שערוריית שחיתויות והימורים בלתי חוקיים מזעזעת את יסודות הכדורגל בטורקיה

💥 רעידת אדמה בכדורגל הטורקי: מאות שחקנים, עשרות שופטים – ויו״ר בכיר אחד – בחקירה על הימורים והטיית משחקים

מאת רמי יצהר | ״עניין מרכזי״

מה שמתחיל כרעש מקומי מתברר כרעידת אדמה המאיימת למוטט את יסודות הכדורגל הטורקי. הרשויות במדינה עצרו שמונה חשודים – ביניהם יו״ר של אחד המועדונים הגדולים – בחשד למעורבות בהימורים בלתי חוקיים ובהטיית משחקים בליגות הבכירות, כולל הסופרליג.

החקירה, שנפתחה בעקבות דליפת מידע ממערכות הימורים מקומיות, הפכה בתוך ימים לאחת הפרשיות הגדולות בתולדות הספורט האירופי. המשטרה והפרקליטות פשטו על משרדי מועדונים, מחשבי איגודים וחדרי שופטים. הרשויות דיווחו כי 1,024 שחקנים פעילים נחקרו בחשד שהימרו בעצמם על משחקים שבהם השתתפו או על משחקים בליגה שלהם – עבירה חמורה במיוחד על תקנות פיפ״א.

אם זה לא מספיק, 149 שופטים ועוזרי שופטים הושעו לאחר שנמצא חשד להטיית תוצאות, חלקם תמורת תשלום כספי, אחרים בתמורה לשירותים או טובות הנאה.

⚖️ חקירה חוצת מגזרים:

גורמים בכירים בהתאחדות הכדורגל הטורקית (TFF) מודים שמדובר בפרשה מסועפת הנוגעת כמעט בכל שכבות המערכת. החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה הדוק בין יחידת הפשיעה הכלכלית של המשטרה לבין פרקליטות המדינה, בליווי מבקרי האיחוד האירופי – שכן חלק מההימורים הונחו דרך פלטפורמות חוצות גבולות.

לפי פרסומים בכלי תקשורת טורקיים, בין העצורים ישנם גם בעלי תפקידים בכירים במועדונים מוכרים, שאותם נוקבת התקשורת המקומית אך זהותם נאסרה לפרסום בשלב זה.

העצורים יישארו במעצר עד לתום החקירה, והפרקליטות צפויה להגיש כתבי אישום בחלק מהמקרים כבר בשבועות הקרובים.

🧨 פגיעה באמון הציבור – וגל של זעם ברשתות

האוהדים בטורקיה מתקשים לעכל את ממדי השערורייה. ברשתות החברתיות גועשת הסערה: אלפי פוסטים דורשים לחשוף שמות ולהשעות לאלתר את המועדונים המעורבים.

“אם אפילו שופטים מהליגה הראשונה מוכרים את ההכרעות שלהם – מה נותר מהספורט?”, כתב אוהד של גלאטסראיי בטוויטר. אחר הוסיף: “הם גנבו מאיתנו את האמון, את הרגש, את התשוקה. זה כבר לא כדורגל – זו בושה לאומית.”

בינתיים, TFF הבהירה כי העונה לא תופסק, לפחות עד שיובהר היקף המעורבות. “החקירה נמשכת, אך המשחקים חייבים להימשך,” אמר דובר ההתאחדות, “אנחנו משתפים פעולה עם הרשויות, אך נמתין להכרעות לפני שנשבית את הליגה כולה.”

🕳️ ההימור שהפך למכת מדינה

הימורים לא חוקיים הם בעיה מתמשכת בטורקיה – מדינה שבה שוק ההימורים המקוון נחשב לאחד הגדולים במזרח התיכון. לפי ההערכות, מדובר בשוק שחור המגלגל מיליארדי לירות טורקיות בשנה, לעיתים תוך מעורבות של ארגוני פשע.

בעוד שהרשויות נלחמות בתופעה, דליפת מסמכים מהימורים מקוונים חשפה דפוסי הימור חריגים: שחקנים שהימרו על הפסד קבוצתם, תוצאות מדויקות שחזרו על עצמן, ושופטים שנמצאו באותם משחקים שבהם נרשמו חריגות סטטיסטיות.

🧩 בין המגרש לתא המעצר

אחד העצורים – כך מדווחים מקורות טורקיים – הוא יו״ר מועדון גדול מהסופרליג, שנחשד כי שיתף פעולה עם גוף הימורים בלתי חוקי מחוץ לטורקיה. החקירה בודקת קשרים אפשריים בין עסקיו הפרטיים לבין תנועות כספיות הקשורות למשחקים ספציפיים.

משחקים שבהם עלו חשדות כבר הועברו לבדיקה מחודשת, כולל ניתוח מתקדם של וידאו ונתונים, כדי לבחון סימנים לאי-סדרים.

💣 תגובת הממסד והשלכות על אירופה

הפרשה מאיימת לגלוש אל מעבר לגבולות טורקיה. גורמים ב־UEFA וב־FIFA כבר דרשו עדכון שוטף ומזהירים: אם יתברר שמדובר בשחיתות מערכתית, הליגות הטורקיות עלולות להיפסל ממפעלים אירופיים זמנית – כולל ליגת האלופות והקונפרנס ליג.

הדיווחים גררו גם תגובות פוליטיות חריפות באנקרה: חברי פרלמנט מהאופוזיציה דורשים הקמת ועדת חקירה ממלכתית. “אי אפשר לתת לתופעה הזאת להיטמן מתחת לשטיח – זה לא רק עניין של ספורט, זה עניין של מוסר לאומי,” אמר חבר הפרלמנט מה־CHP, מהמט אוזטורק.

⚙️ האם זה תחילתה של רפורמה – או סופה של תקופה?

גם אם לא כל החשדות יתממשו, ברור שכדורגל טורקיה נכנס לעידן חדש. פרשנים מעריכים כי ההתאחדות תיאלץ לבצע ניקוי אורוות עמוק, ולהכניס בקרה חיצונית על שופטים, שחקנים ומועדונים.

“אם זה נכון, זה לא עוד תיק פלילי – זו רפורמה מוסרית,” אמר ל״עניין מרכזי״ מומחה למשפט ספורטיבי מאוניברסיטת אנקרה. “השאלה היא האם המדינה תעז לגעת בקודש הקודשים – בעלי הקבוצות.”

⚠️ סיכום: נקודת אל-חזור

הפרשה הזו היא לא רק סיפור על כסף, הימורים ושחיתות. היא תמרור אזהרה עולמי: כאשר הכסף חודר עמוק מדי לספורט, הרוח הספורטיבית מתפוררת.

טורקיה, מדינה שבה הכדורגל הוא כמעט דת, ניצבת כעת בפני מבחן אמיתי של יושרה. ההיסטוריה תזכור אם בחרה בטיהור אמיץ – או בעוד טיוח מתוקשר.

📍 רמי יצהר – ״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999