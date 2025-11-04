השחיתות השלטונית בישראל מטפסת לשיאים חסרי תקדים

חסר תקדים: ‎הוארך מעצרו של יו״ר ההסתדרות החשוד בפרשת ענק שכותרתה – השלטון בישראל מושחת ללא תקנה

בית משפט השלום בראשון-לציון האריך היום בשמונה ימים את מעצר יו״ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, לאחר שהמשטרה ביקשה הארכה של עשרה ימים. השופטת דורית סבן-נוי ציינה בדיון: “אם ישוחרר – יש חשש ממשי לתיאום עדויות ושיבוש חקירה פעיל”. המשטרה כינתה את החקירה “אחת מפרשות השחיתות הציבוריות הגדולות שנחקרו בארץ”. ￼

עם זאת, הבר דוד, שנכח בדיון, טען כי “ידיו נקיות, הוא לא קיבל שקל”. סנגוריו הדגישו: “ההיכרות נשקפת לאורך 30 שנה, אין שוחד”. ￼

במהלך מבצע משטרתי נרחב – פשטה יחידת להב 433 על משרדי ההסתדרות, על משרדי סוכן הביטוח החשוד עזרא גבאי, על בתיהם של בר-דוד, אשתו הילה קניסטר בר-דוד, ובתים פרטיים ורשויות מקומיות – במסגרת החקירה שנסובה סביב חשדות לשוחד, מרמה, הפרת אמונים והלבנת הון. ￼

השם שניתן לפרשה: “‏יד לוחצת יד”. ￼

כבר בשלב זה נמנים על המעורבים: יו״ר ההסתדרות בר-דוד, רעייתו, סוכן הביטוח עזרא גבאי ובנו אסף, ממלא־מקום יו״ר ההסתדרות רועי יעקב, יו״ר ועד עובדי רכבת ישראל ליאב אליהו, ראש עיריית קריית גת כפיר סוויסה ועוד. ￼

החשדות: מעל 300 נחקרים, וכ-55 פשיטות בבתים ובמשרדים; מדובר בהיקף גדול ורחב. ￼

⸻

🔍 החשדות המרכזיים בפירוט

1. סוכן הביטוח עזרא גבאי ניהל לכאורה מערך תיווכים שבו העמיד את שירותו בפני ועדי עובדים, רשויות, תאגידים ציבוריים – ומקבל תמורה: מינויי דירקטורים, תיקים ביטוחיים, קשרים פוליטיים ומעורבות ברשויות. ￼

2. בר-דוד, לצד ההסתדרות, קשר את שמו באותו מנגנון: לפי המשטרה, “היה הגב” של גבאי – שולל היתרונות לצרכים הביטוחיים והארגוניים, בעוד שגבאי הפך למבטח עיקרי של גופים ציבוריים ושל ההסתדרות. ￼

3. מערכת ה”תן-וקח”: מינויי חברי דירקטוריון ברשויות או בתאגידים ציבוריים, שימוש בקשרים למפלגות, העברת לקוחות/תיקים של ועדי עובדים לסוכנות ביטוח שקשורה לגבאי, והעברת מתנות, טובות הנאה, טיסות/מסעדות יוקרה – כל אלה במסגרת מבצעית לפי החשד. ￼

4. שימוש במינויי עובדים/קשרים בתוך ההסתדרות לרשת השפעה: מחקרים במשטרה העלו כי לפחות 13 פרשיות עומדות בפני עצמן, שכל אחת מהן עלולה להיות תיק שחיתות בפני עצמו. ￼

5. חשד לשיבוש חקירה: המשטרה טענה כי בר-דוד עלול להשפיע על עדויות, להשמיד ראיות; לדוגמה, סנגורו של גבאי טען: “המשטרה אמרה לו: ‘תביא ראיה על ארנון ותלך הביתה’.” ￼

⸻

🏦 מעורבות הגופים והפארש

• נעצרו/עודכנו מעצרים־8 ימים: בר-דוד, רעייתו, גבאי. ￼

• בוצעו 55 פשיטות בבתים, משרדים של ההסתדרות, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות. ￼

• גם ראש עיריית קריית־גת כפיר סוויסה נחקר. ￼

⸻

🎤 תגובות המערכת

ההסתדרות: באמצעות דוברה נמסר כי “אנו משתפים פעולה עם הרשויות. לא נוכל להתייחס לתהליכים שמתקיימים.”

המשטרה: מפכ״ל המשטרה דני לוי כינה את החקירה “אחת מפרשות השחיתות הציבוריות החמורות בארץ”. ￼

סנגוריו של בר-דוד: עו״ד מיכה פטמן: “אין ראיה לכך שהוא קיבל שקל. מדובר בשותפות של שנים. לא קשר של שוחד.” ￼

מערכת הפוליטית: שרי ממשלה הבהירו שיש לתמוך בחקירה – “הזמן של אי־השקיפות נגמר”. באופוזיציה נאמר כי “הציפייה היא לחקירה מונחת, לא שיסוי פוליטי”.

⸻

⚠️ השלכות והמשמעויות

• אמון הציבור בארגון שמייצג מיליוני עובדים – נשחק.

• עצמאות ההסתדרות והקשר שלה למערכת הפוליטית/כלכלית נבחנים לרגע היסטורי.

• רשויות מקומיות/חברות ציבוריות עלולות להיות חשופות לעוד גל חקירות.

• אם האישומים יובאו – השלכות חוקתיות ורגולטוריות צפויות יהיו עצומות: שינוי חוקים, יעדים חדשים לפיקוח על ארגוני עובדים.

⸻

📌 מה הלאה – תרחישים

1. הגשת כתב אישום רחב נגד בר-דוד וגופים נוספים.

2. הסדר טיעון/הפחתת האישומים – תלוי בראיות.

3. קריסה חלקית של ההסתדרות או שינויים מבניים עמוקים בוועדים ובארגון עצמו.

⸻

✍️ סיכום

פרשת בר-דוד וההסתדרות היא לא רק תקרית של שחיתות ארגונית. היא רעידת אדמה מוסדית שמטלטלת את יסודות השלטון, המוסדות והעובד במדינת ישראל.

כשהגדול שבארגוני העובדים נעצר, והחקירה חודרת עמוק לשרשרת מחלוקת, עולה השאלה: אם הגוף שמייצג עובדים אינו נקי – מי ייצג את עצמנו?