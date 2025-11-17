איראן בונה "מגן טילים" חדש: תוכנית לשיגור 2,000 טילים בו-זמנית כדי לפרק הגנות אוויריות – דיווחים זרים חושפים את התוכנית המלאה שבלי ספק היא מקור לדאגה ממורה באשר ליכולת הישראלית להתמודד לאורך זמן מול האיום האיראני.

איראן משקיעה משאבים עצומים בשיפור מערכי השיגור שלה, במטרה להגיע ליכולת שיגור של כ-2,000 טילים בו-זמנית. תוכנית זו, שמתוארת כ"מהפכה" בתורת הלחימה האיראנית, נועדה לבטל לחלוטין את יעילותן של מערכות ההגנה האווירית המתקדמות של ישראל וארה"ב, באמצעות הצפת השמיים במסה קריטית של טילים. על פי מומחים ומקורות מודיעיניים, איראן כבר החלה לייצר טילים בקצב מסחרר, עם מפעלים הפועלים 24 שעות ביממה, והיא מתכננת להפוך את היכולת הזו למציאות תוך חודשים ספורים.

הדיווחים על המאמץ האיראני שפורסמו בשבוע האחרון בעיתונים שונים כמו "ניו יורק טיימס", "ניוזוויק" ו"טיימס אוף ישראל", מבוססים על עדויות ממקורות איראניים בכירים ומנתחי מודיעין מערביים. עם זאת,יש ה טילים ספק בהגדרת המקורות ו יחסים את המידע לספינים של גורמים אינורבנטיים המעוניינים להגביר את המתח ולהכין את הרקע לתקיפה. ישראלית אמריקנית נוספת על היכולות האיראניות.

המקורות מציירים תמונה של משטר איראני נחוש להסיק לקחים ממלחמת "ה-12 ימים" ביוני 2025, שבה שיגרה איראן כ-500 טילים על ישראל במהלך 12 ימים, אך נכשלה בהצפת ההגנות הישראליות. כעת, איראן שואפת לשנות את חוקי המשחק: לא שיגורים מדודים ומפוזרים, אלא "גל טילים" אחד מסיבי שישבש את כל מערכות ההגנה.

רקע: לקחי מלחמת יוני 2025 והפגיעה בארסנל האיראני

מלחמת "ה-12 ימים" בין ישראל לאיראן, שהתפרצה ביוני 2025 בעקבות תקיפות ישראליות על אתרי גרעין ומפעלי טילים איראניים, חשפה את חולשותיה של איראן. על פי הערכות מודיעין אמריקניות ואירופיות, איראן החלה את המלחמה עם ארסנל של כ-2,700 טילים בליסטיים, אך איבדה מאות מהם בתקיפות אוויריות ישראליות מדויקות. כ-500 טילים שוגרו לעבר ישראל, אך רובם יורטו על ידי מערכות כמו "כיפת ברזל", "קלע דוד" ו"חץ", בעזרת תמיכה אמריקנית. כ-50 טילים חדרו את ההגנות, גרמו לנזק מוגבל ולמותם של 28 ישראלים.

המלחמה הסתיימה בהפסקת אש מאולצת בעקבות לחץ אמריקני, אך איראן טוענת כי שמרה על "רוב" מאגרי הדלק הגרעיני שלה ו-11 פצצות גרעין פוטנציאליות. דיווחים מצביעים על כך שאיראן בנתה מחדש חלק ניכר מהארסנל – כ-1,500 עד 2,000 טילים – תוך שימוש במפעלים תת-קרקעיים וטכנולוגיות חדשות להסתרה. מומחים כמו עלי ואעז, מנהל פרויקט איראן בקבוצת המשבר הבינלאומית (International Crisis Group), מציינים כי איראן למדה שהשיגורים המפוזרים ביוני לא הספיקו להציף את ההגנות, ולכן פיתחה אסטרטגיה חדשה: שיגור המוני בו-זמנית.

השיפורים הטכנולוגיים: מפעלים 24/7 ומערכי שיגור מתקדמים

על פי דיווחים זרים, איראן משקיעה מיליארדים בפיתוח מערכי שיגור חדשים, כולל סילואים תת-קרקעיים מוסתרים, משגרי ניידים וטילים בעלי טווח משופר (עד 2,000 ק"מ). המפעלים המרכזיים – כמו אלה ליד טהרן ובאזור איספהאן – פועלים כעת 24 שעות ביממה, עם תפוקה של כ-300 טילים בחודש. אם יימשך הקצב הזה, איראן תוכל להגיע ל-20,000 טילים תוך שש שנים, אמר ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו בנאום ביוני.

