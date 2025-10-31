 דילוג לתוכן
יום שישי, 31 באוקטובר 2025
מנוף הלחץ של טראמפ על נתניהו: תיעוד של ״פשעי מלחמה ישראליים בעזה״

רמי יצהר 31 באוקטובר 2025

העיתון ״הוושינגטון פוסט ״האמריקני מוסר מפי גורמים רשמיים על דוח סודי שהוכן במשרד המבקר במחלקת המדינה האמריקני ומסתמך על תיעוד מזעזע החושף מאות רבות של הפרות זכויות אדם ברצועה בידי צה״ל במהלך המלחמה. בוושינגטון וממשלת נתניהו לא מגיבים.

מדובר בדוח הראשון של הממשל שמכיר בטענות העולמיות בדבר הפרות החוק האמריקני והבינלאומי במהלך המלחמה.

הדוח כולל תיעוד של הפרות זכויות אדם אפשריות שנעשו על ידי חיילי צה"ל. אין ספק כי ממשל טראמפ לא ידרוש הסברים מישראל אך קיומו של הדוח המכיל תיעודים ״מסמרי שיער״ מהווה מנוף לחץ אדיר על נתניהו וממשלו וניתן לעשות בו שימוש ביום שבבית הלבן יימאס מההתנהלות של ביבי.

״עניין מרכזי״

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

