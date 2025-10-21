 דילוג לתוכן
יום שלישי, 21 באוקטובר 2025
צה״ל נאלץ לתקוף שוב ושוב בצפון בשל חולשת השלטון המרכזי בביירות לרסן את חיזבאללה

IMG_7735
רמי יצהר 21 באוקטובר 2025

דובר צה"ל מוסר על המשך הפעילות הצבאית ההתקפית בזירה הצפונית במטרה לעכב ואולי למנוע את התאוששות חיזבאללה אחרי ההכרזה על הפסקת האש בצפון. הבעיה המרכזית היא החולשה הגדולה של השלטון המרכזי בביירות וצבא לבנון שאינם מסוגלים לאכוף על הארגון השיעי התפרקות מנשקו ומסירתו לממשל המרכזי  לפיכך נדרשת ישראל לפעול בשטח.

*כוחות חטיבת 'ההרים' (810) השמידו עמדות של ארגון הטרור חיזבאללה בהר דב*

כוחות גדוד מילואים וכוחות ההנדסה של חטיבת "ההרים" (810), בפיקוד אוגדה 210 השמידו מוקדם יותר השבוע (א'), עמדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הר דב בלבנון.

תשתיות אלו הושמדו במטרה למנוע התבוססות עתידית של ארגון הטרור במרחב הגבול.

צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

