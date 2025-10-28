הפועל תל אביב מאיימת לא להתייצב למשחק אם המשטרה תפעל נגד החוליגנים מקרב אוהדיה לקראת גמר גביע הטוטו בחיפה

*הודעת מועדון*

מועדון הכדורגל הפועל תל אביב מזועזע מהסרטון המבחיל והמסוכן שפרסמה משטרת ישראל. אנו קוראים בקריאה דחופה לאנשי ההתאחדות לכדורגל, מנהלת הליגות, גורמי האכיפה והחוק, לצאת בקול אחיד ומרגיע לקראת המשחק הערב ולגנות בכל תוקף את המסר הנורא שבסרטון.

צריך להגיד זאת בבירור ומבלי להתייפייף, דמם של אוהדי הכדורגל בישראל הותר. אנו מתריעים מראש, האסון הגדול קרוב מתמיד – וכשהוא יגיע, לגורמי האכיפה שאמונים על שמירה על הסדר, יהיה חלק עיקרי בו.

אנו קוראים מכאן לאוהדי הקבוצה שמגיעים הערב לאצטדיון סמי עופר לנהוג באיפוק ולא להיגרר לפרובוקציות. המועדון מודיע בצער רב, שהיינו שמחים לקרוא לכם להגיע בהמוניכם למשחק כדורגל מרגש, אך אנו לא יכולים לקחת אחריות על כך שכולם יחזרו לביתם בשלום.

מועדון הכדורגל הפועל תל אביב לא ישלים עם התנהגות ברוטלית ואלימה כנגד אוהדיו המסורים וימשיך לעמוד על זכותם של אוהדי כדורגל לצפות ולתמוך בקבוצתם מבלי לחשוש לבריאותם.

עניין מרכזי