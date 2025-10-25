נדרשתם לפנות דירה של עמידר? עורך דין דיור ציבורי יגן עליכם בבית המשפט

לא כל מי שגר בדירת עמידר צריך עורך דין מקרקעין צמוד, אך בהחלט כדאי להתייעץ עם עו"ד מומלץ אם אתם חושדים כי החברה המשכנת מתכוונת לנסות לפנות אתכם מהדירה בקרוב. משרד עורכי דין שרון הלוי מספק מגוון שירותים משפטיים לדיירי הדיור הציבורי.

סיוע משפטי בנושא דיור ציבורי לזכאי משרד השיכון והבינוי

מי שמתגוררים בדירת עמידר פונים לעזרתו של עורך דין דיור ציבורי כשהם נקלעים למחלוקת עם נציגי החברה המשכנת, למשל עקב ליקויים מהותיים שאינם מטופלים כראוי. במקרים אחרים, דיירים מבקשים סיוע משפטי של עו"ד לאחר שהם מקבלים מכתב התראה לפני פינוי דייר מוגן. לכן זה לא משנה מה הנושא שמטריד את מנוחתכם – משרד עורכי דין לענייני מקרקעין ונדל"ן הוא המקום אליו אתם צריכים לפנות לקבלת ייעוץ משפטי.

ייצוג דיירים מול המחלקות והאגפים השונים של משרד הבינוי והשיכון הוא חלק מעבודתו השוטפת של עורך דין לענייני עמידר ועמיגור, כך שאתם יכולים לסמוך על עו"ד המתמחה בדיני מקרקעין ובדיני חוזים שידע כיצד לפתור את בעיותיכם המשפטיות הכי מהר שאפשר ובמינימום עלויות כספיות. רק חשוב שתיצרו קשר עם משרד עורכי דין מומלץ בהקדם מכיוון שאחרי שהדברים מסתבכים יהיה לכם קשה יותר לתקן את המצב.

קניית דירה מעמידר או מעמיגור בעזרת עורך דין מקרקעין מומלץ

ליווי של עורך דין נדל"ן בתהליך קניית דירה מעמידר מבטיח כי לא תחתמו על חוזה או מסמך משפטי אחר בו אתם מוותרים על זכויות כלשהן שאין כל סיבה שתוותרו עליהן מלכתחילה. באפשרותו של עו"ד לענייני בנקים לעזור לכם גם בקבלת משכנתא לדירה מעמידר, שכן זה לא תמיד קל לקבל הלוואה לטווח ארוך מהבנק עבור רכישת נכס למגורים מחברה ממשלתית כמו חלמיש, שקמונה, חלד או פרזות.

יתרון נוסף בקניית בית מעמידר בעזרת עורך דין דיור ציבורי הוא השירותים הנלווים שמציע עו"ד מקרקעין למי שזכאים לרכוש דירות מעמיגור ומשאר החברות המשכנות, כגון הסדרת זכויות הבעלות של הדיירים בנכס בכל המקומות הרלוונטיים, לרבות בלשכת רישום מקרקעין (טאבו). אנו ממליצים לכם ליצור קשר עם משרד עורכי דין אזרחי-מסחרי המייצג דיירי עמידר על מנת לבחון את זכאותכם לרכישת דירה ציבורית בהנחה או במחיר מסובסד.

חשיבות הייעוץ המשפטי במקרה של תביעה לפינוי דייר מדירה של עמידר

קרובי משפחה של דיירי הדיור הציבורי יכולים להמשיך לגור בדירת עמידר אם הם עונים על התנאים המחמירים שקבעה המדינה, לדוגמה קרבה משפחתית מדרגה ראשונה או שנייה. כמו כן, זה רלוונטי רק למי שגר עם הדייר המקורי בשנים שקדמו לעזיבתו את הדירה מכל סיבה שהיא ולא לכל בן או בת משפחה שלו. רצוי להיוועץ בעורך דין לענייני עמידר אם אתם חוששים שהחברה המשכנת תנסה לפנות אתכם מהנכס בשבועות או בחודשים הבאים.

הגנה משפטית של עו"ד מקרקעין מפני פינוי דייר עמידר היא חיונית במיוחד במצבים בהם אין לכם פתרון דיור חלופי, כלומר התוצאה של פינוי דירת עמידר תהיה מגורים ברחוב. אנא מכם אל תהססו לבקש את עזרתו של עורך דין דיור ציבורי אם אתם מרגישים שאתם בצרה, משום שאם לא תעשו זאת בהקדם אתם עלולים מהר מאוד למצוא את עצמכם מחוץ לבית שאתם גרים בו בשנים האחרונות.

מכתב דרישה לפינוי דירת עמידר עקב אי עמידה בתנאי חוזה השכירות

דיירים שאינם משלמים את דמי השכירות המוזלים בזמן קודם כל מקבלים מכתבי התראה מעורכי הדין המייצגים את החברות המשכנות ורק אחר כך מפונים מהדירות שלהם, קרי, לא ניתן לפנות אתכם מדירת עמידר אם עדיין לא קיבלתם בדואר רשום מכתב דרישה מעורך דין לענייני חובות המייצג את החברה המשכירה לכם את הנכס. רק אז אפשר להגיש נגדכם תביעה לפינוי מושכר או לסילוק יד ודמי שימוש.

