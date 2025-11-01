שלוש הגופות שהועברו מהרצועה אינן של החטופים הנעדרים

הצלב האדום מסר בשבת:

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC), בתפקידו כמתווך ניטרלי, סייע הערב לבקשת הצדדים ובאישורם בהשבת שרידיהם של שלוש גופות לידי הרשויות הישראליות.

תהליך זיהוי הגופות נמצא באחריות הרשויות הרלוונטיות בישראל ויבוצע על ידן.

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום לא לוקח חלק באיתור השרידים. בהתאם למשפט ההומניטרי הבינלאומי, באחריות הצדדים למצוא, לאסוף ולהשיב את המתים.

על הצדדים לפעול לסייע בהשבתם לבני משפחותיהם.

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום יכול למלא את תפקידו כמתווך ניטרלי רק באמצעות שיתוף פעולה מצד כל הגורמים הרלוונטיים.

בישראל הודיעו לאחר בדיקת הגופות כי אינן שייכות לחטופים הישראליים ועדיין חסרות 12 גופות.

״עניין מרכזי״