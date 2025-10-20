הפסקת האש חודשה בהוראת טראמפ לאחר ההפצצות הישראליות בדרום הרצועה

לאחר הפצצות ישראליות כבדות ובעקבות הוראה של הנשיא טראמפ – הודיע נתניהו על חזרה להפסקת האש. טראמפ אמר הלילה כי מפירי הפסקת האש באזור רפיח הם מורדים בחמאס וכי נהגו בניגוד להוראות.חמאס אומר כי הוא שומר על הפסקת האש.

דובר צה"ל:

בהתאם להנחיית הדרג המדיני, ולאחר סדרת תקיפות משמעותית, צה"ל החל באכיפה מחודשת של הפסקת האש לאחר הפרתה על ידי ארגון הטרור חמאס.

צה"ל ימשיך לאכוף את הסכם הפסקת האש ויגיב בעוצמה לכל הפרה של ההסכם.

קודם לכן הודיע דובר צה"ל:

*צה״ל תקף עשרות מטרות טרור של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה*

צה״ל בהובלת פיקוד הדרום, תקף בשעות האחרונות באמצעות מטוסי קרב וכלי טיס של חיל האוויר ובארטילריה, עשרות מטרות טרור של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה, בעקבות הפרת הסכם הפסקת אש מוקדם יותר היום (א').

בין המטרות שהותקפו, אתרים לאחסון אמצעי לחימה, תשתיות צבאיות ששימשו מחבלים לפעילות טרור, עמדות ירי, חוליות מחבלים ותשתיות טרור נוספות.

כמו כן, צה"ל תקף לפני זמן קצר באמצעות מטוסי קרב של חיל האוויר ועם יותר מ-120 חימושים, תוואי תת-קרקעי של ארגון הטרור חמאס באורך של שישה קילומטרים. התוואי שימש את ארגון הטרור חמאס לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל.

ארגון הטרור חמאס הפר הבוקר באופן בוטה את הסכם הפסקת האש.

גם באופוזיציה מצדדים בחידוש הלחימה ובחיסול החמאס בעיקר לאחר החזרת כל החטופים החיים ובעקבות הפרות הפסקת האש החמורה בדרום הרצועה.

רה״מ לשעבר נפתלי בנט: חמאס השתלט מחדש על עזה וממשיך לפגוע בנו במטרה להשמיד את מדינת ישראל. ‏צריך להשמיד את חמאס.

שר הביטחון ישראל כ"ץ:*

חמאס ילמד היום בדרך הקשה כי צה"ל נחוש להגן על חייליו ולמנוע כל פגיעה בהם.

הנחינו את צה"ל לפעול בעוצמה מול מטרות טרור של החמאס בעזה.

החמאס ישלם מחיר כבד על כל ירי והפרה של הפסקת האש ובמידה והמסר לא יובן – עוצמת התגובות תלך ותגבר.

מי שהצטרף לקריאות – באופן מעט מפתיע – הוא יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, שתקף בחריפות את ארגון הטרור: "מתקפת חמאס בעזה מחייבת תגובה נחרצת – רק ככה קובעים את כללי המשחק. הניצחון המוחלט ברצועת עזה מחייב בניית שלטון חלופי מתון לחמאס – סוגייה שהממשלה הפקירה ובחרה בכישלון המוחלט".

״עניין מרכזי״