יבואן אופנה חשוד בניסיון להברחת ענק של ויאגרה לארץ

יחידת החקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז ברשות המסים מנהלת חקירה נגד אלירן סופיר, החשוד כי הבריח כ-30,000 מארזים המכילים ויאגרה במסווה של הלבשה, במשלוח אווירי דרך נתב"ג.

החשוד, בעלים של חברת "נס מן-וומן אופנה", הצהיר בהצהרתו למכס כי הסחורה שברשותו הינה הלבשה, אך במהלך בדיקת הסחורה במכס נתב"ג התגלה כי מדובר בהברחה ג'ל קמאגרה. בבדיקה נמצאו כ-30,000 מארזים ובתוכם 210,000 יחידות של ג'ל קמאגרה בגודל של 100 מיל'.

על פי ההערכות, שווי הסחורה עומד על כמעל ל-2.5 מיליון ₪.

מוצר הקמאגרה אסור ביבוא, שיווק ושימוש בישראל ומסכן את שלום הציבור.

בשבוע שעבר, הובא החשוד בפני בית משפט השלום בראשון לציון ושוחרר בתנאים מגבילים. החשוד הגיש בקשה לצו איסור פרסום, ובית המשפט אישר זאת עד ליום שישי בשעה 14:00, ועל כן הותר לפרסם את שמו בציבור.

החקירה נמשכת.

