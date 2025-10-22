דייגו הלך – בכר חזר ועכשיו צריך לבנות מחדש את מכבי חיפה

ברק בכר הוחזר לתפקיד מאמן מכבי חיפה אחרי הכישלון הקולוסאלי עם דייגו, הארגנטינאי שכלל לא ברור איך הגיע למועדון הירוק.

בכר מגיע כשבמאזנה של מכבי חיפה 9 מ-21 נקודות ליגה אפשריות מתחילת העונה. המשימה הראשונה של בכר לחזק את הקבוצה ולארגן אותה מחדש. אם יצליח להזיז את הצוות המקצועי הטירון והכושל שהתחיל את העונה – מה טוב.

עבור בכר זו הזדמנות לחזור למרכז במת הכדורגל הישראלי אחרי כשלונותיו במכבי חיפה ובפרטיזן בלגרד שהביאו להדחתו משני המועדונים. השנה לא מצא בכר עבודה במועדון רציני ולכן המתין בסבלנות עד שקיבל הזדמנות נוספת.

״עניין מרכזי״