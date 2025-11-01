 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
שבת, 1 בנובמבר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

שלוש הגופות שהועברו מהרצועה אינן של החטופים הנעדרים

IMG_7849
מערכת "עניין מרכזי" 1 בנובמבר 2025

הצלב האדום מסר בשבת:

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC), בתפקידו כמתווך ניטרלי, סייע הערב לבקשת הצדדים ובאישורם בהשבת שרידיהם של שלוש גופות לידי הרשויות הישראליות.

תהליך זיהוי הגופות נמצא באחריות הרשויות הרלוונטיות בישראל ויבוצע על ידן.

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום לא לוקח חלק באיתור השרידים. בהתאם למשפט ההומניטרי הבינלאומי, באחריות הצדדים למצוא, לאסוף ולהשיב את המתים.

על הצדדים לפעול לסייע בהשבתם לבני משפחותיהם.

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום יכול למלא את תפקידו כמתווך ניטרלי רק באמצעות שיתוף פעולה מצד כל הגורמים הרלוונטיים.

בישראל הודיעו לאחר בדיקת הגופות כי אינן שייכות לחטופים הישראליים ועדיין חסרות 12 גופות.

״עניין מרכזי״

מבזקפוליטיקהחדשות

שתפו את המאמר

תמונה של מערכת "עניין מרכזי"
מערכת "עניין מרכזי"

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה