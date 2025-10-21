החוליגניזם בכדורגל האירופי עולה מדרגה

180 אוהדי נאפולי נעצרו בהולנד: המשחק מול פ.ס.וו ייערך תחת אבטחה חסרת תקדים

מאת מערכת “עניין מרכזי” | 21 באוקטובר 2025

הכדורגל האירופי שוב סוער – והפעם, בעקבות אירוע חמור במיוחד באיינדהובן, הולנד: 180 אוהדי נאפולי נעצרו הלילה לאחר שפרצו לאזור אסור והפרו את תנאי השהייה בעיר. הם בילו את הלילה במעצר, יגורשו מהמדינה וכרטיסיהם למשחק הערב מול פ.ס.וו איינדהובן בוטלו.

מדובר באירוע שמהדהד חזק באירופה כולה, ומעורר דאגה אמיתית בקרב הרשויות, אוהדי הקבוצות וגורמי הביטחון. המשטרה ההולנדית אישרה רשמית כי האוהדים – רובם מזוהים עם ארגוני אולטרס – חדרו לשטח סגור בעיר בניגוד להוראות, סירבו להתפנות, חלקם אף התעמתו מילולית עם שוטרים. התוצאה: מעצרים, ביטול שהות, הרחקה מהמשחק ותגובה נזעמת מצד הציבור המקומי.

המשחק עצמו יתקיים כמתוכנן, אך לא כמו שתוכנן. משעות הבוקר, כוחות משטרה רבים פרוסים סביב אצטדיון פיליפס וסביבתו, הרחובות המרכזיים באיינדהובן נסרקים, והאוהדים של שתי הקבוצות מופרדים באופן נוקשה. גורמים בהולנד הבהירו: “אפס סובלנות. כל מי שיפר את החוק – ייענש”.

נאפולי שותקת. איטליה זועמת. אופ”א בודקת

בינתיים, נאפולי שומרת על שתיקה. לא הודעה רשמית, לא התנצלות, לא הסבר. התקשורת האיטלקית לא שותקת לרגע – ומפנה אצבע מאשימה כלפי הנהלת המועדון ש”מאפשרת פעם אחר פעם לאולטרס לפגוע בשמה של נאפולי ולגרור אותנו לשפל תדמיתי”.

באופ”א כבר פתחו בבדיקה רשמית. האפשרות לקנסות כבדים – על הפרת נהלי בטיחות, פגיעה בסדר הציבורי וניהול רשלני של אוהדים – עומדת על השולחן. גם משחק רדיוס או הרחקת קהל יישקלו אם יימצא שמועדון נאפולי התרשל או לא פעל למניעת הגעת האולטרס.

הולנד לא מופתעת – אבל גם לא מוכנה להיכנע

הרשויות ההולנדיות נערכו מבעוד מועד למתיחות. כבר מראשית השבוע הוזרמו כוחות משטרה מאזורי גיבוי, כולל יחידות מיוחדות ללוחמה בהפרות סדר. לדברי המשטרה: “היו התראות על אפשרות לאירועים חריגים. פעלנו במהירות ובנחישות כדי למנוע מהאירוע לצאת משליטה”.

כעת, החשש הגדול הוא מתגובות נקמה של אוהדים או ניסיונות לייצר פרובוקציות מחוץ לאצטדיון. לפיכך, מאות שוטרים נוספים יוצבו סביב מוקדי ההתקהלות המרכזיים. כל תנועה חשודה תיענה במעצר מידי.

שורה תחתונה: פסטיבל ספורטיבי – עם טעם מריר מאוד

מה שהיה אמור להיות מפגש ספורטיבי מרתק בין שתי קבוצות מהבכירות באירופה הפך לזירה של חיכוך, מעצרים, אבטחה כבדה – ואכזבה. ההשלכות עשויות ללוות את נאפולי גם בהמשך הקמפיין האירופי שלה, ואם לא תטפל בבעיה מהשורש – זה לא ייגמר כאן.

