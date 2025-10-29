 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום רביעי, 29 באוקטובר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

104 הרוגים ברצועה בטרם חודשה הפסקת האש

C427D468-C989-4ED2-A1A3-153FC29BE06E
מערכת "עניין מרכזי" 29 באוקטובר 2025

משרד הבריאות ברצועת עזה הודיע כי בתקיפות הישראליות הלילה ברצועה נהרגו לפחות 104 פלסטינים בהם 12 קטינים.  הבוקר הודיעו הצדדים על חידוש הפסקת האש.

דובר צה״ל

בהתאם להנחיית הדרג המדיני, ולאחר סדרת תקיפות משמעותיות בהן הותקפו עשרות מטרות טרור ומחבלים, צה"ל החל באכיפה מחודשת של ההסכם לאחר הפרתו על ידי ארגון הטרור חמאס.

במסגרת התקיפות, צה"ל ושב"כ בהובלת פיקוד הדרום תקפו יותר מ-30 מחבלים בדרגי פיקוד בארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה. צה"ל ימשיך לאכוף את ההסכם ויגיב בעוצמה לכל הפרה.

1 מהם ילדים

● הנשיא טראמפ מגבה את תגובת צה"ל "הם צריכים להגיב". עוד אמר כי הוא אינו חושש לעתיד הפסקת האש: "חמאס הוא רק חלק קטן מהעסקה במזרח התיכון. אם הוא לא יתנהג כראוי – הוא יחוסל"

בתקרית אתמול נהרג חייל צה"ל במילואים – רס״ר (מיל׳) אפי (יונה אפרים) פלדבאום (Yona Efraim Feldbaum), בן 37 ואב לחמישה מזית רענן שבמועצה האזורית בנימין. לוחם צמ"ה באוגדת עזה.
הוא נפצע אנושות מירי צלף לאחר שבאגר צה"לי הותקף על ידי מחבלים (בתמונה).

בתקרית נוספת אתמול הותקף כוח צה"ל בירי נ.ט אך לא היו נפגעים.

 

עניין מרכזי

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של מערכת "עניין מרכזי"
מערכת "עניין מרכזי"

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה