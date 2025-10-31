טרנדים בעיצוב גינות: הטיפים של זאב דיאמנט

בעבר הגינה שלנו הייתה דשא, כמה עצי נוי, כמה עצי פרי מפוזרים, ערוגת פרחים קטנה – וזהו פחות או יותר. גינה בעבר הייתה מאוד פונקציונלית. היו "כללים" ברורים מה יש ומה אין בה ומה הייתה המטרה שלה. גינה בעבר הייתה קבועה, בנאלית והאמת גם די משעממת.

בשנים האחרונות גינה נהייתה הרבה יותר משמעותית, מגוונת ומשתנה. היום לגינות יש קונספט, תכנון מוקפד, טכנולוגיית השקייה חכמה, קירות ירוקים, גינות במרפסת, גינות אורבניות, עיצוב ומחשבה על הסביבה, שימוש בטכנולוגיה ובקדמה להנאה מירבית מהגינה, חווית החיבור לטבע דרך הגינה ושימוש בה כמעבר טבעי ונעים בין הבית לחצר ועוד.

עולם הטרנדים המשולב בתחומים רבים בחיים שלנו, נכנס ומשפיע גם על תחום עיצוב הגינות. פגשנו את זאב דיאמנט, הבעלים של חברת " שדות – עיצוב והקמת גינות " שישתף אותנו בטרנד הגינות המעוצבות ומטיפים שהוא יכול להעניק לנו מ-25 שנות ניסיון של עיצוב והקמת גינות.

באופן כללי, איך היית מתאר את טרנד הגינות בישראל 2025?

במשפט אחד – הטרנדים המרכזיים בעיצוב גינות בשנים האחרונות מדגישים את הרצון שלנו לאפשר לטבע להיות חלק מרכזי בחיים שלנו.

אנחנו רואים גינות המהוות גשר או חיבור של החלל בתוך הבית עם הטבע מבחוץ כדי לתת תחושה של הגדלת חלל הבית באמצעות שימוש בחצר או במרפסת. יש תופעה מתרחבת של גינה המבוססת על חווית משתמש כמו פינת מדורה, ריהוט גן משודרג, מטבח חוץ, סלון חוץ ואפילו פינת מדיטציה. נקודה נוספת שחשוב לציין היא שימוש נרחב בחומרים טבעיים ובמראה טבעי ולא סימטרי או חלק בעיצוב הגינות, למרות הטכנולוגיה והכיוון אליו תחום עיצוב הגינות התקדם בשנים האחרונות.

אם אנחנו רוצים להיות ממוקדים יותר, מהן סוגי הגינות עם הטרנדים החמים כיום?

גינות אורבניות:

גינה אורבנית היא טרנד חדש יחסית שהחל בתקופת הקורונה בעיקר כשאנשים רבים הסתגרו בבתים וחיפשו תעסוקה ותחביבים ביתיים. גינה אורבנית מנצלת בצורה מקסימלית את שטח החלל במדפים על הקיר, אדניות על המעקה, פינת ישיבה קטנה ומראה כללי שמתאים לסביבה עירונית.

הצמחיה בגינה אורבנית תהיה ירוקה, עמידה בפני טמפרטורות גבוהות וזיהום, צורך מינימלי באדמה, חסכונית במים ועמידה בפני משטר רוחות חזק.

גינה אורבנית מאופיינת בצמחים המתאימים למקומות קטנים וקלים לתחזוקה. עצים בגינה אורבנית מתאימים לגידול בתוך כדים או מיכלים גדולים, צמחים שגידולם לא נפגע משמש ישירה כמו סוקולנטים וצמחים מטפסים שיכולים להשתרע ולהתפרס על דפנות המרפסת וקירות הבניין ולהעניק לו מראה ירוק, טבעי ועשיר.

גינות יוקרה:

כשמדברים על שילוב של גינה ויוקרה, לוקחים בחשבון שני מאפיינים וטרנדים חמים מאוד – פונקציונלית וחווית משתמש ברמה הגבוהה ביותר. גינת יוקרה מתוכננת באופן שלכל אלמנט ולכל סוג צמחיה יש את המקום שלו באופן מדויק ומוקפד. מיקום ועיצוב האלמנטים בגינה יוצרים חוויה נעימה ושלמה לבילוי משפחתי, למנוחה, לסעודות משפחתיות, למפגשים חברתיים וכשמדובר בגינות רחבות ידיים גם לאירועים שניתן לארח בגינה.

חיפויי הגינה והשבילים חייבים להיות מחומרים איכותיים ועמידים למזג האוויר המשתנה לאורך השנה, כשלצד החוזק והמראה היפה שלהם לאורך זמן הם מהווים בסיס לגינה גם כדי ליצור חיבור שלם וטבעי בין הגינה לבית ולסביבה.

