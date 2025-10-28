לבן גביר, למפכ״ל ולבעלי הקבוצות נמאס מהחוליגנים בכדורגל הישראלי – ומצוין שכך

הגיע הזמן לשים קץ אחת ולתמיד עם החוליגניזם שהורס את הכדורגל בישראל. חבורות חוליגנים מחופשים לאוהדי כדורגל בכל רחבי הארץ מנצלים עד תום את היד הרכה וחוסר האונים המופגן משך שנים נגד אנשים המפיקים שוב ושוב ברגל גסה את החוק בתוככי המגרשים ומחוצה להם.

צריך לברך את המפכ״ל ואת השר הממונה שהחליטו – ״עד כאן ולא עוד״.

מי שמתכוון להגיע למגרשים כדי להבעיר את האווירה, לתקוף ולהשתולל – יואיל להישאר בבית כך שכל שאר האוהדים יוכלו להגיע למגרשים כנהוג במרבית מדינות אירופה, בעיקר באנגליה.

ההודעות התוקפניות של הנהלת הפועל תל אביב מדאיגות ויש לקוות שהדבר לא ירפה את קברניטי המשטרה והמשרד לביטחון לאומי.

וזו הודעת הפועל תל אביב בעקבות אזהרת המשטרה שתנהג באפס סובלנות הערב בסמי עופר לקראת משחק גמר גביע הטוטו בין הפועל לבית״ר ירושלים:

מועדון הכדורגל הפועל תל אביב מזועזע מהסרטון המבחיל והמסוכן שפרסמה משטרת ישראל. אנו קוראים בקריאה דחופה לאנשי ההתאחדות לכדורגל, מנהלת הליגות, גורמי האכיפה והחוק, לצאת בקול אחיד ומרגיע לקראת המשחק הערב ולגנות בכל תוקף את המסר הנורא שבסרטון.

צריך להגיד זאת בבירור ומבלי להתייפייף, דמם של אוהדי הכדורגל בישראל הותר. אנו מתריעים מראש, האסון הגדול קרוב מתמיד – וכשהוא יגיע, לגורמי האכיפה שאמונים על שמירה על הסדר, יהיה חלק עיקרי בו.

אנו קוראים מכאן לאוהדי הקבוצה שמגיעים הערב לאצטדיון סמי עופר לנהוג באיפוק ולא להיגרר לפרובוקציות. המועדון מודיע בצער רב, שהיינו שמחים לקרוא לכם להגיע בהמוניכם למשחק כדורגל מרגש, אך אנו לא יכולים לקחת אחריות על כך שכולם יחזרו לביתם בשלום.

מועדון הכדורגל הפועל תל אביב לא ישלים עם התנהגות ברוטלית ואלימה כנגד אוהדיו המסורים וימשיך לעמוד על זכותם של אוהדי כדורגל לצפות ולתמוך בקבוצתם מבלי לחשוש לבריאותם.

עד כאן הודעת המשטרה ואנחנו נוסיף כי מרבית בעלי הקבוצות תומכים בהתלהבות במשטרה ובמדינות היד הקשה שהנהיגו את הם לא יאמרו זאת בגלוי שמא יבולע להם אישית בידי החוליגנים כל השאר ברור לחלוטין.

