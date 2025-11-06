היכונו לרקטות בצפון הארץ: חיזבאללה מזהיר כי מעתה יגיב לכל חיסול בלבנון

בביירות פורסם כי חיזבאללה הודיע לנשיא לבנון שמעתה יגיב על כל חיסול ישראלי של מי מאנשיו כפי שישראל עשתה בשבועות האחרונים באופן שוטף ומתמיד.

משמעות ההודעה היא שהארגון השיעי הבין כי המשך האיפוק והיעדר התגובה מתפרש בישראל כחולשה רכרוכית וחמור מכך מבחינת ראשי הארגון השיעי חלחלה התודעה כי ישראל מתגרה בחיזבאללה במתכוון כדי להביא להסלמה.

ההסלמה נובעת בעיקר מכך ששלטונות לבנון אינם מצליחים להתקרב אפילו למשימה שנטלו על עצמם להביא לכך שחיזבאללה ימסור את נשקו לצבא לבנון או לפחות יסכים להסדר שמשמעותו התפרקות הארגון מנשקו. בישראל סבורים שלחיזבאללה כ-40-50 אלף לוחמים ואלפי טילים ורקטות לטווחים שונים.

ובזירה הדרומית הודיע שר הביטחון ישראל כ"ץ כי הנחה את צה"ל להפוך את השטח הצמוד לגבול ישראל-מצרים לשטח צבאי סגור ולשנות בהתאם את הוראות הפתיחה באש. במקביל סוכם עם ראש השב"כ דוד זיני כי יפעלו להגדרת איום הברחות האמל"ח עם רחפנים כאיום טרור: "אנחנו מכריזים מלחמה – כל מי שיחדור לשטח האסור ייפגע"*

בהודעת משרד הביטחון נאמר:

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים אמש (רביעי) דיון חירום בנושא איום הרחפנים בגבול ישראל-מצרים, בהשתתפות מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי ונציגי משרד הביטחון, צה"ל, שב"כ, מל"ל ומשטרת ישראל.

בתום הדיון שר הביטחון הנחה את צה"ל *להפוך את השטח הצמוד לגבול לשטח צבאי סגור ולהתאים את הוראות הפתיחה באש* כדי לפגוע בכל גורם בלתי מורשה שיחדור לשטח האסור כדי לפגוע במפעילי ומבריחי הרחפנים.

עוד סוכם כי מפא"ת במשרד הביטחון יקדם פיתוח פתרונות טכנולוגיים בשיתוף פעולה עם חיל האוויר ובנוסף, המל"ל יסייע בשורת נושאים כמו חובת רישוי ותיקוני חקיקה בנושא שימוש, רכישה ואחזקת רחפנים.

במקביל, שר הביטחון סיכם עם ראש השב"כ, אלוף (מיל') דוד זיני, *כי השב"כ יפעל להגדרת נושא איום הברחות האמל"ח באמצעות הרחפנים בגבול ישראל מצרים, כאיום טרור – הגדרה שתסייע לגופי הביטחון להפעיל כלים מתאימים למלחמה באיום.*

*שר הביטחון ישראל כ"ץ:*

"כינסתי אתכם כאן כדי להכריז מלחמה על הברחות הרחפנים בגבול ישראל-מצרים. במלחמה כמו במלחמה – המצב הקיים מסוכן לביטחון המדינה ולא יכול להימשך.

הברחות הנשק באמצעות רחפנים הם חלק מהמלחמה בעזה ומיועדות לחמש את אויבינו – ויש לנקוט בכל האמצעים כדי להפסיק אותן.

כמו שיצרנו הרתעה מול החיזבאללה בלבנון בנושא כטב"מים וירי על יישובים, גם כאן יש לייצר הרתעה ולהבהיר למי שעוסקים בהברחות שכללי המשחק משתנים – והם ישלמו מחיר כבד מאוד אם לא יחדלו לעסוק בזה".

*צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון*

