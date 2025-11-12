הפועל תל אביב שוב מובילה את היורוליג וצהובים – אחרונים

נמשך מסע הנצחונות המוצלח של הפועל תל אביב ביורוליג ואחרי ההפסד להפועל ירושלים בגמר גביע הטוטו הגיע הניצחון על בסקוניה 89:114 בסופיה. ועכשיו הקבוצה של איטודיס עלתה שוב למקום הראשון בטבלה עם מאזן 2:8, כשרק ז'לגריס קובנה יכולה להיצמד אליה בטבלה אם תנצח את אולימפיאקוס. לעומת זאת מכבי תל אביב הפסידה שוב והיא האחרונה במפעל.

בסקוניה שהגיעה להתמודדות לאחר שניצחה בשלושת משחקי היורוליג הקודמים לא עמדה בלחץ של הפועל ולמעט רגע אחד פיגרה לאורך המשחק כולו. החבורה של איטודיס הובילה ברבע השלישי 70:86, וברבע האחרון שאותו ניצחה 15:28 המשיכה בחגיגה ההתקפית ושמרה על מעמדה כקבוצת ההתקפה הטובה ביורוליג עד כה העונה. המשחק הבא של הפועל מול פנרבחצ'ה במינכן.

קלעו להפועל: בראיינט 24 (9 ריבאונדים), בלייקני 15, ג'ונס 15, מיצ'יץ' 11, מלקולם 11, אניס 10, אוטורו 10, מוטלי 8, פלטין 3, טימור 3, ויינרייט 2, אודיאסי 2.

קלעו לבסקוניה: לואו-קבארו 19, דיאקיטה 13, דיאלו 11, ספאנולו 11, סימונס 10, קורקוס 9, צדקריס 4, וילאר 2, דיופ 2.

״עניין מרכזי״