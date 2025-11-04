באר שבע ומכבי ת״א בורחות לשאר בצמרת ליגת העל

אחרי שדן ביטון החזיר את באר שבע לפסגה בשער היחיד שהובקע בטדי, על גבה של בית״ר המארחת — התרחקה הקבוצה הדרומית מיריבותיה, זולת מכבי תל אביב הצמודה בעקבות הניצחון הטכני 0:3 שנפסק לטובתה כתוצאה מהדרבי התל־אביבי שלא שוחק. ￼

באר שבע ניצחה בירושלים וחזרה למקום הראשון

בדקה ה־47 איגור זלאטנוביץ’ פרץ משמאל והגיש רוחב לביטון, שדחק מקרוב — 0:1 להפועל באר שבע. מיגל סילבה מנע תבוסה לבית״ר עם ערב של הצלות, מנגד עומר אצילי וירדן שועה פגעו במסגרת אך לא מצאו רשת. הניצחון קבע: באר שבע ראשונה עם 24 נק’, בית״ר נותרה שלישית. ￼

עונש דרמטי להפועל תל אביב בעקבות הדרבי

בית הדין של ההתאחדות הפחית מהפועל תל אביב שתי נקודות, פסק הפסד טכני 0:3 בדרבי למכבי תל אביב, והטיל קנס כולל של 194 אלף ש״ח; בנוסף הופעל איסור מכירת כרטיסים לאוהדי הפועל למשחק חוץ אחד מול קבוצה בעלת 5,000 מנויים ומעלה — מה שימנע את הגעת קהל הפועל למשחק בסמי עופר מול מכבי חיפה ב־2 בדצמבר. במועדון הודיעו שייערערו. ￼

הרקע: הדרבי פוצץ לפני שריקת הפתיחה בעקבות פירוטכניקה ואירועים אלימים שגרמו לפצועים ולביטול המשחק על ידי המשטרה. ￼

תוצאות מלאות — מחזור 9 (1–3 בנובמבר 2025)

• מכבי חיפה – הפועל ירושלים 2:2

• הפועל תל אביב – עירוני טבריה 0:2

• הפועל פתח תקוה – בני סכנין 2:2

• מ.ס. אשדוד – הפועל חיפה 1:4

• מכבי בני ריינה – מכבי תל אביב 0:2

• עירוני קריית שמונה – מכבי נתניה 1:2

• בית״ר ירושלים – הפועל באר שבע 1:0 (לבאר שבע)

(לוח המשחקים והתוצאות המלא מאושר עפ״י וואלה ספורט). ￼

תמונת הטבלה בצמרת לאחר המחזור

1. הפועל באר שבע — 24 נק’ | 2) מכבי תל אביב — 23 נק’ | 3) בית״ר ירושלים — 17 נק’ | 4) מכבי נתניה — 15 נק’ | 5) הפועל תל אביב — 14 נק’ (לאחר ניכוי 2 נק’). נתוני העדכון והסטטיסטיקות נרשמו לאחר קביעת ההפסד הטכני בדרבי. ￼

הסיפור המרכזי: באר שבע מדויקת, ביטון מוביל, וטדי נשאר אדום

זה היה עוד ערב שבו באר שבע נראתה הקבוצה הבטוחה בליגה: לחץ גבוה, כניסות לעומק, וניהול קצב בשל עד שהגיע הרגע של דן ביטון — אחד השחקנים החמים בישראל העונה — שסגר מהלך מדוגם והכריע. הרצף: בית״ר לא מנצחת את ב״ש בטדי מאז 2013. ￼

ומה הלאה?

• מכבי תל אביב יוצאת מהשבוע הסוער עם שלוש נקודות טכניות ומרחק נקודה מהפסגה — מומנטום טבלאי בלי “שחיקה” משחקית. ￼

• הפועל תל אביב תידרש להתאוששות מנטלית וכלכלית, כשעונש הנקודות והקנס פוגעים ישירות במאבקי הצמרת שלה, ובנוסף הגבלת קהל החוץ תפגע בתמיכה במשחק גדול בדצמבר. ￼

• בית״ר ירושלים מקבלת תזכורת למגבלה ההיסטורית בטדי מול ב״ש; מבחן האופי של ברק יצחקי יהיה ביכולת לתרגם את שליטת הדקות לסכין אחרונה בשליש האחרון. ￼

רגעי המפתח של המחזור

• משחק הירואי של סילבה: השוער הבית״רי שמר את המארחת בחיים עד השער שספג — “שוער העונה” במוד עבודה, אך בדקות ההכרעה נכנע לתבנית התקפית מדויקת. ￼

• אשדוד פורחת: 1:4 גדול על הפועל חיפה — הצהרת כוונות באמצע הטבלה. ￼

• חיפה–ירושלים 2:2: עוד עצירה למכבי חיפה שמשאירה אותה מאחור במרוץ; ירושלים מראה אופי. ￼

שורת המחץ בסגנון “עניין מרכזי”

במחזור שבו הטבלה רעדה יותר מאשר הדשא — שער של דן ביטון בטדי חתם הכרעה גדולה בצמרת, בעוד פסק דין אחד בבתי הדין שינה את כללי המשחק להמשך. מי שרוצה אליפות — יצטרך להיות חד לא פחות על המגרש מאשר מחוץ לו.

