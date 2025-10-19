קצין וחייל נהרגו בדרום הרצועה וישראל מגיבה בחומרה על הפרת הפסקת האש

שני חיילים נהרגו ביום ראשון בבוקר בדרום הרצועה כתוצאה מתקיפת חמאס בירי טיל נ״ט וצליפה. בתגובה מפציץ חיל האוויר ברצועה זאת באישור אמריקני.שמות החללים:

– רס״ן יניב קולא (Yaniv Kula), בן 26, ממודיעין-מכבים-רעות, מפקד פלוגה בגדוד 932, חטיבת הנח״ל, נפל בקרב בדרום רצועת עזה.

– סמ״ר איתי יעבץ (Itay Yavetz), בן 21, מודיעין-מכבים-רעות, לוחם בתכנית ארז בגדוד 932, חטיבת הנח״ל, נפל בקרב בדרום רצועת עזה.

במהלך פעילות של כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת הנח"ל הבוקר (ראשון) במרחב רפיח, באזור ציר טנצ'ר שבשטח שבשליטת צה"ל, נהרגו רס״ן יניב קולא, בן 26, מפקד פלוגה בגדוד 932, וסמ״ר איתי יעבץ, בן 21, לוחם בתכנית ארז בגדוד 932. שניים נוספים נפצעו – אחד מהם באורח קשה. בצה"ל מגדירים את האירוע כהפרה של הפסקת האש.

מהפרטים הידועים, שלוש תקריות אש אירעו במקביל באותו המרחב ברפיח. דובר צה"ל עדכן כי בשעה 10:30 פעלו הכוחות מזרחית לקו הצהוב, כינוי לקו הנסיגה הראשון שעליו סוכם בעסקה עם ארגון הטרור, במסגרת משימה לטיהור שטח שבו קיימת סבירות להימצאות מחבלים בתת-קרקע. הכוחות השתמשו בדרילרים ובאמצעים הנדסיים נוספים.

״עניין מרכזי״

