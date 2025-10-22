לילה בלתי נשכח בליגת האלופות

מצוין. על סמך התמונה ששלחת — הנה הכתבה המלאה בעברית, בסגנון „עניין מרכזי“, עם כל המשחקים, המהלכים, הכובשים, האווירה והפרשנויות:

🌟 ליגת האלופות: לילה של טירוף – הצגות, שערים ותבוסות מהדהדות

מאת רמי יצהר – „עניין מרכזי“

בלילה שבו כל אירופה רעדה, שמונה מגרשים בערו במקביל. השופטים איבדו ספירה, האוהדים נדהמו, והתחושה הברורה היא אחת: זו כבר לא אותה ליגת אלופות – זו ליגת סופות.

🟣 ברצלונה – אולימפיאקוס 1:6

הקטלאנים רקדו על הדשא. רפיניה ולמיניה פתחו מסכת שערים אדירה, כשהקהל בקאמפ נואו חזר לשירה שהייתה שייכת לתקופות הגדולות באמת. רכשי הקיץ סוף־סוף מתחברים, והמאמן נראה רגוע לראשונה מזה חודשים. “זו ברצלונה שחיכינו לה,” אמר לאחר המשחק. הקהל – פשוט באקסטזה.

🔴 ארסנל – אתלטיקו מדריד 0:4

הניצחון המשכנע ביותר של הערב. ארסנל הפכה את אתלטיקו לבדיחה, כששלושה שערים הגיעו בפרץ אחד של אנרגיה התקפית. דקלן רייס היה בכל מקום, וסאקה כבש את הרביעי באמנות. סימאונה נראה אובד עצות – וזו אולי תחילת סוף עידן. “זו קבוצה שלא באה לשחק,” אמר אחד מפרשני “סקיי”.

🟢 לברקוזן – פריז סן־ז׳רמן 7:2

ערב שבו הכל הלך לצרפתים. אמבפה עם שלושער, דמבלה עם שני בישולים, וההגנה של לברקוזן התפרקה לגורמים. “זה היה נראה כמו משחק אימון,” כתבו בגרמניה. לואיס אנריקה חייך – סוף סוף רואים תיאום ומסירות מהירות שמזכירות את ימיו בברצלונה.

🟡 פ.ס.וו איינדהובן – נאפולי 2:6

איינדהובן פתחה בסערה, נאפולי ניסתה לחזור – אך ההולנדים היו קטלניים. האצטדיון רעד אחרי כל שער, והשוער ההולנדי קיבל תשואות על הצלות קריטיות. נאפולי, לעומת זאת, חזרה הביתה מושפלת. באיטליה כבר מדברים על “משבר עומק”.

⚫ אינטר – יוניון סן־ז’ילואז 0:4

הנראזורי נראו כמו מכונה משומנת. לאוטארו מרטינס כבש פעמיים, ואינטר שלטה בקצב מהרגע הראשון ועד הסיום. בלגיה הריעה למרות התבוסה – הקהל המקומי חגג עצם ההשתתפות במעמד כזה.

⚪ קופנהגן – בורוסיה דורטמונד 4:2

משחק מטורף. דורטמונד פתחה חזק עם שני שערים מהירים, קופנהגן השוותה, ואז הגיעו עוד שני שערים אדירים מצד אדיי ומאלן. “דורטמונד אולי לא הקבוצה הכי יציבה, אבל כשהם נדלקים – קשה לעצור אותם,” אמר אחד הפרשנים.

⚫ ניוקאסל – בנפיקה 0:3

סט. ג׳יימס פארק בער כולו. אוהדי ניוקאסל יצרו אווירה של חגיגה. שלושה שערים, הגנה ברזל, וקבוצה שנראית כמו כוח אמיתי באירופה. המאמן האו מחייך בסוף: “אנחנו לא מפחדים מאף אחד.” בנפיקה מנגד – חסרת תשובות, חסרת רוח.

🟡 ויאריאל – מנצ׳סטר סיטי 2:0

האלופה האנגלית ממשיכה בקור רוח אכזרי. האלאנד פתח, דה בריינה סגר – שני שערים קלאסיים של יעילות אנגלית. גווארדיולה עמד בצד כמעט בלי תנועות – הוא יודע שהמכונה שלו עובדת כמו שצריך. “זה לא כדורגל, זו הנדסה,” כתבו בתקשורת הספרדית.

⚪ קאירט – פאפוס 0:0

משחק חלש שהיה הניגוד הגמור לשאר הערב. שתי הקבוצות חפרו, לא איימו כמעט על השער, ונראה שכולם פשוט חיכו לסיום.

🔥 סיכום הערב:

42 שערים נכבשו בשמונה משחקים – ממוצע מטורף של למעלה מ־5 שערים למשחק.

קבוצות הצמרת הגדולות חזרו להיראות כמו ענקיות אמיתיות.

ההבדל בין קבוצות עשירות לעניות הולך וגדל.

ליגת האלופות הזו – מהירה, התקפית, חסרת רחמים.

הקהל באירופה קיבל לילה של כדורגל מהחלומות. צעקות, דגלים, דמעות – ושיר אחד שחזר שוב ושוב מכל יציע:

“This is Champions League!”

רמי יצהר – ״עניין מרכזי״

חדשות, ספורט וסקופים מאז 1999.