המטרה המוצהרת: שיגור 2,000 טילים בו-זמנית, שייצור "עומס קריטי" על מערכות ההגנה. מומחים מעריכים כי מספר כזה יחייב את ישראל להשתמש באלפי יירוטים, מה שיביא למחסור במטחים תוך שעות. "אם תהיה מלחמה נוספת, הם מקווים לשגר 2,000 טילים בבת אחת כדי להציף את ההגנות הישראליות, ולא 500 על פני 12 ימים כמו ביוני", אמר ואעז ל"ניו יורק טיימס".f0676a דיווחים נוספים מציינים כי איראן משלבת טילים מדויקים יותר, כמו סדרת "סג'יל" ו"חייבר", עם רחפנים זולים להסחת דעת.

תפקיד מרכזי בתוכנית משחקת סין: חקירה של CNN חשפה כי סין סיפקה לאיראן 10-12 משלוחים של 2,000 טון נתרן פרקלורט – חומר לייצור דלק רקטי מוצק – מאז ספטמבר. משלוחים אלה, שאינם מפרים סנקציות ישירות, מאפשרים לייצר מאות טילים חדשים. ישראל דרשה מסין להפסיק, אך בייג'ינג טוענת שהם חוקיים.

ההשלכות: סוף עידן ההגנות האוויריות?

אסטרטגיית "ההצפה" של איראן מבוססת על תורת הלחימה של "לוחמה לא סימטרית", שבה כמות מנצחת איכות. מומחי הגנה כמו אלה במרכז המחקר CSIS (Center for Strategic and International Studies) מזהירים כי שיגור המוני כזה יפרק את "כיפת ברזל" ואת מערכות THAAD האמריקניות, שכן כל יירוט עולה אלפי דולרים – בעוד טיל איראני זול יחסית (כ-50,000 דולר). במלחמת יוני, ארה"ב וישראל בזבזו מאות יירוטים, מה שהוביל ל"מתיחות דקה" במערכות.

בישראל, פקיד בכיר במשרד ראש הממשלה אמר כי "איראן שואפת ל-8,000 טילים כדי להשמיד את ישראל", והדגיש כי האיום קיים גם ללא נשק גרעיני מצד שני, איראן מתמודדת עם אתגרים: תקיפות ישראליות הרסו חלק ממערכי ההגנה האווירית שלה (כמו S-300), והיא זקוקה לסיוע סיני גם בתחום זה.

תגובת ישראל: לייזרים, יירוטים היפרסוניים ותקיפות מונעות

ישראל אינה יושבת בחיבוק ידיים. על פי דיווחים, צה"ל פרסם את מערכת "קרן ברזל" – לייזר להגנה אווירית שיורה בעלות של כמה דולרים לירייה – כתגובה ישירה לאסטרטגיית ההצפה. המערכת, שפותחה על ידי רפאל, יכולה ליירט מאות מטרות בזמן אמת, ותשולב עם יירוטים היפרסוניים חדשים. פקידי ביטחון ישראליים תיארו את מלחמת יוני כ"עבודה לא גמורה" ומכינים תקיפות מונעות נוספות, כולל על אתרי העשרה גרעיניים.

בוושינגטון, הבית הלבן לוחץ על איראן לחזור לשולחן המשא ומתן, אך טהרן דורשת הסרת סנקציות מלאה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, הזהיר כי איראן שמרה על מלאי אורניום מועשר מספיק ל-10-11 פצצות, מה שמגביר את הסיכון למלחמה גרעינית.

סיכום: מלחמה בלתי נמנעת?

הדיווחים הזרים מציירים תמונה מדאיגה: איראן, פצועה אך נחושה, בונה ארסנל שמאיים לשנות את מאזן הכוחות במזרח התיכון. בעוד מדינות המפרץ חוששות מתקיפה ישראלית "בלתי נמנעת", איראן רואה בשיגור ההמוני "מגן אסטרטגי" נגד איומים. מומחים מזהירים כי "המלחמה הבאה היא רק עניין של זמן", והקהילה הבינלאומית נדרשת לפעול בדחיפות – בין אם בסנקציות מחמירות או במשא ומתן. ככל שהמפעלים האיראניים מהדהדים בקולות מכונות, כך גובר החשש: האם 2,000 טילים אכן יפרקו את "מגדל השן" ההגנתי של ישראל, או שטכנולוגיה חדשה תציל את האיום – זו השאלה עתה.

