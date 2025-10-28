צה״ל נלחם בהתארגנות טרור בחברון ובסביבתה

הודעה משותפת לדוברות המשטרה ודובר צה"ל:

שוטרי מחוז ש"י ולוחמי הצנחנים בחטיבת יהודה איתרו הלילה מחרטות נשקים ועצרו חשודים בהסתה לטרור בחברון ובדורא.

כוחות צה״ל מגדוד 202 , בפיקוד חטיבת יהודה ובשיתוף שוטרי היס״מ ויל״פ מרחב יהודה פעלו אתמול בלילה (ב׳) בפעילות ממוקדת בעיר חברון למעצר חשודים וסיכול טרור בעקבות הכוונה מודיעינית של פיקוד המרכז ומחוז ש״י.

במהלך המבצע, איתרו הכוחות שתי מחרטות שישמשו לייצור אמצעי לחימה.

בכפר דורא נעצרו שני חשודים מרכזיים בהסתה לטרור ברשתות החברתיות, אשר עודדו ביצוע פיגועים נגד אזרחים ישראלים. כחלק מהמעצרים, נתפסו טלפונים ניידים ששימשו את החשודים לפרסום התכנים המסיתים.

החשודים הועברו לחקירה בתחנת חברון.

״עניין מרכזי״