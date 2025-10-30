 דילוג לתוכן
יום חמישי, 30 באוקטובר 2025
הפסקת אש? צה״ל ממשיך להפציץ תשתיות חמאס ברצועה

IMG_7899
רמי יצהר 30 באוקטובר 2025

דובר צה"ל: במהלך הלילה, במסגרת פעילות של כוחות צה"ל להשמדת תשתית טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הכפר בליידא שבדרום לבנון, זיהו הכוחות חשוד בתוך המבנה. הכוח החל בנוהל מעצר חשוד. משזוהה איום מיידי על הלוחמים, בוצע ירי להסרת האיום, זוהתה פגיעה. האירוע מתוחקר.

המבנה נוצל בתקופה האחרונה לפעילות טרור של חיזבאללה, בכסות של תשתית אזרחית. מדובר בדוגמה נוספת לדפוס פעולה המסכן את תושבי לבנון ומהווה ניצול ציני של ארגון הטרור חיזבאללה בתשתיות אזרחיות למטרות טרור.

קודם לכן מסר הדובר הצבאי את ההודעה הזו:

דובר צה"ל:

*צה"ל תקף תשתית טרור בה אוחסנו אמצעי לחימה ואמצעי מוטס אשר היוו איום מיידי בצפון רצועת עזה*

לפני זמן קצר, צה"ל תקף באופן ממוקד במרחב בית לאהיא שבצפון רצועת עזה, בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות חיל האוויר, תשתית טרור בה אוחסנו אמצעי לחימה ואמצעי מוטס שנועדו לשמש לביצוע מתווה טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

״עניין מרכזי״

 

מבזקחדשותביטחון

