הפצ*רית ובכיר נוסף בפרקליטות הצבאית נעצרו בפרשת שדה תימן

נעצרה לחקירה הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר־ירושלמי בחשד להדלפת תיעוד ההתעללות באסיר פלסטיני בידי אנשי מילואים במתקן הכליאה שדה תימן.

המשטרה הודיעה כי עצרה אדם הנוסף החשוד הפרשה, קצין בכיר ביותר מהפרקליטות הצבאית והשניים יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב. מדובר בתובע הצבאי הראשי לשעבר.

המעצר של הקצינה בדרגת אלוף, תומר־ירושלמי, שהודתה בהדלפת הסרטון והודיעה על התפטרות מהתפקיד ביום שישי האחרון הגיע לאחר דרמה שנמשכה שעות ארוכות שבהן היה חשש לחייה. תומר ירושלמי הגיעה במכוניתה לחוף הצוק שליד גלילות הותירה מכתב פרידה ונעלמה. נערכו אחריה חיפושים נרחבים ולבסוף נמצאה בחיים בחוף הרצליה שמצפון לצוק לאחר שנכנסה למים וכנראה יצאה בטרם ביצא מעשה אובדנות. מכשיר הטלפון הנייד היה סגור וכנאה נותר בים ויקשה על החקירה בפרשה שבה היא מעורבת.

החשודה קיבלה טיפול רפואי והופנתה לבדיקה פסיכיאטרית. היא עצורה בחזקת מסוכנת לעצמה בתנאי כבילה קשים מחשש שתנסה לשים קץ לחייה.

"אישרתי הוצאת חומר לתקשורת בניסיון להדוף תעמולה שקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא", הודתה הפצ"רית במכתב ההתפטרות שהגישה לרמטכ"ל אייל זמיר ביום שישי האחרון. "אני נושאת באחריות מלאה לכל חומר שיצא לתקשורת מתוך שורות היחידה. מאחריות זו נובעת גם החלטתי לסיים את תפקידי כפרקליטה הצבאית הראשית", הוסיפה.

הסרטון המתאר את ההתעללות נחשף באוגוסט 2024 בחדשות 12 בזמן הליך המעצר של חמישה חיילי מילואים, שהואשמו בפברואר האחרון בהתעללות בנסיבות מחמירות ובחבלה חמורה בעציר. על פי כתב האישום, החמישה הכו את העציר, גררו אותו על הרצפה, דרכו על גופו והפעילו טייזר כלפיו. אחד המעורבים, נאמר בכתב האישום, אף דקר את העציר בעכוזו וגרם לו נזק בפי הטבעת. לעציר נגרמו שברים בצלעותיו ונקב בריאתו. בית הדין אסר לפרסם את שמות הנאשמים, וכעת הם אינם מוחזקים במעצר או בתנאים מגבילים כלשהם.

הפרשה הפכה לשערורייה רבתי לאחר שעל פי החשד החשודה המרכזית שיקרה בנוגע להדלפת הפרשה למפקדיה, כולל לרמטכ״ל הקודם ולבג״צ.

״עניין מרכזי״

צילום: דובר צה”ל