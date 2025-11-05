הניצחון הסוחף של מדאני בניו יורק הוא דגל אדום לישראל: התיעוב לנתניהו עולה מדרגה באמריקה

קמפיין ההתנגדות הקנטרני שמומן בחלקו בכסף ישראלי ובעיקר יהודי, נכשל באופן מחפיר בלילה שבו נפלה העיר שנחשבה “הכי יהודית באמריקה” בידי ראש עיר צעיר, חדש, אחר, מוסלמי, ממש לא מחסידי נתניהו. הניצחון הגדול של מדאני מדגיש את שהראו כל הסקרים בשנה האחרונה – רוב מוחלט של יהודי אמריקה מצטרפים לרוב האמריקנים המתנגדים להתנהלותה של ממשלת הימין הקיצוני של נתניהו. היחס השלילי לישראל הוא מסוכן לקיומה של המדינה היהודית וזה קורה בשבוע שבו טראמפ מקדם מכירת יותר מארבעים מטוסי F35 וF15 לסעודים ולקטארים. הברית המסוכנת הזו היא כל כולה תוצאה של התנהלות כושלת של נתניהו שהישראלים עדיין אינם מבינים את חומרתה.

גם ההירתמות של טראמפ לא תרמה — ואולי דווקא הזיקה. אחרי הכל, טראמפ הוא סדין אדום בניו־יורק, ואפילו מה שהוא תומך בו הופך אצל תושביה למשהו שצריך להתנגד לו.

הניצחון של מדאני הוא לא רק “מי” נבחר — אלא “מה” השתנה.

1. סצנת הניצחון והנתונים המרכזיים

מדאני זכה בבחירות לראש עיריית ניו יורק ביותר ממחצית מהקולות — הישג נדיר ביותר בעיר-מפתח.

שיעור הצבעה עלה משמעותית בקרב צעירים, מיעוטים, וההצבעה בקרב מהגרים החורגים ממסלול המסורתי.

הקהילה היהודית בעיר הגיבה בתמהיל של רוגע, אזהרה ומחויבות: “נחזיק אותו באחריות בנושא האנטישמיות”, נכתב ברבות מהקבוצות.

2. הרקע — למה זה קרה עכשיו

מצב כלכלי-חברתי

ניו-יורק חוותה שנים של יוקר מחיה גבוה, שכירות מהירה, תחבורה ציבורית לא מספקת, תחושת בדידות במרכז העיר. מדאני קלט את הזעם הזה, הציב חזון “עיר של כולנו” ולא רק “של מערכת”.

פוליטיקה מהדור החדש

מדאני עשה מהלך דיגיטלי, אינטראקטיבי: טיקטוקים, פעילות קהילה, צעירים פעילים — כל אלו היו חלק מהנוסחה.

קרע בממסד

הממסד הפוליטי הישן — represented ב־Andrew Cuomo למשל — לא קלט בזמן את השינוי, וחלק מהקמפיינים האלטרנטיביים הסתמכו על מנגנונים ישנים שלא התאימו למצב החדש.

3. נקודת המבט היהודית-ישראלית

תחושת מועדון שבשלך

הקהילה היהודית בניו-יורק הייתה רגילה להיות חלק מהמנגנון — אך עכשיו חשה שינוי: מועמד עם קו ביקורתי כלפי ישראל והצהרות שזורחות אנטישמיות־לכאורה, הצליח לנצח. זה עורר דאגה:

האם הערכים של הקהילה עוד מיוצגים?

האם ישראל-ארה״ב מתקשרת פחות ישירות דרך העיניים הישירות של יהדות אמריקה?

דיווחים מדווחים שחלק מהיהודים בעיר “שוקלים עלייה או מעבר” בעקבות התוצאות.

עמדת ישראל

ישראל והקונסוליה החדשה דיברו על “אחריות ציבורית” כלפי העיר החדשה הזו — לא רק כעמדה פוליטית אלא כמשלוח של אות.

לא שחור־לבן

כאמור — הקהילה לא הייתה אחידה: חלק קיבלו את ההצלחה כחלק מ”שינוי מועדף”, אחרים ראו סכנה. כומר יהודי ב־NY אמר: “אם אומרים ליהודים יש בחירה פשוטה – לא שומעים את העיר”.

4. הקמפיין הקנטרני והכישלון

הושקעו סכומים גדולים בקמפיין נגד מדאני, כולל תרומות יהודיות־ישראליות רבות — אך הדבר לא הגיב את התוצאה הרצויה.

דווקא ההרתמות של טראמפ, ככל הנראה, הפכה לנגד: טראמפ הקל על כך שאנשים רואים בזה “הקמפיין של טראמפ” – משהו שניו־יורקרים סירבו לתמוך בו.

המסר של “הישן נגד החדש” הלך והתהדק: כספים גדולים פה, רוח צעירה שם – והשנייה ניצחה.

5. אתגרים ומבחנים בדרך קדימה

יישום מדיניות – ההבטחות של מדאני – “הקפאת שכר דירה”, “תחבורה חינם”, “גנים חינם” – ידרשו תקציבים עצומים, שיתוף פעולה מדינתי, שינוי חוקי.

שימור אמון הקהילה היהודית והמהגרים – הוא יהיה חייב להוכיח שאינו מזלזל, שאינו אנטישמי, ששומר על יציבות. הקהילה תצפה ממנו.

ניהול קואליציה בעיר היפר־מגוונת – קווין כהנא, מהגרים, צעירים, נשים – כולם רוצים חלק; אם האג’נדה לא תשרת את כולם – עלולה להיווצר ביקורת.

השפעה על ישראל-ארה״ב – ישראל צופה ושואבת מוסר מהאירוע: האם יהדות ארה״ב מאבדת “טבור” פוליטי? האם הממסד יהפוך חלש יותר?

תגובה למבקרים – יש לא מעט אזורים (כגון רובעי שחורים וקהילות עניות) שבהם מדאני לא הרשים כמו שציפו.

6. המשמעות הגלובלית והישראלית

האירוע בניו-יורק הוא שלט אזהרה וגם שלט תקווה:

אזהרה לישראל: הזרם התמיכה היהודי-אמריקאי אינו מובטח. חייבים דיאלוג חדש, עבודת שורש בקהילה.

תקווה לצעירים: דגם שמראה ש’הכוח למטה’ – grassroots – יכול לנצח את המערכות הגדולות.

גלובלית: בארה״ב ובמערב יש גל של “דור חדש” שמרצה שינוי – עיר כמו ניו-יורק שנחשבה כבר יציבה, מזעזעת את הדפוס.

סיום חידתי־רגשי

ניו-יורק לא רק בחרה אדם אחר הלילה – היא בחרה סיפור אחר.

סיפור שבו קולות שלא נשמעו הופכים לרעם, סיפור שבו הצעיר מעל העליון.

הקהילה היהודית העירונית עומדת מול צומת: האם רכבה על הגל – או הסתכלה בו מהצד?

ישראל מסתכלת – ושואלת את עצמה: האם אנחנו הבאים בתור לשינוי?

והעיר? היא עמדה בלילה – עצרה נשימה – ואז נשמה.

השאלה עכשיו: עד כמה העומק יישאר מעבר לפליקר של ניצחון, וכמה מהר הלהבה תתחיל להבהב באתגרים הבאים? הכל תלוי בתוצאות הבחירות הבאות בישראל.

״עניין מרכזי״