מנוף הלחץ של טראמפ על נתניהו: תיעוד של ״פשעי מלחמה ישראליים בעזה״

העיתון ״הוושינגטון פוסט ״האמריקני מוסר מפי גורמים רשמיים על דוח סודי שהוכן במשרד המבקר במחלקת המדינה האמריקני ומסתמך על תיעוד מזעזע החושף מאות רבות של הפרות זכויות אדם ברצועה בידי צה״ל במהלך המלחמה. בוושינגטון וממשלת נתניהו לא מגיבים.

מדובר בדוח הראשון של הממשל שמכיר בטענות העולמיות בדבר הפרות החוק האמריקני והבינלאומי במהלך המלחמה.

הדוח כולל תיעוד של הפרות זכויות אדם אפשריות שנעשו על ידי חיילי צה"ל. אין ספק כי ממשל טראמפ לא ידרוש הסברים מישראל אך קיומו של הדוח המכיל תיעודים ״מסמרי שיער״ מהווה מנוף לחץ אדיר על נתניהו וממשלו וניתן לעשות בו שימוש ביום שבבית הלבן יימאס מההתנהלות של ביבי.

״עניין מרכזי״