 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שישי, 31 באוקטובר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

מחפשים פרקליט צבאי ראשי חדש

0C205ECA-7462-47F2-B066-FA9E8D2458DE
רמי יצהר 31 באוקטובר 2025

שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, סיכמו בהתאם לחוק השיפוט הצבאי, שהרמטכ"ל יגבש רשימת מועמדים מומלצים לשר הביטחון לצורך מינוי פרקליט צבאי ראשי חדש.

נמסר כי שר הביטחון והרמטכ"ל פועלים ליצירת יציבות מיידית בפרקליטות הצבאית, מתוך אחריותם למערכת ולחיילי צה"ל.

קודם נמסר:

הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, ביקשה הבוקר מהרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, לסיים את תפקידה.
הרמטכ״ל קיבל את בקשתה לסיים את התפקיד באופן מיידי ויפעל לייצוב הפרקליטות הצבאית ושמירה על חיילי צה״ל.

הרמטכ״ל בטוח כי תתקיים חקירה יסודית לחקר האמת.

״עניין מרכזי״

מבזקפוליטיקהחדשות

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה