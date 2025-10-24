טראמפ הורה לרגל אחרי צה״ל ברצועה למניעת הפרת הפסקת האש

טראמפ חדל להאמין לנתניהו – ומפעיל אמצעי מעקב לפקח שצה״ל אינו מפר בזדון את הפסקת האש

מהפך באמון: וושינגטון בודקת לבד מה באמת קורה בעזה

היחסים המיוחדים בין ישראל לארצות־הברית נכנסו לשלב חדש ומוזר.

הנשיא דונלד טראמפ, שבעבר ראה בבנימין נתניהו את בן־בריתו הקרוב ביותר בעולם, חדל – כך עולה מדיווחים בניו יורק טיימס ובתקשורת הישראלית – להאמין למידע המגיע מירושלים על יישום הפסקת האש.

לפי מקורות אמריקניים ובינלאומיים, טראמפ הורה לפנטגון ולפיקוד המרכזי האמריקני להפעיל רחפני מעקב וסנסורים אוויריים מעל רצועת עזה.

המטרה: לוודא באופן עצמאי שצה״ל אינו מפר את ההסכמות, במודע או בשגגה, ולוודא שחמאס אינו מנצל את הפסקת האש להיערכות מחודשת.

עין אמריקנית מהשמיים

הרחפנים – ככל הנראה מדגמי MQ-9 Reaper או אנלוגיים אזרחיים־צבאיים – טסים בשטחי אוויר ישראליים ומדווחים בזמן אמת למרכז התיאום החדש שהקימו האמריקנים בדרום ישראל.

שם פועלים כ-200 קצינים וחיילים אמריקנים באחד מהמבצעים הטכנולוגיים הרגישים ביותר של השנים האחרונות.

גורם אמריקני מצוטט בעיתונות הזרה אומר:

“אם היה אמון מוחלט בין ישראל לארה״ב, לא היינו צריכים רחפנים. אבל המציאות דורשת תיעוד בלתי תלוי.”

המשפט הזה – שמקורו בכתבת New York Times – הפך מאז לציטוט המדובר ביותר בוושינגטון ובתל אביב גם יחד.

מה מטריד את טראמפ

לפי הערכות דיפלומטיות, טראמפ זועם על מה שהוא תופס כ״משחק כפול״ מצד לשכת נתניהו:

דיווחים סותרים על עוצמת התקיפות האחרונות, עיכובים בהכנסת סיוע הומניטרי והדלפות המפרשות את דבריו של הנשיא בצורה שמערערת את יוקרתו.

גורמים בבית הלבן מבהירים כי הנשיא נחוש הפעם לשלוט במידע ישירות – לא דרך צה״ל, לא דרך נתניהו ולא דרך שירותי ביון זרים.

מה המשמעות המדינית

השלב החדש ביחסים בין וושינגטון לירושלים איננו רק טקטי.

זו הכרזה סמויה על קץ עידן האמון האוטומטי.

האמריקנים מבינים שכדי לנהל את המזרח התיכון, עליהם לראות במו עיניהם ולא להסתפק בפרשנויות.

ישראל, מצדה, נאלצת להסתגל לעולם שבו אפילו בעלת־הברית הגדולה ביותר מפעילה עליה פיקוח־על־פיקוח.

במילים פשוטות –

היום, כל טיל שנורה וכל דקה של שקט – מתועדת, נמדדת, ונבחנת בידי מצלמה אמריקנית שמרחפת מעל רצועת עזה.

הרקע הרחב

המהלך מתבצע על רקע ניסיון מתמשך של וושינגטון לגבש מנגנון בינלאומי לשימור הפסקת האש ולמניעת הידרדרות מחודשת.

מקורות ברויטרס וב־Times of Israel מאשרים כי ארה״ב דנה עם מדינות ערב במודל של ״כוח פיקוח משולב״, שיופעל מישראל אך יפקח גם על תנועת סחורות וסיוע בעזה.

בינתיים, טראמפ – האיש שאוהב שליטה מוחלטת בפרטים – בוחר בדרך הישירה: “תנו לי לראות בעצמי מה קורה שם.”

המשמעויות הפסיכולוגיות

עבור נתניהו, זהו רגע קשה: האיש שעליו סמך במשך עשור מאבד אמון בו ברגע האמת.

עבור הצמרת הביטחונית בישראל, מדובר במבחן רגיש – איך מתמודדים עם מצלמות בעלת הברית מעל שמי עזה, מבלי להיראות כמי שמסתירים דבר.

ועבור העולם כולו – זו תזכורת שהעידן שבו האמריקנים האמינו בעיניים עצומות חלף.

העידן החדש הוא עידן של מעקב, שקיפות כפויה, ופוליטיקה של מצלמות.

השורה התחתונה

הרחפנים האמריקניים מעל עזה אינם רק אמצעי מודיעין.

הם סמל לשבר באמון בין וושינגטון לירושלים,

והוכחה לכך שאפילו בין ידידים קרובים – אין עוד דבר כזה “אמון עיוור”.

ההיסטוריה מלמדת: כשהאור נשאר דולק כל הלילה – סימן שמישהו כבר לא ישן בשקט.

