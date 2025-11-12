הפועל ראשונה ומכבי אחרונה ביורוליג: הפסד רביעי רצוף למכבי תל אביב המתפוררת ביורוליג

לעומת יריבתה העירונית המאזן של הצהובים ירד ל-8:2 והוא בדיוק הפוך להפועל תל אביב מובילת היורוליג.

זו היתה עוד הופעה צהובה מבישה שכללה גם שפל של קליעת 30 נקודות בלבד במחצית הראשונה. זה היה במשחק במינכן מול פנרבחצ’ה שהסתיים בהפסד רביעי רצוף במפעל העונה 84:75 לפנרבחצ'ה במשחק אותו אירחו הטורקים במינכן. הצהובים הצליחו לחזור מפיגור דו-ספרתי במחצית השנייה הודות ליכולת נהדרת של רומן סורקין (22 נקודות, 8 ריבאונדים), אבל זה הספיק ומכבי ירדה למאזן 8:2 במפעל ולמקום האחרון בטבלה, לפחות עד המשחק של וילרבאן מול מילאנו מחר.

שרונאס יאסיקוביצ'וס כפה את הסגנון שלו על עודד קטש במשך שני רבעים וחצי, והצהובים התקשו לצבור נקודות. את השלשה הראשונה שלהם קלע גור לביא, 54 שניות לסיום המחצית הראשונה, אחרי 13 החטאות ומכבי ת"א קבעה שפל שלילי העונה במחצית של 30 נקודות מול 40 של פנרבחצ'ה.

קטש, אמר בסיום: "אני חייב לצפות במשחק כדי להבין מה קרה בסוף. לא יכולנו לעשות סל במחצית הראשונה וכבר פיגרנו בהפרש גבוה, אבל נשארנו שם ואני גאה בצורה בה חזרנו למשחק. זו נקודה חיובית ונצטרך ללמוד גם מהמשחק הזה".

קלעו לפנרבחצ'ה: בולדווין 17, הול 15, הורטון טאקר 13, קולסון 12, מלי 8, יאנטונן 7, בירץ' 6, ביברוביץ' 4, באקוט 2.

קלעו למכבי: סורקין 22 (8 ריבאונדים), הורד 13 (10 ריבאונדים), דאוטין ג'וניור 8, ווקר 7, ליף 6, ריימן 6, לביא 5, בלאט 2 (7 אסיסטים), דיברתולומאו 2, בריסט 2, קלארק 2.

״עניין מרכזי״