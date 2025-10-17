מכבי ממשיכה לפשל תחת עודד קטש

לא יעזור לכם: עד שלא תעיפו את קטש – הביזיון יימשך ואף יתעצם אם כי לא בטוח שיש עוד לאן לשקוע. הפעם הפסד רביעי ביורוליג 95:94 לאולימפיאקוס.

״הפסד קשוח מאוד עבורנו, התחושות לא טובות. שלטנו במשחק במשך 35 דקות, דבקנו בתכנית המשחק שלנו, ברוב הדקות הצלחנו להוציא אותם מהשטף שלהם, והראינו לב גדול. לא ברור מה קרה כאן. הפסד באמת קשוח. נצטרך להמשיך ולהילחם. יש לנו לא מעט דברים טובים לקחת מהמשחק הזה״, אמר עודד קטש בסיום, במשחק בו הצהובים הובילו 40:48 במחצית ו-81:93 פחות מארבע דקות לסיום.

ואולי הבשורה נעוצה בכניסת משפחת ווילף לנעלי משפחת פדרמן בבעלות על מכבי תל אביב כדורסל. אצלם קטש יעוף. נקודה.

״עניין מרכזי״