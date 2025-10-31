מחפשים פרקליט צבאי ראשי חדש

שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, סיכמו בהתאם לחוק השיפוט הצבאי, שהרמטכ"ל יגבש רשימת מועמדים מומלצים לשר הביטחון לצורך מינוי פרקליט צבאי ראשי חדש.
נמסר כי שר הביטחון והרמטכ"ל פועלים ליצירת יציבות מיידית בפרקליטות הצבאית, מתוך אחריותם למערכת ולחיילי צה"ל.
קודם נמסר:
הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, ביקשה הבוקר מהרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, לסיים את תפקידה.
הרמטכ״ל קיבל את בקשתה לסיים את התפקיד באופן מיידי ויפעל לייצוב הפרקליטות הצבאית ושמירה על חיילי צה״ל.
הרמטכ״ל בטוח כי תתקיים חקירה יסודית לחקר האמת.
״עניין מרכזי״