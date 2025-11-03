הוחזרו עוד 3 גופות מעזה

‏הלילה הושבו לישראל גופותיהם של שלושת לוחמינו הגיבורים אל"מ אסף חממי, סרן עומר נאוטרה וסמ"ר עוז דניאל שנחטפו על ידי ארגון הטרור חמאס ונפלו בקרב כשהגנו בגבורה עילאית על יישובי העוטף ב-7 באוקטובר.

‏מדינת ישראל מרכינה ראש בכאב ובגאווה על גבורתם. אסף, עומר ועוז חוזרים היום הביתה למנוחת עולמים באדמת הארץ שעליה הגנו עד הרגע האחרון.

‏הוחזרו עוד שלוש גופות מעזה בנם של ההרוג הבכיר ביותר מהשבעה באוקטובר קצין בדרגת אלוף משנה.

שר הביטחון כץ:

אני מבקש לשלוח תנחומים וחיבוק למשפחותיהם.

מערכת הביטחון כולה נחושה להמשיך עד שכל החטופים החללים ישובו הביתה – זוהי חובתנו המוסרית והלאומית כלפי משפחותיהם וכלפי עם ישראל כולו.

