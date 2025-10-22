 דילוג לתוכן
יום רביעי, 22 באוקטובר 2025
יותר ממיליון שקלים נזרקו מהחלון

מערכת "עניין מרכזי" 22 באוקטובר 2025

המשטרה מוסרת כי כמיליון וחצי ש"ח הושלכו מחלון בית בנצרת במהלך פעילות נגד חשוד המזוהה עם ארגון פשיעה*

במסגרת פעילות משותפת של שוטרי מחוז צפון ולוחמי משמר הגבול הגיעו הכוחות לביתו של תושב נצרת המזוהה עם ארגון פשיעה מהצפון. עם הגעת הכוחות לבית, זיהו השוטרים חפץ גדול הנזרק מתוך הבית לכיוון החצר, לאחר בדיקה התברר כי מדובר בכספת ובתוכה מעל מיליון ומאה אלף ש"ח ועוד 90 אלף דולר. עוד אותרו אקדח איירסופט ומספר מכשירים סלולרים שעל פי החשד שימשו לביצוע עבירות פליליות שונות. שני חשודים נעצרו בתום הפעילות.
עניין מרכזי

מבזקפליליםחדשות

