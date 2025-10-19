הפצצות ישראליות כבדות ברצועה בעקבות הפרת הפסקת האש בידי חמאס

דובר צה"ל:

*צה״ל תקף עשרות מטרות טרור של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה*

צה״ל בהובלת פיקוד הדרום, תקף בשעות האחרונות באמצעות מטוסי קרב וכלי טיס של חיל האוויר ובארטילריה, עשרות מטרות טרור של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה, בעקבות הפרת הסכם הפסקת אש מוקדם יותר היום (א').

בין המטרות שהותקפו, אתרים לאחסון אמצעי לחימה, תשתיות צבאיות ששימשו מחבלים לפעילות טרור, עמדות ירי, חוליות מחבלים ותשתיות טרור נוספות.

כמו כן, צה"ל תקף לפני זמן קצר באמצעות מטוסי קרב של חיל האוויר ועם יותר מ-120 חימושים, תוואי תת-קרקעי של ארגון הטרור חמאס באורך של שישה קילומטרים. התוואי שימש את ארגון הטרור חמאס לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל.

ארגון הטרור חמאס הפר הבוקר באופן בוטה את הסכם הפסקת האש.

גם באופוזיציה מצדדים בחידוש הלחימה ובחיסול החמאס בעיקר לאחר החזרת כל החטופים החיים ובעקבות הפרות הפסקת האש החמורה בדרום הרצועה.

רה״מ לשעבר נפתלי בנט: חמאס השתלט מחדש על עזה וממשיך לפגוע בנו במטרה להשמיד את מדינת ישראל. ‏צריך להשמיד את חמאס.

שר הביטחון ישראל כ"ץ:*

חמאס ילמד היום בדרך הקשה כי צה"ל נחוש להגן על חייליו ולמנוע כל פגיעה בהם.

הנחינו את צה"ל לפעול בעוצמה מול מטרות טרור של החמאס בעזה.

החמאס ישלם מחיר כבד על כל ירי והפרה של הפסקת האש ובמידה והמסר לא יובן – עוצמת התגובות תלך ותגבר.

״עניין מרכזי״