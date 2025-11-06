צה״ל; טענת המשפחות שגופת גולדין במנהרת המחבלים – כוזבת

דובר צה״ל מודיע כי אין לצבא מידע הקובע כי גופתו של הדר גולדין ז״ל נמצאת במנהרה בה נמצאים מחבלי חמאס במרחב רפיח.

מדובר בטענות כוזבות אשר פוגעות במשפחה.

צה”ל מבקש מהציבור להישמע להודעות הגורמים הרשמיים בלבד ולהימנע מהפצת שמועות כוזבות אשר פוגעות במשפחות החטופים ובציבור. המאמצים להשבת החטופים החללים נמשכים בכל העת.

ההודעה מגיעה בהמשך ללחץ שמפעילות המשפחות על נתניהו תוך מסירת הודעות כוזבות לפי הצבא בניסיון לכפות את עמדתן,

והלילה נמסר;

הודעה משותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ:

ארונו של החטוף החלל המלווה כעת בידי כוח צה"ל, חצה לפני זמן קצר את הגבול לשטח מדינת ישראל ועושה את דרכו למרכז הלאומי לרפואה משפטית, שם יבוצע הליך הזיהוי.

נציגי צה"ל מלווים את בני המשפחות.

צה"ל מבקש לנהוג ברגישות ולהמתין לזיהוי הרשמי שיינתן תחילה למשפחות החטופים החללים.

״עניין מרכזי״