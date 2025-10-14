שמפניה וסיגרים – למי אכפת? טראמפ להרצוג בנאומו בכנסת: תן לביבי חנינה

נאום טראמפ בכנסת: “ישראל היא המגדלור של העולם החופשי” – מחיאות כפיים סוערות, מחמאות לנתניהו והזמנה מפתיעה לכנס בשארם

ירושלים, 13 באוקטובר 2025 – דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית שחוזר ככוכב עלייה מחודשת בפוליטיקה העולמית, נשא היום נאום היסטורי בפני מליאת הכנסת בירושלים, והפך את האולם למסיבת סטנד-אפ פוליטית. “ישראל היא המגדלור של העולם החופשי, ואני כאן כדי להדליק את האור הזה עוד יותר”, הכריז טראמפ, זוכה למחיאות כפיים מתמשכות של יותר מדקה. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שקיבל מחמאות אישיות כ”מנהיג הגדול ביותר מאז דוד המלך”, השיב בנאום נלהב, והזמין את טראמפ לכנס של כ-20 מנהיגים ערביים ומוסלמיים בשארם א-שייח’ המתחיל בצום האירוע בכנסת. זהו אירוע שמעורר ציפיות להסכמים גדולים נוספים לרבות הציפייה שנשיא אינדונזיה, המדינה המוסלמית המאוכלסת בתבל, יגיע לארץ ביום שלישי בערב לביקור היסטורי.

הנאום בכנסת שהתקיים במסגרת ביקור ממלכתי קצר של טראמפ בישראל, כלל רגעים קומיים בלתי נשכחים:טראמפ: זה לא רק סיום המלחמה, זו התחלה של עידן של אמונה ותקווה. של הרמוניה בישראל ובכל האומות במה שיהפוך להיות איזור נהדר. זה שחר היסטורי של מזרח תיכון חדש. אני רוצה להודות למי שעשה את זה – ראש הממשלה בנימין נתניהו. ביבי תעמוד בבקשה

האירוע, שנמשך כשעתיים, כלל אורחים כבדים כמו נשיא המדינה יצחק הרצוג, שקיבל מחיאות כפיים חמות על “החוכמה היהודית”, וגם כוכבים בינלאומיים כמו המיליארדרית מרים אדלסון, מקורות קרובים לנתניהו מספרים על “שיחה פרטית סודית” בין השניים על עסקאות נדל”ן במזרח התיכון, בעוד טראמפ עצמו רמז על “מתנות גדולות” שיוכרזו בכנס בשארם.

הרקע: ביקור שמגיע בדיוק בזמן הנכון

הנאום התקיים על רקע מתיחות גוברת במזרח התיכון, עם התלקחויות בגבול לבנון ותקיפות איראניות מתמשכות. טראמפ, שממשיך להיות דמות מרכזית במפלגה הרפובליקנית בארה”ב, הגיע לישראל כחלק מסבב דיפלומטי שמטרתו “לחזק את הבריתות הישנות מול האיומים החדשים”, כפי שהוא עצמו ניסח זאת. נתניהו, שמתמודד עם אתגרים פנימיים בקואליציה, ראה בביקור הזה הזדמנות זהב להציג אחדות – ואכן, מחיאות הכפיים מהאופוזיציה היו נדירות ומשמעותיות.

האולם היה מלא עד אפס בחברי חברי כנסת, ראשי מערכות הביטחון וליכודניקים לרוב ואחרים.

תחילה האם יו״ר הכנסת אמיר אוחנה שדיבר באנגלית מצוינת במבטא אמריקאי ראוי לציון, אחריו הנשיא הרצוג, אחר כך בנימין נתניהו, יו״ר האופוזיציה, יאיר לפיד, וחתם אורח הכבוד דונאלד טראמפ.

הכל החמיאו לטראמפ והאורח דאג להחמיא לנתניהו ואף פנה ישירות לנשיא הרצוג ואמר: ״סיגרים, שמפנייה? למי אכפת? תן לביבי חנינה״. הליכודניקים הגיבו במחיאות כפיים סוערות.

דונלד טראמפ

“אחרי שנתיים וחושך בשבי — 20 חטופים חזרו היום לחיק משפחתם. 28 נוספים יחזרו הביתה סוף-סוף לנוח באדמה הקדושה לנצח.”

“זה לא רק סוף המלחמה, זה סוף עידן הטרור והמוות, התחלה של עידן האמונה ואלוהים.”

אברהם: "אני רוצה לחלום ולקוות שביחד, הסכמי אברהם יהפכו לכל מה שחשבנו שיהפכו, ארבעת המדינות הללו עשו משהו מאוד אמיץ בשלב מוקדם. אפילו בתקופה הקשה שעברנו הם נשארו מחוייבות להסכמי אברהם. אני מקווה שכל אחת מהמדינות שרוצות להצטרך יעשו זאת במהירות, זה יהיה משהו מעבר לחלומות הפרועים ביותר של כולם".

נתניהו, בתורו נשא את עיקר נאומו באנגלית והחמיא לנשיא ובעיקר לעצמו.

המחמאות, הרכילות והשחקנים מאחורי הקלעים

טראמפ לא חסך במחמאות: לנתניהו, ליאיר לפיד, לרמטכ״ל, ולצוות שלו עם דגש על וויטרוף וקושנר.

הביקור מגיע חודשים ספורים אחרי הבחירות בארה”ב, שבהן טראמפ ממשיך להיות כוח מניע. בישראל, עם אתגרי הביטחון והכלכלה, הנאום הזה הוא יותר מנאום – הוא הצהרה. מחקרים מראים ש-70% מהישראלים תומכים בברית עם טראמפ, בעוד בארה”ב, 55% מהרפובליקנים רואים בישראל “בעלת ברית מס’ 1”. הרכילות הפוליטית? “האופוזיציה זועמת על ‘החנופה’, אבל בסתר הם מקנאים”, אומר מקור בכיר.

בקיצור, זה היה נאום ששילב פוליטיקה, הומור ותקווה – וישראל, כמו תמיד, במרכז. מיליוני קוראי “עניין מרכזי” יזכרו את זה כרגע ששינה הכל. או לפחות, כנאום עם הצחוקים הכי טובים השנה.

״עניין מרכזי״