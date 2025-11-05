עוד ערב של כדורגל בלתי משובח האלופות

זה היה עוד ערב של כדורגל משובח בליגת האלופות. ליברפול מכריעה את ריאל, באיירן כובשת את פריז, ארסנל מתעללת, וטוטנהאם מתפוצצת

לילה אירופי שהחזיר לכולם את הדופק. הצמרת של היבשת נבחנה — וחלק מהענקים יצאו עם זנב בין הרגליים. השמות הגדולים נפגשו, המותגים הכי נוצצים קרסו מול המציאות, ומעל הכל עמד רגע אחד:

אנפילד רעד — וריאל מדריד נכנעה.

⸻

🇬🇧 ליברפול – ריאל מדריד 0:1

שער: אלכסיס מק-אליסטר (61’)

אווירה של גיהנום אדום באנפילד. משחק שנפתח בשליטה זהירה של ריאל, אך מהר מאוד ליברפול אחזה בקצב, דחפה קדימה והכריחה את אנצ’לוטי וסוללת הכוכבים שלו להתגונן.

בדקה ה-61 הגיע הרגע: כדור רוחב חד, מק-אליסטר חותך לרחבה ונוגח פנימה — פיצוץ ביציעים.

ריאל ניסתה להגיב מאוחר מדי, התקשתה לייצר איומים ממשיים, ולראשונה העונה

הקבוצה של אנצ’לוטי נראתה אנושית, כבדה ועייפה.

📌 נקודות מפתח:

• ליברפול אגרסיבית, רעבה, קהל בטירוף

• ריאל איטית, בלי רעיונות בחלק הקדמי

• אנצ’לוטי: ״משחק לא טוב. נתקן.״

• ארנה סלוט: ״ליברפול חזרה להיות ליברפול.״

⸻

🇫🇷 פ.ס.ז’ – באיירן מינכן 2:1

לבאיירן: לואיס דיאס (צמד)

מהפך במעמד צד אחד — פריז, שמגיעה כאלופת אירופה ומפורקת מכוכבים, קיבלה שיעור.

לואיס דיאס, כוכב-על בצד הגרמני, התפוצץ עם שני שערים, במה שנראה כהצהרה ברורה:

באיירן כאן כדי לקחת את הכתר בחזרה.

דיאס הורחק בהמשך, אבל פריז לא הצליחה לחלץ אפילו נקודה מול עשרה שחקנים.

📌 תובנות:

• באיירן נראית בנויה, חדה ומלאת עוצמה

• PSG במשבר זהות — בלי הנהגה על הדשא

• אווירת פאניקה בפריז: “העונה בורחת מהידיים”

⸻

🇨🇿 סלביה פראג – ארסנל 3:0

שערים: סאקה (פנדל 32’), מרינו (צמד)

ארטטה ממשיך לדרוס את אירופה עם מכונה משומנת.

ארסנל נראתה כמו קבוצה של גברים מול ילדים: פיזיות, מהירות, שליטה מקיר לקיר.

מרינו עם צמד נקי וסאקה מהנקודה הלבנה — ערב מושלם לתותחנים.

מאזן מלא: 4 מ-4, שערים, ביטחון, אופי.

⸻

🇳🇴 בודו/גלימט – מונאקו 1:0

מונאקו לקחה שלוש נקודות קרות בצפון הרחוק, במשחק לחימה טיפוסי.

לא נוצץ — אבל ככה עולים שלבים.

⸻

🇮🇹 יובנטוס – ספורטינג ליסבון 1:1

יובה עדיין רחוקה מרמה אירופית גבוהה. משחק תקוע, חסר ניצוץ.

ספורטינג יצאה מרוצה יותר — וגם נראתה טובה יותר בדקות רבות.

⸻

🇬🇷 אולימפיאקוס – פ.ס.וו 1:1

משחק חם ביוון, כרגיל: עדים, עשן, צעקות.

שוויון צודק — שתי קבוצות לוחמות, אף אחת לא מצליחה לשבור את השנייה.

⸻

🇩🇰 קופנהגן – טוטנהאם 4:0

טוטנהאם מתפוצצת ובגדול.

ברנן ג’ונסון פתח, ואז הגיע אחד משערי השנה:

מיקי ואן-דה-וון—ספרינט של כמעט חצי מגרש, דריבל, ובעיטה לחיבור.

שער שאין מילים לתאר. טוטנהאם שוב נראית כמו מועדון ענק.

⸻

🇮🇹 נאפולי – פרנקפורט 0:0

משחק ללא שערים. אגרסיבי, צמוד, משמעת טקטית — אבל בלי רגעי קסם.

⸻

מסקנה בלילה הזה

✔ ליברפול מחזירה כבוד אנגלי אירופי

✔ ריאל חייבת להתעורר — ולאט לאט

✔ באיירן — מפלצת רעבה

✔ ארסנל — יציבה, אכזרית, ראויה

✔ טוטנהאם — משהו גדול נבנה שם

✔ יובה ו-PSG — התרסקות מנטלית נמשכת

לילה של כדורגל ענק. לילה שבו היבשת שוב דיברה בשפה אחת:

הגדולים חוזרים, החלשים נחשפים.

״עניין מרכזי״