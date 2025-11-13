 דילוג לתוכן
יום חמישי, 13 בנובמבר 2025
כל שוטר מקוף מבין את זהות הנחקר לפי ההודעה מי מחליף אותו

רמי יצהר 13 בנובמבר 2025

ניצב במשטרה המכהן בתפקיד בכיר נחקר באזהרה במח"ש בחשד שסייע למקורב בחקירה רגישה. לאור חקירת הניצב, המפכ״ל רב ניצב דני לוי קיים דיון חירום עם סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה, לאור העובדה שמעורבותו של הנציב קשורה בכלל מחוזות המשטרה.

הוחלט כי ראש יאח"ה יימלא את מקומו של הניצב אם הניצב ויושעה.

על פי החשד, הקצין התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו. בכירים במשטרה טוענים כי חקירת הניצב אינה קשורה לחקירות שמתנהלות בימים אלו במשטרה, ולא לפרשיות שנחקרו בעת האחרונה – לא לקטארגייט, לא לפצ״רית ולא לפרשת ההסתדרות.

״עניין מרכזי״

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