הפתרון המועדף מבחינתכם יהיה לחתום על הסכם פשרה עם עמידר או עמיגור, בין היתר מאחר שאם תלכו בדרך הזו לא תגיעו אפילו לדיון אחד בבית המשפט ולא תצטרכו לשלם יותר מדי שכר טרחה לעורך הדין שלכם. כל אופציה אחרת תעלה לכם הרבה יותר כסף ותדרוש מכם להקדיש זמן רב יותר לצורך ניהול ההליך המשפטי. ההמלצה שלנו היא שתתייעצו עם עו"ד לענייני כספים לגבי האפשרויות השונות העומדות בפניכם.

הגנות החלות על דיירי עמידר לפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

אף על פי שזכויות דיירי עמידר קבועות בתקנות ובחוקים שונים, יש סוגיות שהחברה המשכנת תבקש להסדיר מולכם ישירות במסגרת חוזה השכירות עליו היא תחתים אתכם טרם מסירת המפתחות לדירה. בשל כך, יש לבדוק היטב אם בקשתה להעלאת שכר הדירה היא לגיטימית הן לפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי והן לפי הסכם השכירות הבלתי מוגנת שאתם חתומים עליו. מי שאינו עורך דין מקרקעין ככל הנראה לא מכיר את כל הדרכים למנוע מעמידר להעלות לכם את גובה התשלום החודשי.

גם כל מה שקשור לאחריות החברה הממשלתית לביצוע תיקונים בנכס אמור להיות מוסדר בחוזה השכירות, למרות שיש בעיות שהיא מחויבת לטפל בהן גם אם זה לא רשום במפורש בהסכם שחתמתם עליו. במידה והגעתם למצב שהדירה שלכם אינה ראויה עוד למגורים, המדינה צריכה לספק לכם דירת עמידר אחרת בעלת מאפיינים זהים או דומים. אם אתם מתקשים לממש את זכאותכם מול משרד השיכון והבינוי, אתם יכולים להיפגש עם עורך דין דיור ציבורי ולקבל ממנו הצעת מחיר לטיפול משפטי מקיף.

עורך דין להגשת תביעה או עתירה מנהלית נגד משרד השיכון והבינוי

הזכות לדיור ציבורי אינה מוקנית לכל אזרח או תושב באופן אוטומטי. בנוסף לכך, תהליך הגשת הבקשה עשוי להיות מאתגר, במיוחד אם אין לכם את כל המסמכים שעליכם להגיש למשרד השיכון והבינוי. לעומת זאת, עורך דין עמידר יעשה לכם את החיים קלים ויזרז את הטיפול בבקשתכם, כאשר הוא יטפל במקומכם בכל העניינים הבירוקרטיים וישיג עבורכם את כל האישורים שחסרים לכם מהרשויות הממשלתיות השונות, כולל משרד הפנים והמוסד לביטוח לאומי.

הסיכויים שיאשרו לכם לגור בדירת עמידר או עמיגור הם הרבה יותר גבוהים כשאתם מלווים במשרד עורכי דין לענייני דיור ציבורי שייצג עד כה מאות או אלפי דיירי חלמיש, שקמונה, חלד ופרזות. לדוגמה, נכים רבים המקבלים קצבאות ביטוח לאומי מבקשים מעורך דין אזרחי-מסחרי שייצג אותם מול המדינה אחרי שבקשתם הראשונה נדחתה, כשברצונם להגיש ערעור או עתירה מנהלית נגד משרד השיכון והבינוי.

המלצות מעולות של עורך דין דיור ציבורי לדיירי עמידר ועמיגור

במטרה להבין טוב יותר מהן זכויותיהם של דיירי עמידר, עמיגור ויתר החברות המשכנות, ביקשנו מעו"ד שרון הלוי, הבעלים של משרד עורכי הדין המוביל בכפר סבא ואחד המומחים הגדולים בישראל לדיני מקרקעין, להסביר לנו מתי דיירים נדרשים לייצוג משפטי של עורך דין שיודע איך להגן עליהם מפני תביעה לפינוי מושכר ותביעות כספיות אחרות. להלן תשובתו:

"מהניסיון שלי, התחושות של הדיירים בדרך כלל מוצדקות. לאור זאת, בכל פעם שאתם חשים כי חברת הדיור הציבורי פוגעת או מתכוונת לפגוע בזכויותיכם, פנו לעורך דינכם והציגו בפניו את כל הפרטים. הוא כבר יגיד לכם אם יש סיבה אמיתית לדאגה או לא. כמובן שחשוב לוודא עם עו"ד אזרחי-מסחרי שיש לו את הידע והכלים הדרושים כדי לייצג אתכם מול עמידר או עמיגור בבית המשפט.

מעבר לכך, אני ממליץ לכם להתייעץ עם עורך דין לענייני דיור ציבורי אם אתם שוקלים לקנות דירה מעמידר, במיוחד אם אתם זקוקים לעזרה בהשגת אישור עקרוני למשכנתא או להלוואה מסוג אחר. לא פעם ולא פעמיים הצלחתי לסייע למסורבי בנקים שהיו ממש לקראת ייאוש לקבל הלוואות בגובה מאות אלפי ש"ח. זה נדיר מאוד שמישהו יפנה אליי בקשר לחובות כספיים ולא יתאפשר לי לשפר את מצבו הכלכלי במידה זו או אחרת.

בשורה התחתונה, המלצתי היא להגיע בהקדם לפגישת ייעוץ משפטי במשרדו של עו"ד מומלץ אם אתם רוצים לפתור את הבעיות המשפטיות שלכם עם חברת הדיור הציבורי כמה שיותר מהר, מבלי שתצטרכו להוציא סכומי עתק על שכר טרחת עורך דין מקרקעין. רק תוודאו מראש שיש למשרד עורכי הדין שאתם פונים אליו את הניסיון המקצועי הנדרש לצורך ייצוג דיירים מול עמידר או עמיגור."