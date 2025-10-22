 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום רביעי, 22 באוקטובר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

דייגו הלך – בכר חזר ועכשיו צריך לבנות מחדש את מכבי חיפה

6B57D9B8-B1D4-4A51-B514-BFC685E5EC1A
רמי יצהר 22 באוקטובר 2025

ברק בכר הוחזר לתפקיד מאמן מכבי חיפה אחרי הכישלון הקולוסאלי עם דייגו, הארגנטינאי שכלל לא ברור איך הגיע למועדון הירוק.

בכר מגיע כשבמאזנה של מכבי חיפה 9 מ-21 נקודות ליגה אפשריות מתחילת העונה. המשימה הראשונה של בכר לחזק את הקבוצה ולארגן אותה מחדש. אם יצליח להזיז את הצוות המקצועי הטירון והכושל שהתחיל את העונה – מה טוב.

עבור בכר זו הזדמנות לחזור למרכז במת הכדורגל הישראלי אחרי כשלונותיו במכבי חיפה ובפרטיזן בלגרד שהביאו להדחתו משני המועדונים. השנה לא מצא בכר עבודה במועדון רציני ולכן המתין בסבלנות עד שקיבל הזדמנות נוספת.

״עניין מרכזי״

מבזקחדר הלבשהכדורגלספורט

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה