נשיאה חדשה לאירלנד: ישראל בשליטת נתניהו הפכה ״מדינת טרור״

בלב אירופה הפוליטית מתרחש השבוע מהפך מרתק בעל השלכות רחבות הרבה מעבר לגבולותיה של אירלנד. לאחר קמפיין קצר אך סוער, נבחרה קתרין קונולי – פוליטיקאית עצמאית מהשמאל הרדיקלי – לנשיאה החדשה של הרפובליקה האירית. מדובר באירוע פוליטי מטלטל, לא רק בזירה המקומית אלא גם ביחסים בין אירופה לבריטניה, ובין אירלנד לישראל.

קונולי, הידועה בהתבטאויותיה החריפות כלפי ישראל ובתמיכתה הגלויה בפלסטינים, אמרה בעבר כי “ישראל היא מדינת טרור”, וכי “מעשי חמאס אינם רצח עם – כי ההיסטוריה לא התחילה ב־7 באוקטובר”. כעת, כשהיא הופכת לפנים החדשות של אירלנד הרשמית, רבים שואלים מה המשמעות של בחירה כזו באירופה של 2025 – בעידן שבו המלחמות, המידע והדיפלומטיה נשזרים זה בזה במהירות שיא.

🌍 הפרופיל: נשיאה חדשה עם שורשים ישנים

קתרין קונולי, ילידת גלווי, עורכת דין, חברת פרלמנט ותיקה וממנהיגות השמאל הקיצוני במדינה. היא החלה את דרכה במפלגת הלייבור האירית אך פרשה ממנה לפני יותר מעשור, כשהתקוממה על מה שכינתה “הזנחת הערכים החברתיים לטובת כלכלה ניאו־ליברלית”. מאז, היא בנתה לעצמה תדמית של פוליטיקאית עצמאית, חסרת פחד, שמעדיפה לעמוד מול הזרם מאשר לשחות איתו.

הקמפיין שלה התמקד בשלושה מסרים עיקריים:

צדק חברתי ושוויון כלכלי. ניטרליות צבאית מוחלטת של אירלנד בזירה הבינלאומית. עמדה מוסרית חדה נגד כל “אימפריאליזם” – כולל זה של ישראל, נאט”ו וארה”ב.

לצד זאת, קונולי ידועה כתומכת נלהבת באיחוד מחדש של אירלנד וצפון אירלנד – יעד לאומי שהולך וצובר תאוצה לאחר הברקזיט.

🇮🇪 המשמעות הפנים־אירית: סוף עידן ה”שמרנות האלגנטית”

במשך עשרות שנים התנהלה הפוליטיקה האירית בצל שתי מפלגות ממסדיות – פינה גייל ופיאנה פול. שתיהן מייצגות גוונים שונים של מרכז־ימין, שתמכו בקשרים הדוקים עם אירופה ועמידה לצד המערב.

בחירתה של קונולי לנשיאות, ברוב מרשים של למעלה מ־60% מהקולות, מסמנת את קץ ההגמוניה הזו. הציבור האירי, עייף מהעלאות מחירים, ממשבר הדיור המתמשך ומהפערים הכלכליים, בחר לומר “די” לאליטה הפוליטית הישנה.

באירלנד רואים בכך “מהפכת תודעה”: הציבור מחפש מנהיגות אותנטית, אפילו אם היא חריגה. במובן זה, קונולי היא האנטיתזה לדמות הנשיאים הקודמים – אישים ממלכתיים, מנומסים, דיפלומטים. היא באה מהרחוב, מדברת בגובה העיניים, ומסוגלת לעורר השראה אצל מי שכבר איבדו אמון במערכת.

🇬🇧 ההיבט הבריטי: השפעה ישירה על לונדון

בבריטניה לא נותרו אדישים. בלונדון רואים במתרחש באירלנד איתות מדאיג – בעיקר בכל הקשור לעתיד צפון אירלנד. קונולי תומכת גלויה במשאל עם על איחוד האי, מהלך שעלול להצית מחדש את המתח בין בלפסט לדבלין ולערער את הסטטוס קוו שהושג אחרי הסכם יום שישי הטוב.

הימין הבריטי כבר מזהיר: “אם אירלנד תתקרב לשמאל האירופי ותתרחק מנאט”ו – היא תפסיק להיות שותפה אמינה”. בעיתונות הבריטית מדברים על “רוח אנטי־בריטית חדשה הנושבת מדבלין”.

יתרה מזו – קונולי הצהירה שלא תסכים לראות חיילים בריטיים בצפון אירלנד לעולם, אפילו במסגרת משימות ביטחון משותפות. בעידן של מתיחות בין סקוטלנד לאנגליה והתחזקות קריאות לעצמאות, בחירתה עשויה לשמש דוגמה למדינות אחרות באיים הבריטיים החושקות בנפרדות לאומית.

🇪🇺 ההיבט האירופי: איתות לשינוי מגמה

בבריסל ובברלין שוררת מבוכה. אירופה של 2025 מתמודדת עם גלי ימין קיצוני מצד אחד – ועם גל שמאל אנטי־ממסדי מצד שני. קונולי מסמלת את הגל השני. היא מתנגדת לנאט”ו, דורשת פירוק מנגנוני הנשק של האיחוד, ומאשימה את אירופה ב”צביעות כלפי דרום הגלובלי”.

