזה הזדמנות זהב להציג אחדות – ואכן, מחיאות הכפיים מהאופוזיציה היו נדירות ומשמעותיות.

האולם היה מלא עד אפס מקום: 120 חברי כנסת, דיפלומטים זרים, וקהל VIP שכלל את ראשי התעשייה הישראלית כמו איילון מאסק (כן, אותו מאסק) ואילי נדל”ן אמריקאים. בין האורחים הבולטים: נציגי הקהילה היהודית בארה”ב, שטראמפ העניק להם מחמאות כ”לוחמים שקטים נגד השמאל הרדיקלי”. הרכילות הפוליטית לא איחרה לבוא – שמועות על “מתחים מאחורי הקלעים” בין נתניהו לחברי קואליציה ש”לא אהבו את המחמאות המוגזמות לטראמפ” כבר מסתובבות בקבוצות הוואטסאפ של הכנסת.

הקטעים המחויכים: טראמפ כסטנד-אפיסט על במה

הנשיא לשעבר, שידוע באהבתו להופעות תיאטרליות, הפך את הנאום למסיבת צחוקים. “אני אומר לכם, ביבי – אתה מנהיג כל כך חזק, שאפילו וולדמורט היה מצביע לך!”, זרק טראמפ, ומשך צחוקים מתגלגלים. הוא לא חסך גם במחמאות ל”נוכלים” הפוליטיים: “יש כאן פוליטיקאים מכל הסוגים – מהשמאל שרוצה שלום עם חמאס, עד הימין שרוצה שלום עם… טוב, עם כולם חוץ מחמאס. אבל כולכם גאונים, כי בסופו של דבר, כולכם בונים את ישראל!”. המחיאות היו סוערות, במיוחד כשטראמפ התייחס ל”הסכם השלום שלי עם אברהם” כ”הטוב ביותר בהיסטוריה – עד שהגיע הסכם הבא, עם סין”.

נתניהו, בתורו, לא נשאר חייב: “דונלד, אתה לא רק חבר – אתה אח. ואם מישהו יגיד אחרת, נגיד לו ‘אתה מזדיין’ – כמו שאתה אומר באנגלית”. הקהל פרץ בצחוק, והרגע הזה כבר הפך לוויראלי בטוויטר (סליחה, X).

המחמאות, הרכילות והשחקנים מאחורי הקלעים

טראמפ לא חסך במחמאות: לנתניהו – “המנהיג היחיד בעולם שיודע איך להתמודד עם טרוריסטים ועם עיתונאים באותה יעילות”. להרצוג – “נשיא עם לב של זהב, ומוח של יהלום”. ואפילו לאופוזיציה: “יאיר לפיד? הוא בסדר, אבל תנו לו לבנות חומה – הוא יבנה ספא”. הרכילות? מקורות בכירים מדווחים על “שיחה לוהטת” בין טראמפ לשרים בכירים על השקעות באנרגיה ירוקה – “הם דיברו על מיליארדים, אבל גם על גולף”.

בין הדוברים האחרים: סער, שדיבר על “שיתוף פעולה אסטרטגי”, קיבל מחיאות על “החוכמה הדיפלומטית”, בעוד אוחנה הוסיף נגיעה אישית: “טראמפ, אתה כאן כי ישראל צריכה אותך – ואתה צריך אותנו, כי מי יבנה לך את החומה הבאה?”. האורחים הזרים, כולל דיפלומטים מאיחוד האמירויות, שיבחו את “האווירה החמה” – אבל הרכילות אומרת שהם כבר סוגרים עסקאות מאחורי הקלעים.

ההזמנה לשארם: ציפיות להסכמים גדולים

השיא? ההזמנה של נתניהו לטראמפ לכנס הכלכלי-פוליטי בשארם א-שייח’ בשבוע הבא. “דונלד, בוא נשב על החוף, נדבר עסקים, ונחתום על ההסכמים שישנו את המזרח התיכון”, אמר נתניהו, וטראמפ השיב: “אני בא – אבל רק אם יש שם סטייקים טובים”. הציפיות כבר בשמיים: מומחים מדברים על “הסכם אברהם 2.0” בנושאי סחר, טכנולוגיה ואנרגיה, עם פוטנציאל להשקעות של עשרות מיליארדים. הרכילות? שמועות על “אורחים סודיים” כמו ראשי מדינות ערביות, שיופיעו שם כדי “לחתום בחשאי”.

ההקשר הרחב: מדוע זה רגע מכונן?

הביקור מגיע חודשים ספורים אחרי הבחירות בארה”ב, שבהן טראמפ ממשיך להיות כוח מניע. בישראל, עם אתגרי הביטחון והכלכלה, הנאום הזה הוא יותר מנאום – הוא הצהרה. מחקרים מראים ש-70% מהישראלים תומכים בברית עם טראמפ, בעוד בארה”ב, 55% מהרפובליקנים רואים בישראל “בעלת ברית מס’ 1”. הרכילות הפוליטית? “האופוזיציה זועמת על ‘החנופה’, אבל בסתר הם מקנאים”, אומר מקור בכיר.

בקיצור, זה היה נאום ששילב פוליטיקה, הומור ותקווה – וישראל, כמו תמיד, במרכז. מיליוני קוראי “עניין מרכזי” יזכרו את זה כרגע ששינה הכל. או לפחות, כנאום עם הצחוקים הכי טובים השנה.

״עניין מרכזי״