האתגרים של בעלי עסקים בישראל שחוזרים על עצמם- טיפים של לילך זיו

המציאות העסקית בישראל מציפה אתגרים עבור בעלי עסקים רבים- התחרות הגבוהה, השוק והביקוש שמשתנים בקצב מהיר, המצב הבטחוני והפליטי, העומס הניהולי. כל אלו יכולים להוות המפלה או ההצלחה המסחררת עבור חברות ומנכ"לים.

שוחחנו עם לילך זיו , יועצת עסקית ומומחית בעסקים משפחתיים, ובעלת "מרכז זיו" שמלווה במשך שנים עסקים לצמיחה ושינוי. שוחחנו איתה על האתגרים המרכזיים לבעלי עסקים כיום, וביקשנו כמה טיפים שאם תיישמו אותם- תהיו בדרך הנכונה להצלחה.

עומס תפעולי ומגבלת זמן על תכנון וחשיבה

בתוך כל המשימות, העומס והלחץ, מנהלים רבים מוצאים את עצמם עסוקים בעיקר בכיבוי שריפות. הבעיה העיקרית היא שזה בא על חשבון פיתוח העסק, עלול להביא לקשיים רבים בקידום אג'נדות חדשות, וגורם בעיקר לעיכובים, תקיעות ותחושה של חוסר תנועה והתקדמות.

הפתרון: קביעת ישיבות שבועיות שעוסקות בתכנון, אסטרטגיה וחשיבה. כשמקדישים לכך את הזמן הנדרש והראוי- שריפות רבות יכולות להימנע ולא להתלקח מלכתחילה.

חוסר בהירות ניהולית וחלוקת תפקידים

בחברות ככלל ובעסקים משפחתיים בפרט נראה שוב ושוב את אותה הטעות חוזרת על עצמה- גבולות מטושטשים ולא ברורים בחלוקת התפקידים ובפיזור האחריות. מצב כזה משפיע על הצוות באופן ישיר. תהליך קבלת ההחלטות הופך קשה ומסורבל, המוטיבציה פוחתת ומשימות חשובות נופלות בין הכיסאות.

הפתרון: עצרו וחישבו- עד כמה חלוקת התפקידים בארגון שלי ברורה? ככל הנראה תמצאו מקומות בהם הגדרת האחריות מצוינת, וכאלה שבהן היא לא מספיק חדה ובהירה. התמקדו באותם המקומות בהם זיהיתם נקודות תורפה ובתוכם צרו הגדרת תפקיד ברורה לכל עובד וצוות.

למידה והתחדשות

הכל מתקדם מאוד מהר, ואנו חייבים ללמוד, לשדרג, להפוך את התהליכים ליעילים כדי לתת ללקוחות ערך ראוי ולהגדיל את הרווחיות, תוך התמודדות עם המתחרים. חשוב לייעל בעסק תהליכים, להתבונן כביכול מבחוץ ולשאול איך אפשר להוריד שעות עבודה ועלויות וכך להרוויח יותר.

בנוסף, חסרים לבעלי עסקים כלים וידע בסיסי בניהול עסק אשר משפיעים על התוצאות.

הפתרון: להיות בחשיבה של למידה ויעילות, להירשם לקורסים, להקדיש זמן לחדשנות מחשבתית ומעשית.

קושי בקבלת החלטות ופחד משינויים

שינוי זה מפחיד, וגם בחיינו הפרטיים אנו פוחדים לקבל החלטה אמיצה ולצאת מאזור הנוחות. לפעמים נראה את אזור הנוחות כמצב תקין, ונקבל החלטה אמיצה כדי להפוך אותו למצוין. ובפעמים אחרות המצב הקיים רעוע, אך מוכר. אנו חוששים לעשות את הצעד לשינוי כשהתוצאה אינה ודאית ומובטחת מראש. החשש מוצדק- אין הבטחה שהחלטה אמיצה תביא את הארגון למקום טוב יותר. אבל אותו חשש משאיר אותנו ואת העסק שלנו באותו המקום- מה שגורם לעיכוב בצמיחה ולאובדן הזדמנויות.

הפתרון: להעלות את האפשרויות העומדות בפנינו למודע, לשקול מה המחירים ומה הרווחים לכל אפשרות, ולבחור. גם אם נתחיל בצעדים קטנים, החלטות קטנות. גם שינוי קטן יכול להניע את הארגון מבפנים ולהביא לצמיחה והצלחה. חשוב מאוד להתנסות בקבלת החלטות כאלו וללמוד תוך כדי תנועה.

שחיקה אישית ויציאה מאיזון

בתור מנכ"ל שעומד בראש ארגון, האחריות גדולה מאוד ויש לרוב חוויה של "בדידות בצמרת". ואיתה מגיעים עומס נפשי, סטרס, ושחיקה של הגבול בין העסק לחיים האישיים ולפנאי. הלחץ מצטבר וההשלכות ממהרות להופיע- הסבלנות מתקצרת, קבלת ההחלטות והמצפן הפנימי מתערערים תחת הלחץ הרב, היחסים הבין אישיים נפגעים.

הפתרון: לזכור שההשקעה בחיים אישיים, תחביבים, משפחה ופנאי הם הכרחיים כדי לעשות אתכם מנהלים טובים! הם אינם מותרה, אלא גורם מכריע ביכולת שלכם להוביל את העובדים והחברה להישגים והצלחות. ולכן חובה לתכנן בלו"ז הפגישות והמשימות של כל שבוע גם את הזמן שמוקדש לעצמכם ולאנשים הקרובים אליכם. להסתייע ביועץ שיהיה איש אמון וייתן מענה להתלבטויות ופתרונות.

היעדר תוכנית עסקית

בין ערימות המסמכים והפגישות, העומס והקצב המהיר של העולם העסקי, לתוכניות יש נטייה להיכתב ולהישכח. וכך נכתבות תוכניות על גבי תוכניות שלבסוף נזנחות ללא שימוש ומימוש. לתוכנית אסטרטגית רלוונטית וחיה יש תפקיד מהותי בהתקדמות והתפתחות הארגון. תוכנית מספקת הסכמה רחבה על המטרות שלנו- לאן אנחנו הולכים? ובבסיסה עומדים הצעדים להגיע לשם- ה"איך".

הפתרון: אחד הקשיים המרכזיים הוא לשמור על התוכנית עדכנית. ולכן יש להקפיד על תכנון וסקירה מדי שבוע וכל הזמן לפעול כדי לשנות את התמונה וכך להביא לשינוי אמיתי. ראו בתוכנית אסטרטגית ככלי עבודה שיש לעדכן ולשנות אותו בהתאם לצרכים ולמציאות המשתנה.

כל האתגרים שעלו נובעים מאותו המקור- מנהלים בעולם העסקי בישראל ובעולם צריכים ללמוד כלי אחד מרכזי שישפיע וישנה לעומק את כל ההתנהלות העסקית שלהם. עליהם לפתח את היכולת לעצור. ולאחר מכן להתבונן. לחשוב. ולבסוף להחליט לאיזה כיוון מתקדמים עכשיו. החיבור בין העסק לבין האדם שמאחוריו הוא בלתי נפרד. במקרה של אובדן הדרך תמיד מומלץ להיוועץ בגורם מקצועי. מרכז זיו מלווה עסקים בתהליכי שינוי, צמיחה והגדרה מחודשת של הדרך- מתוך הבנה שעסק מצליחה הוא קודם כל אדם ממוקד ובטוח בעצמו.

