יום ראשון, 16 בנובמבר 2025
ללא כותרת

רמי יצהר 16 בנובמבר 2025

בג"צ פסל פה אחד מועמדו של שר המשפטים יריב לוין, אשר קולה, לניהול את החקירה בפרשת ההדלפה בשדה תימן והותיר לשר את האפשרות למנות מועמד אחר לפי המתווה שנקבע.

פסילת המועמד אשר קולה המשמש נציב תלונות הציבור על השופטים נובעת בשל החוק אינו מאפשר לקולה לעסוק עיסוק נוסף פרט לתפקידו.

עם זאת שר המשפטים יוכל למנות עובד מדינה בכיר אחר העונה על הסטנדרטים המקצועיים ונחשב מומחה משפטי לפי שיקול דעתו.

השופטים קובעים כי גורמים בכירים ביותר בייעוץ המשפטי לממשלה ובפרקליטות המדינה, לרבות היועמ"שית ופרקליט המדינה, היו מעורבים באירועים הנחקרים, ומשכך עשויים להידרש למסור עדות בפרשה. מכאן ההימנעות

נקבע כי בנסיבות החריגות והקיצוניות אין מנוס מן המסקנה כי קמה הצדקה לחרוג מן הכלל לפיו אין מקום להתערבות גורמים פוליטיים בחקירות פליליות, למרות הקשיים כבדי-המשקל הכרוכים בכך.

נקבע גם כי החלטת השר לוין אינה מהווה התערבות ישירה בחקירה פלילית אלא התערבות עקיפה בלבד בבחירת זהות עובד המדינה שאליו תועברנה סמכויות הפיקוח על החקירה.

השופטים ממליצים שהצדדים ימצאו מועמד שייהנה מהכשר ציבורי רחב וינמיך את גובה הלהבות בשיח הציבורי

כאמור, ההחלטה ניתנה פה אחד: ראש ההרכב, השופטת יעל וילנר והשופטים אלכס שטיין וגילה כנפי-שטיינץ.

״עניין מרכזי״

כללי