מדינות כמו ספרד ובלגיה כבר הביעו הזדהות עם עמדתה כלפי ישראל, בעוד גרמניה וצרפת חוששות מהידרדרות נוספת באחדות האירופית. אנליסטים באיחוד האירופי מזהירים כי ניצחון קונולי עשוי לעודד פוליטיקאים פופוליסטים אחרים – משמאל ומימין – לאמץ שפה אנטי־מערכתית חריפה יותר.

המשמעות הכלכלית לא פחות מעניינת: קונולי מבקשת להגדיל מיסוי על תאגידים בינלאומיים הפועלים מאירלנד – צעד שעשוי לערער את מודל “גן העדן המס” שאירלנד בנתה במשך עשורים. גוגל, אפל, פייסבוק ואינטל – כולן נדרשות כעת לעמוד מול ממשלה חדשה שתבחן מחדש את מדיניות ההקלות.

🇮🇱 הזווית הישראלית: מדינה עוינת על הגבעה הירוקה

אין דרך לעדן זאת: עבור ישראל, בחירתה של קונולי היא בשורה מדאיגה. בעוד ראשי ממשלות אירלנד בעבר הקפידו לאזן בין ביקורת לבין קיום יחסים דיפלומטיים, קונולי אינה מנסה כלל להסתיר את עמדתה.

בדצמבר האחרון היא נשאה נאום בפרלמנט שבו אמרה:

“איננו יכולים עוד לשתוק מול הפשעים שישראל מבצעת בעזה. ההיסטוריה לא התחילה ב־7 באוקטובר. ישראל היא מדינת טרור, והשתיקה של המערב היא שותפות לדבר עבירה.”

דברים אלה זכו לתשואות בחלקים מהאולם – ולגינויים ברחבי העולם היהודי. אך כעת, כשהיא עומדת בראש המדינה, הדברים מקבלים משמעות אחרת.

ישראל עלולה למצוא את עצמה מול נשיאה אירית שתפעל אקטיבית בזירה הבינלאומית נגד מדיניותה. כבר עתה יש המעריכים כי אירלנד תהפוך למדינה הראשונה באירופה שתקדם באופן רשמי סנקציות על מוצרי התנחלויות ותדרוש חקירות פליליות בינלאומיות.

במשרד החוץ בירושלים עוקבים בדאגה. “אם אירלנד תגרור אחריה את סקנדינביה ובלגיה – זו תהיה בעיה אמיתית”, אומר גורם מדיני.

🕊️ בין מוסר לפוליטיקה

קונולי מציגה את עצמה כמנהיגה מוסרית, אך בעיני מבקריה – מדובר באידיאולוגית קיצונית המסכנת את מעמדה של אירלנד בעולם. היא מאמינה שנשיא מדינה אמור להיות “מצפון חברתי” ולא “דובר ממסדי”, ולכן גם תמשיך להביע עמדות נחרצות גם אם יגררו משברים דיפלומטיים.

חבריה הקרובים מספרים שהיא אישה אינטלקטואלית אך קשה מאוד לשכנוע. היא רואה את העולם דרך פריזמה של מאבק: החלשים מול החזקים, הדרום מול הצפון, הפלסטינים מול הישראלים, העניים מול בעלי ההון.

מנקודת מבט זו – ניצחונה הוא ניצחון של האידיאולוגיה על הפרגמטיות, של אמונה על אינטרסים.

🌐 השלכות גלובליות: גלי הדף שירחיקו עד ירושלים

המהלך האירי משתלב במגמה עולמית של התפרקות מהסדר הישן. לאחר עליית טראמפ בארה”ב, אורבן בהונגריה, מלוני באיטליה – כעת מגיעה דמות מהצד השני של המתרס: שמאל קיצוני רך, עטוף בשפה מוסרית.

במובן הזה, אירלנד שוב הופכת לקדמת הבמה – לא רק במאבקי זהות, אלא גם בניסוח מחדש של תפקיד אירופה בעולם. ישראל, ארה”ב ובריטניה יצטרכו כעת להתמודד עם דמות נשיאותית שאינה נכנעת לנורמות דיפלומטיות.

הנשיאה החדשה צפויה לקדם במועצת זכויות האדם של האו”ם קו אנטי־ישראלי מובהק, ואף יוזמות משפטיות בינלאומיות נגד מדיניות ההתנחלויות. במקביל, היא עשויה להפוך לגיבורה בעיני ארגוני זכויות אדם ברחבי העולם – ולמטרד בעיני ממשלות מערביות.

🔍 סיכום: הסמל החדש של אירופה המשתנה

הבחירה בקתרין קונולי היא לא רק בחירה באדם – אלא בסמל.

סמל לעייפות מהמערכת הישנה,

סמל לזעם החברתי שהצטבר בשולי הערים האיריות,

וסמל לשינוי תודעתי באירופה של ימינו.

במבט רחב יותר – זהו עוד פרק בסיפור הגלובלי על קריסת המרכז ועליית הקצוות.

אם בעבר החשש היה מהימין הקיצוני – כעת הוא מהשמאל הרדיקלי.

ולישראל, שנמצאת במוקד ביקורת הולכת וגוברת באירופה, מדובר באזהרה נוספת:

המאבק על דעת הקהל הבינלאומית לא יוכרע רק בזירה הצבאית או המדינית – אלא בשדה הרעיוני, בתודעה, ובשאלה מי יצליח להכתיב את הנרטיב ההיסטורי הבא.

רמי יצהר – “עניין מרכזי”

חדשות וסקופים מאז 1999

📍 www.news-israel.net