לצד היופי והמרחבים הגדולים משתלבים אלמנטים בהתאמה אישית אקסקלוסיביים כמו מזרקה, פינת מדורה, שבילים, פתרונות אחסון, ריהוט גן ונדנדות, טכנולוגיה חכמה להשקיה חסכונית, תאורה יוקרתית בשליטה מרחוק, מטבח חוץ מגוון ועשיר הכולל גריל, מקרר, מעשנה, טאבון, מקפיא, כיור, מטבח רחב ידיים, צמחיה בהתאמה אישית, פינות מבודדות, מוצללות ושקטות תחת גזיבו או הצללה טבעית של כרם ענבים או פרגולה בעלת הצללה חכמה.

נקודה חשובה רלוונטית במיוחד לגינת יוקרה – כדי ליהנות ממראה מוקפד, סביבה נקייה, אלמנטים מתוחזקים וצמחיה צבעונית יש צורך בשירותי גינון ותחזוקה לאורך כל השנה.

גינות בוסתן וצמחי מאכל:

יש כיום תופעה של חזרה לטבע, לתקופות קודמות בהן כל בית היה למעשה גם משק חקלאי קטן. מי שרוצה להתחבר לטבע, להרגיש באדמה שבחצר שלו את עונות השנה ואת ההשפעה שלהן על גידולי השדה והחקלאות בכלל, לצד מראה פחות מעוצב ומוקפד – מוזמן לבנות לעצמו גינת בוסתן וצמחי מאכל. בגינה כזו מרגישים את הפריחה והגדילה לצד המרכיב הפונקציונלי בה שהוא אכן משמעותי.

עם זאת, גינת בוסתן יכולה להוסיף ערך אסתטי, יופי, אצילות, צבע וגיוון בזכות עצי הפרי, ערוגות הירקות ועשבי הירק הגדלים בה – פירות הדר, תאנה, שקד, אגוז, ענבים, פירות קיץ – יש מראה יפה יותר מזה?

וכמובן בתחום הירקות ועשבי הירק קל מאוד לגדל עגבניות ומלפפונים, דלעת, קישוא, פלפלים, בצל, כרוב, סלרי, שום ועוד, לצד תבלינים שיש בכל בית וקלים לגידול כמו פטרוזיליה, כוסברה, בזיליקום, שמיר, נענע ועוד.

בגינה עם אווירת שוק מרגישים את החיבור לטבע כשהאוכל מהשדה או מהפרדס מחובר למטבח בקטיף נוח וקרוב לבית. מה יותר טבעי ואנושי מגידול עצי פרי כדי לפנק את הילדים מהפירות שלנו או במיץ סחוט וטבעי מפירות שנקטפו הרגע מהעץ? מה יותר כיף ומשפחתי מלקטוף תבלינים, עשבי ירק וירקות שורש ולהכין מרק ממרכיבים שלפני רגע היו בתוך אמא אדמה או להתפנק מקדירת ירקות ובשר?

גינות כפריות:

גינה כפרית פופולרית ואהובה מאוד בישראל. העיצוב של גינה כפרית הוא טבעי, פשוט, לא מתוכנן ולא מאורגן לאזורים מתוחמים. גינה כפרית היא גינה של פעם, ללא תכנון מוקדם להקמת גינה כזו אלא נראה שהיא גודלת וצומחת מאליה ללא מחשבה ותכנון מראש.

בגינה כפרית פרחים בעלי צבע בולט, שיחים ותבלינים קשוחים שיכולים לעמוד במזג האוויר הקיצי בישראל. השבילים והחיפויים נותנים מראה של פעם, חיפוי פשוט ומקורי בלי הקפדה על מיקום אזורי הצמחים, העצים, השבילים, פינות הישיבה ותאורה פשוטה וטבעית.

מה שכן נדרש כדי לתת לגינה מראה כפרי ופשוט זה תכנון האלמנטים השונים. כלי חקלאות שונים כמו אתי חפירה, מעדרים, אבן ריחיים, מגרפה, מחרשה ישנה, מגל, סיר פויקה או פינת מדורה מסודרת באופן גס שנראה שלא תוכנן מראש יכולים לתת אפקט טבעי ופשוט באופן משמעותי לעיצוב גינות כפריות.

עיצוב גינות והבנה בטרנדים הם לא רק בחירה בסוג הגינה האהוב עליכם. כדי שתהנו אתם ומשפחתכם באופן אמיתי ולאורך שנים מסוג הגינה האהובה עליכם עם הטרנדים השונים – צריך תכנון נכון והבנה של החומרים השונים. מהם המאפיינים השונים של כל עץ, צמח ותבלין, איך להשתמש נכון באלמנטים וחיפויים בהתאמה אישית אליכם ולתנאי הקרקע, למגורים ולמזג האוויר.

מוזמנים ליצור קשר עם חברת "שדות – עיצוב והקמת גינות" ובזכות הניסיון העשיר והמקצועיות נבנה לכם גינה שתייצר לכם הרגשה ואווירה של בית.

