104 הרוגים ברצועה בטרם חודשה הפסקת האש

משרד הבריאות ברצועת עזה הודיע כי בתקיפות הישראליות הלילה ברצועה נהרגו לפחות 104 פלסטינים בהם 12 קטינים. הבוקר הודיעו הצדדים על חידוש הפסקת האש.

דובר צה״ל

בהתאם להנחיית הדרג המדיני, ולאחר סדרת תקיפות משמעותיות בהן הותקפו עשרות מטרות טרור ומחבלים, צה"ל החל באכיפה מחודשת של ההסכם לאחר הפרתו על ידי ארגון הטרור חמאס.

במסגרת התקיפות, צה"ל ושב"כ בהובלת פיקוד הדרום תקפו יותר מ-30 מחבלים בדרגי פיקוד בארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה. צה"ל ימשיך לאכוף את ההסכם ויגיב בעוצמה לכל הפרה.

1 מהם ילדים

● הנשיא טראמפ מגבה את תגובת צה"ל "הם צריכים להגיב". עוד אמר כי הוא אינו חושש לעתיד הפסקת האש: "חמאס הוא רק חלק קטן מהעסקה במזרח התיכון. אם הוא לא יתנהג כראוי – הוא יחוסל"

בתקרית אתמול נהרג חייל צה"ל במילואים – רס״ר (מיל׳) אפי (יונה אפרים) פלדבאום (Yona Efraim Feldbaum), בן 37 ואב לחמישה מזית רענן שבמועצה האזורית בנימין. לוחם צמ"ה באוגדת עזה.

הוא נפצע אנושות מירי צלף לאחר שבאגר צה"לי הותקף על ידי מחבלים (בתמונה).

בתקרית נוספת אתמול הותקף כוח צה"ל בירי נ.ט אך לא היו נפגעים.

עניין מרכזי