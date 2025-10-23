ש״ס פרשה מהקואליציה באופן רשמי והמשמעות: בחירות לפני שביבי רוצה

אריה דרעי החליט, באיחור ניכר מדי, לפרוש סופית מהקואליציה ולהותיר את נתניהו שבוי בידי בן גביר, סמוטריץ׳ והחרדים. הבחירות יוקדמו כנראה לאביב הקרוב וביבי לא יסיים קדנציה מלאה.

בנוגעת ש״ס נאמר:

בהתאם להוראת מועצת חכמי התורה מחודש תמוז תשפ״ה, לפיה על הממשלה להביא להצבעה את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות לא יאוחר מפתיחת מושב החורף של הכנסת – דבר אשר למרבה הצער טרם קוים – *מודיעה תנועת ש״ס על פרישתה מתפקידיה הקואליציוניים בכנסת.*

*בשעה זו, יו״ר ועדת החינוך ח״כ יוסי טייב ויו״ר ועדת הבריאות ח״כ יוני משריקי מגישים ליו״ר הכנסת מכתבי התפטרות מתפקידיהם כראשי ועדות בכנסת.*

ש״ס תמשיך לפעול בכל כוחה למען הסדרת מעמדם של בני הישיבות ולומדי התורה, שהם סוד קיומו הרוחני וההיסטורי של עם ישראל. התנועה תמשיך להוביל את המאבק נגד מסע הרדיפה הפוליטי והאכזרי שמנוהל נגד תלמידי הישיבות הקדושות, ההוגים בתורה יומם ולילה למען עם ישראל כולו ולהצלחת החיילים.

כשיוסדר מעמדם של בני הישיבות, ש״ס תשוב לתפקידיה בממשלה ובכנסת.

עד אז, ש״ס תפעל בתיאום מלא עם הסיעות החרדיות ותתייעץ באופן רציף עם מועצת חכמי התורה בכל הנוגע לעמדתה בהצבעות במליאת הכנסת.

״עניין מרכזי״