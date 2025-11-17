שוב לא עלינו למונדיאל אבל לפחות סיימנו עם ניצחון מרשים

ישראל מפרקת 1:4 את מולדובה – ומה זה אומר על המשך הדרך למונדיאל 2026?
נבחרת ישראל חתמה אמש את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 עם הצגה התקפית ו־4:1 מרשים על מולדובה. זה היה אחד הערבים היפים של הכחולים־לבנים בקמפיין הנוכחי: הרגשה של אנרגיה, שליטה, ובעיקר — מה שהיה חסר כל כך במהלך השלבים המכריעים — חדות מול השער.
למרות הניצחון הגדול, ישראל מסיימת את בית I במקום השלישי, מחוץ למאבק על הכרטיסים למונדיאל. אבל אם יש דרך לסיים קמפיין מאתגר — זה הניצחון הזה.
🔥 כך התפתח המשחק – מהפך שהפך לחגיגה
ישראל נראתה חדה כבר מהפתיחה, אך דווקא מולדובה עלתה ליתרון מפתיע לאחר טעות הגנתית. השקט הזה נמשך עד המחצית, ואז — נבחרת ישראל התפוצצה.
שערים:
דקה 49 – דור תורג'מן בפנדל מדויק: 1:1.
דקה 65 – רוי רביבו בכדור חזק מ־16 מטרים: 1:2.
דקה 72 – אליאל פרץ עם בעיטה חדה לפינה: 1:3.
דקה 89 – רביבו משלים צמד קטן ומתוק: 1:4.
המחצית השנייה הייתה אולי ה־45 דקות הטובות ביותר של ישראל בקמפיין כולו: תנועה, לחץ, קצב גבוה ומנהיגות של דור פרץ במרכז המגרש.
🟦 הופעת הנבחרת בקמפיין – עליות, ירידות ומה שביניהן
קמפיין מוקדמות 2026 היה מלא טלטלות:
✔ רגעים חיוביים:
ניצחונות על מולדובה (פעמיים), על אסטוניה בבית, ותיקו מרשים מול איטליה בבית.
פריצה של דור תורג'מן, רוי רביבו ואליאל פרץ – דור חדש שמחפש להוביל.
✘ חסרונות שהשפיעו על העלייה:
הפסדים כבדים לנורווגיה.
איבוד נקודות מכריע בחוץ מול יריבות חלשות.
חוסר יציבות הגנתי לאורך כל הקמפיין.
ישראל מסיימת עם 9 נקודות, מאזן שערים שלילי, והרבה תחושה של “יכולנו יותר”.
🏆 תמונת מצב בית I — מי עלה למונדיאל?
להלן הטבלה הסופית של הבית:
טבלת בית I – סיום הקמפיין
1. נורווגיה – מקום 1, עלתה ישירות למונדיאל
2. איטליה – מקום 2, הולכת לפלייאוף ההעפלה
3. ישראל – מקום 3
4. אסטוניה – מקום 4
5. מולדובה – מקום 5
נורווגיה שלטה לחלוטין בבית, איטליה נראתה לא פעם פגיעה, אבל מספיק טובה כדי לשמור על המקום השני. ישראל נאבקה אמנם, אך לא הצליחה להישאר במרוץ עד הסוף.
🌍 מבט רחב: סיום כל הבתים – מי עלתה למונדיאל 2026 מאירופה?
להלן תמונת המצב של כלל העולות מאירופה, לפי שיטת המוקדמות החדשה:
העולות הישירות (מנצחות הבתים):
ספרד
פורטוגל
אנגליה
גרמניה
הולנד
נורווגיה
בלגיה
טורקיה
סרביה
קרואטיה
שווייץ
פולין
לפלייאוף (סגניות הבתים + המצטיינות מליגת האומות):
איטליה
סקוטלנד
ישראל לא ביניהן
אוקראינה
צ'כיה
אוסטריה
יוון
דנמרק
הונגריה
סלובניה
בסיכום הפלייאוף יצטרפו שלוש נבחרות נוספות, שיחתמו את 16 הנציגות האירופיות במונדיאל.
🇮🇱 סיכום: ישראל יוצאת מהקמפיין עם תקווה — אבל גם עם שאלות
הניצחון נגד מולדובה היה תזכורת ליכולת ההתקפית המרגשת של ישראל.
הבעיה: אותה יכולת הגיעה מאוחר מדי בקמפיין.
יש סגל צעיר, מאמן שמצליח להוציא התקפות יפות, ומספר שחקנים שמתפתחים לליגה אירופית — אבל נדרש שינוי ברור בהגנה, יציבות מנטלית, וביכולת לנצח משחקי חוץ.
ישראל לא במונדיאל 2026 – אבל אם היא תמשיך בצורה שבה סיימה את הקמפיין, 2030 כבר נראית מטרה ריאלית.
