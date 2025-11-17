שוב לא עלינו למונדיאל אבל לפחות סיימנו עם ניצחון מרשים

ישראל מפרקת 1:4 את מולדובה – ומה זה אומר על המשך הדרך למונדיאל 2026?

נבחרת ישראל חתמה אמש את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 עם הצגה התקפית ו־4:1 מרשים על מולדובה. זה היה אחד הערבים היפים של הכחולים־לבנים בקמפיין הנוכחי: הרגשה של אנרגיה, שליטה, ובעיקר — מה שהיה חסר כל כך במהלך השלבים המכריעים — חדות מול השער.

למרות הניצחון הגדול, ישראל מסיימת את בית I במקום השלישי, מחוץ למאבק על הכרטיסים למונדיאל. אבל אם יש דרך לסיים קמפיין מאתגר — זה הניצחון הזה.

🔥 כך התפתח המשחק – מהפך שהפך לחגיגה

ישראל נראתה חדה כבר מהפתיחה, אך דווקא מולדובה עלתה ליתרון מפתיע לאחר טעות הגנתית. השקט הזה נמשך עד המחצית, ואז — נבחרת ישראל התפוצצה.

שערים:

דקה 49 – דור תורג'מן בפנדל מדויק: 1:1.

דקה 65 – רוי רביבו בכדור חזק מ־16 מטרים: 1:2.

דקה 72 – אליאל פרץ עם בעיטה חדה לפינה: 1:3.

דקה 89 – רביבו משלים צמד קטן ומתוק: 1:4.

המחצית השנייה הייתה אולי ה־45 דקות הטובות ביותר של ישראל בקמפיין כולו: תנועה, לחץ, קצב גבוה ומנהיגות של דור פרץ במרכז המגרש.

🟦 הופעת הנבחרת בקמפיין – עליות, ירידות ומה שביניהן

קמפיין מוקדמות 2026 היה מלא טלטלות:

✔ רגעים חיוביים:

ניצחונות על מולדובה (פעמיים), על אסטוניה בבית, ותיקו מרשים מול איטליה בבית.

פריצה של דור תורג'מן, רוי רביבו ואליאל פרץ – דור חדש שמחפש להוביל.

✘ חסרונות שהשפיעו על העלייה:

הפסדים כבדים לנורווגיה.

איבוד נקודות מכריע בחוץ מול יריבות חלשות.

חוסר יציבות הגנתי לאורך כל הקמפיין.

ישראל מסיימת עם 9 נקודות, מאזן שערים שלילי, והרבה תחושה של “יכולנו יותר”.

🏆 תמונת מצב בית I — מי עלה למונדיאל?

להלן הטבלה הסופית של הבית:

טבלת בית I – סיום הקמפיין

1. נורווגיה – מקום 1, עלתה ישירות למונדיאל

2. איטליה – מקום 2, הולכת לפלייאוף ההעפלה

3. ישראל – מקום 3

4. אסטוניה – מקום 4

5. מולדובה – מקום 5

נורווגיה שלטה לחלוטין בבית, איטליה נראתה לא פעם פגיעה, אבל מספיק טובה כדי לשמור על המקום השני. ישראל נאבקה אמנם, אך לא הצליחה להישאר במרוץ עד הסוף.

🌍 מבט רחב: סיום כל הבתים – מי עלתה למונדיאל 2026 מאירופה?

להלן תמונת המצב של כלל העולות מאירופה, לפי שיטת המוקדמות החדשה:

העולות הישירות (מנצחות הבתים):

ספרד

פורטוגל

אנגליה

גרמניה

הולנד

נורווגיה

בלגיה

טורקיה

סרביה

קרואטיה

שווייץ

פולין

לפלייאוף (סגניות הבתים + המצטיינות מליגת האומות):

איטליה

סקוטלנד

ישראל לא ביניהן

אוקראינה

צ'כיה

אוסטריה

יוון

דנמרק

הונגריה

סלובניה

בסיכום הפלייאוף יצטרפו שלוש נבחרות נוספות, שיחתמו את 16 הנציגות האירופיות במונדיאל.

🇮🇱 סיכום: ישראל יוצאת מהקמפיין עם תקווה — אבל גם עם שאלות

הניצחון נגד מולדובה היה תזכורת ליכולת ההתקפית המרגשת של ישראל.

הבעיה: אותה יכולת הגיעה מאוחר מדי בקמפיין.

יש סגל צעיר, מאמן שמצליח להוציא התקפות יפות, ומספר שחקנים שמתפתחים לליגה אירופית — אבל נדרש שינוי ברור בהגנה, יציבות מנטלית, וביכולת לנצח משחקי חוץ.

ישראל לא במונדיאל 2026 – אבל אם היא תמשיך בצורה שבה סיימה את הקמפיין, 2030 כבר נראית מטרה ריאלית.

עניין מרכזי