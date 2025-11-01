אותר משגר 15 קנים ברצועה

 דילוג לתוכן
שבת, 1 בנובמבר 2025
מערכת "עניין מרכזי" 1 בנובמבר 2025

כוחות צה"ל ממשיכים בטיהור המרחב: תיעוד מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל במרחב הקו הצהוב.

כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל בפיקוד אוגדת עזה (143) פועלים במרחב רפיח, מזרחית לקו הצהוב, בהתאם להסכם ולהנחיות הדרג המדיני.

מאז כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף, הכוחות איתרו משגר בעל 15 קני שיגור וציוד לחימה נוסף של ארגון הטרור חמאס וממשיכים להשמיד את רשת התוואי התת-קרקעי שנותרה במרחב, המאפשרת למחבלים מארגוני הטרור לשהות ולפעול נגד כוחות צה״ל.

בפעילותם במרחב, זוהו מספר פעמים מחבלים אשר יצאו מהתוואים בהם הכוחות פועלים ופתחו בירי לעבר כוחות צה״ל. הכוחות ממשיכים לפעול במרחב, עד להשמדה של כלל תשתיות הטרור והכרעת המחבלים שנותרו בתוואים.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב להסרת כל איום מיידי על הכוחות ועל תושבי הנגב המערבי על מנת לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל.

