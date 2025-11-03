שחיתויות בהסתדרות: המשטרה פשטה ועצרה עשרות חשודים

בתום חקירה סמויה – שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרו ועיכבו הבוקר עשרות חשודים, בהם בכירים בהסתדרות הכללית וברשויות מקומיות, בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס.

המפכ״ל בתום הערכת מצב עם ראש לה״ב במשטרה: מדובר בפרשה מהחמורות שהכרנו: קיים חיבור בין אנשי עסקים לבכירים במשק לרבות ועדי עובדים ויצירת קשר אלקטורלי וקידומי במקביל. נפעל בנחישות וללא חשש מחקירת בכירים במטרה להגיע לחקר האמת.

נמסר כי צפויים להיחקר חשודים נוספים

החקירה החלה לפני כשנתיים, ועפ"י החשד, בכירים בהסתדרות הכללית, ברשויות מקומיות, בחברות ובתאגידים ממשלתיים, היו מעורבים בקבלת שוחד וטובות הנאה מאנשי עסקים, בתמורה לקידום עסקיהם ולעשיית רווח.

פרשת השחיתות: לפי החשד, איש עסקים בתחום הביטוח השתמש בקשריו כדי למנות אנשים מטעם ראשי הוועדים של ההסתדרות בתור דירקטורים בחברות ממשלתיות.

בתמורה, ראשי הוועדים פעלו להעביר את כלל העובדים בחברות שבהן הם עובדים לסוכנות הביטוח שבבעלותו של איש העסקים.

במשטרה אף חושדים כי איש העסקים השתמש בקשריו הקרובים עם בר דוד כדי להשפיע על המינויים בחברות השונות. בתמורה, על פי החשד, בר דוד קיבל כסף וטובות הנאה נוספות מאיש העסקים.

היום, עם המעבר לחקירה גלויה, עצרו ועיכבו שוטרי יאח"ה עשרות חשודים, ביצעו עשרות חיפושים בבתים ובמשרדים ותפסו רכוש וכסף לצרכי חילוט. החשודים הובאו לחקירה במשרדי להב 433. בהמשך היום, בהתאם לצורכי החקירה, יובאו חלק מהחשודים להארכת מעצר בבית משפט השלום. החקירה עודנה נמשכת, ובימים הקרובים צפויים להיחקר חשודים נוספים

עניין מרכזי