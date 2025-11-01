הירוק הזה מתחיל להדאיג בעליבותו חסרת המעצורים

זה מתחיל להצטייר כמו קללה שמיימית.

ושוב מכבי חיפה סופגת בתוספת הזמן ושוב אינה מנצחת בפעם השישית ברציפות כולל פעמיים תיקו עלוב עם המאמן החדש ישן נושן ברק בכר. הפעם 2:2 עלוב במיוחד מול הפועל ירושלים בסמי עופר.

ירוק מדכא במיוחד.

מכבי חיפה במשבר עמוק: שוב ספיגה בתוספת הזמן, שוב ללא ניצחון — 2:2 מביך מול הפועל ירושלים בסמי עופר

אשליות החזרה התרסקו: בכר על הקווים — אבל השדים נשארו. שישה משחקים ללא ניצחון, יתרון 0:2 שקורס, וקהל שמתייאש. הירוק כהה — והלב כבד.

סמי עופר, חיפה — לילה ירוק שהפך לירוק־שחור

היה רגע, בתחילת המחצית השנייה, שבו נראה היה שמכבי חיפה חוזרת להיות מכבי חיפה.

יתרון כפול, לחץ, קהל מתעורר, תחושת “זה חוזר”.

אבל אז — כמו קללה שמיימית, כמו סיפור שחוזר על עצמו בעקשנות אכזרית —

שער בתוספת הזמן, עוד קריסה מנטלית, ושוב שתי נקודות חומקות בין האצבעות.

מכבי חיפה – הפועל ירושלים: 2:2.

הפעם, זה לא חוסר מזל. זה דפוס. זה מחלה. וזה מסר מסוכן לעונה שלמה.

מהלך המשחק — התקווה, הגאווה, האגרוף בבטן

מחצית ראשונה: חיפה שלטה אבל שוב נראתה כבדה, מתוחה, ללא ביטחון.

הקהל, שחיכה לפריצה מנטלית תחת ברק בכר, ראה בעיקר תקיעה.

ואז הגיעה הדקה ה-50:

טריבנטה סטיוארט השתחרר נהדר, סיים עם קור רוח וקבע 0:1.

עשר דקות אחר כך — פנדל, אותו סטיוארט: 0:2.

סמי עופר בער. בכר חייך.

ואז — הכדורגל, כמו רקדן אכזר, שינה כיוון.

דקה 70: אווקה אשטה מצמק ל-2:1.

חיפה רעדה. דווקא אז היה צריך לסגור עניין, ללחוץ, להרוג את המשחק.

דקה 95 — תוספת הזמן הארורה:

איליי מדמון מוצא את הרשת, והאצטדיון נאנק. שוב הכל נופל בגרבג’־טיים.

2:2. לא תיקו — החמצה צורבת.

מה זה אומר?

📉 שישה משחקי ליגה ללא ניצחון

🧠 משבר מנטלי חמור — אובדן יציבות, פחד מסיום משחקים

🧯 יתרון 0:2 בבית על הפועל ירושלים היה צריך להסתיים ב-0:4

😡 הקהל מאבד אמון — אנחות, מחאות, מבטים קפואים

⚠️ בכר או לא בכר — זה עמוק יותר ממאמן

חיפה נראית לא כמו מועמדת לאליפות — אלא כמו קבוצה שמנסה לא לטבוע.

איפה הכשל? ניתוח עומק

מנטליות

כל פעם שהשעון עובר את הדקה ה-90 —

הרגליים כבדות, הלב קופא, השכל נעלם.

זה לא פיזי, זה לא טקטי — זה בראש.

טקטית

בכר דחף גבוה, שיחק התקפי, החילופים היו הגיוניים —

אבל הקבוצה שלו מתכווצת במקום להתבגר במשחק.

ככה לא לוקחים נקודות. ככה לא שומרים על מועדון גדול.

שחקנים מפתח

טריבנטה סטיוארט — שני שערים, היחיד שנראה חי

הקישור — בלי שליטה בשלב הקריטי

ההגנה — מפורקת בדקות שמכריעות עונה

שוער — שוב נשאר ללא תשובות בסיום

הקהל — אוהב, פצוע, מיואש

הירוקים הגיעו לעוד ערב שבו ״בכר יחזיר את הנשמה״.

הם יצאו בתחושת “יש אלוהים — אבל הוא נגדנו”.

ככה זה כשחלום הופך לפצע.

והפצע הזה נפתח כל שבוע מחדש.

מה הלאה?

המציאות ברורה:

אם מכבי חיפה לא מנצחת מיד — הספינה מתהפכת.

חדר ההלבשה מתחיל לשאול שאלות

הליגה לא מחכה לאף אחד

איבוד הניצוץ יכול להפוך לעונה אבודה

הזמן לתירוצים נגמר.

היום — יותר מבכל תקופה — חיפה צריכה מנהיגות, אופי ונשיכה.

מהפכה. לא פלסטר.

משפט הסיכום של ״עניין מרכזי״

מכבי חיפה לא איבדה רק נקודות —

היא איבדה אמון, רגיעה, ויכולת להאמין שמחר טוב יותר.

כל עוד הפחד מנהל את הדקות האחרונות,

כל עוד הקבוצה משחקת כדי לא להפסיד במקום כדי לנצח —

הירוק הזה יישאר ירוק של החמצה.

והשאלה ל-2025 כבר על השולחן:

זו תקלה זמנית — או סוף עידן הבטחון העצמי של הירוק.

״עניין מרכזי״