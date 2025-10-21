צה״ל נאלץ לתקוף שוב ושוב בצפון בשל חולשת השלטון המרכזי בביירות לרסן את חיזבאללה

דובר צה"ל מוסר על המשך הפעילות הצבאית ההתקפית בזירה הצפונית במטרה לעכב ואולי למנוע את התאוששות חיזבאללה אחרי ההכרזה על הפסקת האש בצפון. הבעיה המרכזית היא החולשה הגדולה של השלטון המרכזי בביירות וצבא לבנון שאינם מסוגלים לאכוף על הארגון השיעי התפרקות מנשקו ומסירתו לממשל המרכזי לפיכך נדרשת ישראל לפעול בשטח.

*כוחות חטיבת 'ההרים' (810) השמידו עמדות של ארגון הטרור חיזבאללה בהר דב*

כוחות גדוד מילואים וכוחות ההנדסה של חטיבת "ההרים" (810), בפיקוד אוגדה 210 השמידו מוקדם יותר השבוע (א'), עמדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הר דב בלבנון.

תשתיות אלו הושמדו במטרה למנוע התבוססות עתידית של ארגון הטרור במרחב הגבול.

צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999