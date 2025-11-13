כל שוטר מקוף מבין את זהות הנחקר לפי ההודעה מי מחליף אותו

ניצב במשטרה המכהן בתפקיד בכיר נחקר באזהרה במח"ש בחשד שסייע למקורב בחקירה רגישה. לאור חקירת הניצב, המפכ״ל רב ניצב דני לוי קיים דיון חירום עם סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה, לאור העובדה שמעורבותו של הנציב קשורה בכלל מחוזות המשטרה.

הוחלט כי ראש יאח"ה יימלא את מקומו של הניצב אם הניצב ויושעה.

על פי החשד, הקצין התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו. בכירים במשטרה טוענים כי חקירת הניצב אינה קשורה לחקירות שמתנהלות בימים אלו במשטרה, ולא לפרשיות שנחקרו בעת האחרונה – לא לקטארגייט, לא לפצ״רית ולא לפרשת ההסתדרות.

״עניין מרכזי״