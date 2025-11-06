ירושלים הנחילה ניצחון ראשון על הטורקים

הפועל ירושלים עלתה למאזן 2:4 ביורוקאפ לאחר שהנחילה הפסד 82:90 בכורה לקבוצה הטורקית באחצ'שהיר.

יונתן אלון סיכם: "ניצחון גדול, תוצאה טובה עבורנו אבל כמו שאני אומר כל שבוע אנחנו עדיין יכולים לשחק הרבה יותר טוב. אנחנו בדרך הנכונה ונגיע לשם, כרגע זה היה מספיק לניצחון. המפתח זה לשחק מהר יותר ולמנוע ריבאונד התקפה, היום הם לקחו 20, אבל איבדנו רק 6 כדורים וזה עזר לנו לנצח. הניצחון הזה צריך להיות 'בוסט', אבל אלו חיי קבוצה. יש לנו הפסדים לא מחויבים ונקווה שאנחנו בדרך למעלה".

המאמן אמר עוד: "זה ניצחון חשוב וטוב לנו, בטח אחרי הפסדים לא מחויבים למציאות שהיו לנו. הפועל ירושלים יכולה וצריכה לשחק הרבה יותר טוב מאיך ששיחקה היום. שמח בשביל החבר'ה שניצחנו ועכשיו נקסט. אני מאוד מרוצה מהדרך שבה היינו כקבוצה, רוב הזמן המשחק שטף. התקפנו מאוד נכון את המטרות שהיו לנו ובאופן הזה היינו מאוד ממושמעים".

״עניין מרכזי״