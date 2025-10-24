היורוליג אדום בוהק עם הפועל תל אביב בראש הטבלה

� לילה אדום בסופיה

בערב קר חורפי בסופיה, מול 11 אלף צופים שראו קבוצה אדומה בוערת, הפועל תל אביב רשמה את אחד הערבים הגדולים בתולדותיה.

זה היה משחק של תשוקה, של תעוזה, של מועדון שהפסיק לפחד מהגדולות.

התוצאה: הפועל תל אביב – מונאקו 85:77.

לא עוד סיפור סינדרלה. לא הפתעה.

זאת הצהרה.

🌍 הזירה: סופיה – לב אירופה

האולם – Arena Armeec, בירת בולגריה.

האוהדים – ישראלים שנדדו מבית, ובולגרים שאימצו את הקבוצה הסוערת.

והאווירה – חשמל באוויר.

הפועל, שממשיכה לארח את משחקיה מחוץ לישראל בעקבות המצב הביטחוני, הצליחה להפוך גם את סופיה לבית שני.

האדום של דגלי הפועל נמס על רקע הקור הבולגרי. האולם רעד מהצליל: “תל אביב עולה!”

🔴 רבע ראשון – פתיחה בסערה

הפועל תל אביב פתחה בטירוף.

ג’ונתן מוטלי קלע את 6 הנקודות הראשונות, וסילייה מיצ’יץ’ הוסיף שלשה, והלוח הראה 0:9 אדום.

מונאקו נראתה אבודה, מאמן היריבה לקח פסק זמן תוך שתי דקות.

אבל הפועל לא הורידה רגל מהגז – משחק קבוצתי מושלם, תנועה בלי כדור, חדירה בצבע, ושליטה מוחלטת בריבאונד.

הרבע מסתיים ב־18:27 להפועל.

🔥 רבע שני – מונאקו נושמת, הפועל לא נבהלת

הרבע השני נפתח בלחץ צרפתי – מייק ג’יימס נכנס לקצב והקטין את הפער ל־3 בלבד.

איטודיס ביקש פסק זמן קצר, והפועל חזרה מפוקסת:

שתי שלשות רצופות של בריידי מנק, וחסימה אדירה של חואקין ברייסו על קו הסל.

האדומים יורדים להפסקה ביתרון 36:44.

האולם כולו מריע.

⚡ רבע שלישי – סערה ואז ברק

מונאקו פתחה חזק, רצה 2:11, והשוותה ל־47:47.

הפועל איבדה פוקוס לרגע, איבודי כדור כפולים, והיה נדמה שהמומנטום הולך לאיבוד.

ואז זה קרה.

שלשה אדירה של מיצ’יץ’, חטיפה של רפי מנקו, סל במתפרצת של מוטלי, ועוד אחת של כהן – והפועל שוב בורחת.

האדומים סיימו את הרבע השלישי עם יתרון 62:58.

🧨 רבע רביעי – הצגת אומץ ישראלית

הפועל תל אביב נכנסה לרבע האחרון עם אש בעיניים.

הצרפתים עוד ניסו לחזור, אבל ההגנה של הפועל ננעלה.

שלשה של מיצ’יץ’, חדירה של מוטלי, וסל קשה של כהן קבעו 70:80 – והמשחק כמעט הוכרע.

מונאקו זרקה זריקות ייאוש, מיצ’יץ’ סגר את המשחק בשתי זריקות עונשין מדויקות.

הקהל קם על הרגליים – הפועל תל אביב מנצחת 77:85.

ניתוח עומק – כדורסל עם שכל ולב

מה שהפועל תל אביב הציגה בסופיה היה יותר מאשר עוד משחק טוב.

זה היה שיעור בכדורסל חכם, מאורגן, מרגש – עם ניהול משחק אירופי ברמה הגבוהה ביותר.

דימיטריס איטודיס, מאמן עם ניסיון עשיר ביורוליג, ניצח את הקרב לא רק עם לוח השרטוטים אלא עם פסיכולוגיה מדויקת.

בכל פעם שמונאקו ניסתה להכתיב קצב מהיר או לחדור לצבע, הוא עבר מיד להגנה אזורית מתוחכמת שסגרה את הנתיבים.

וכשהצרפתים החליטו לצופף – הפועל פתחה את המשחק החוצה, עם שלשות מדודות של מיצ’יץ’ ומנק.

הרוטציה הייתה מושלמת:

השחקנים קיבלו מנוחה במנות קטנות אך מדויקות, והמאמן שמר תמיד על חמישייה רעבה ודרוכה.

במונחים מקצועיים – זה נקרא שליטה מלאה על הדופק של המשחק.

⸻

⚙️ המספרים לא משקרים

• אחוזי קליעה מהשדה: 54% להפועל תל אביב לעומת 44% בלבד למונאקו.

• לשלוש: 47% אדום, לעומת 32% בלבד של הצרפתים.

• ריבאונדים: 38 מול 31, נתון שמספר את כל הסיפור.

• אסיסטים: 19 להפועל מול 13 ליריבה.

• איבודי כדור: רק 8 – שיא העונה עד כה.

זה לא רק ניצחון בנקודות, זה ניצחון בכל פרמטר אפשרי.

⸻

📣 אחרי השריקה – התגובות מרגשות

בסיום המשחק האולם כולו הריע. שחקני הפועל התחבקו במרכז המגרש, עם דגל ישראל שנשלף מהיציע.

קולות של דמעות, חיבוקים, גאווה.

לא עוד “ניצחון חוץ” – זה היה ניצחון לאומי.

דימיטריס איטודיס אמר במסיבת העיתונאים:

“אני מאמן את קבוצה עם לב ישראלי.

אתם לא מבינים כמה הם מאמינים בעצמם. כל אחד מהם היה מוכן למלחמה הערב.”

וסילייה מיצ’יץ’, הכוכב הבלתי מעורער של המשחק, חייך ואמר:

“אנחנו נלחמים לא רק בשביל עצמנו, אלא בשביל האנשים בבית.

אני מרגיש את האנרגיה הזו בכל משחק – זה מה שמניע אותנו.”

⸻

🇮🇱 מבט השוואתי – הפועל עוקפת את מכבי

המספרים מראים מציאות חדשה:

בעוד שמכבי תל אביב עדיין מחפשת זהות יציבה, הפועל כבר מצאה את שלה.

המאזן ביורוליג – 5 ניצחונות והפסד בודד – ממקם את הפועל תל אביב בצמרת הגבוהה ביותר של אירופה.

מכבי, לעומתה, נראית תקועה בין פציעות, ניסויים בהרכבים ובלבול טקטי.

זה לא רק פער מקצועי – זה פער של תרבות ניהול.

בהפועל הכול נראה מתוכנן, ממוקד, קונסיסטנטי.

במכבי – לפעמים נדמה שהמועדון עדיין שבוי בזיכרון העבר.

הפער הזה מדבר בעד עצמו:

בשנה שבה ישראל מתמודדת עם אתגרים בזירה הבינלאומית, הפועל תל אביב הפכה לשגרירה האמיתית של הגאווה הישראלית.

⸻

🏆 תמונת מצב בטבלה

1️⃣ הפועל תל אביב – 5 ניצחונות, 1 הפסד (יחס סלים 487-534)

2️⃣ ריאל מדריד – 5 ניצחונות, 1 הפסד

3️⃣ פנאתינייקוס – 4 ניצחונות, 2 הפסדים

4️⃣ ברצלונה – 4 ניצחונות, 2 הפסדים

5️⃣ מונאקו – 3 ניצחונות, 3 הפסדים.

״עניין מרכזי״