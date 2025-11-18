טראמפ הטיל פצצה על נתניהו: יוקם כוח ערבי מוסלמי בינלאומי שישלוט בעזה ״בדרך להקמת מדינה פלסטינית״

טראמפ הנחית הלילה מכת פטיש מדינית, צבאית וכלכלית איומה על ראשו של נתניהו ועלממשלת הימין הקיצוני שלו. המכה הייתה באמצעות החלטה אנטי ישראלית חריגה ובעלת שיניים במועצת הביטחון של האו״ם שמשמעותה ישראל מודחת מעזה ומסולקת מהרצועה. במקומה ייכנס לרצועה וישלוט כוח צבאי בינלאומי חמוש, מאומן בעל כוח אמיתי וסמכויות כשעיקרו יורכב מצבאות של מדינות ערביות ומוסלמיות בעוד שצה״ל יידחק החוצה.

המהלך יהיה במסגרת תהליך להקמתה של מדינה פלסטינית ברצועה ובגדה כשהרשות הפלסטינית מתחזקת באופן חסר תקדים והכל בניגוד מוחלט לחלומו של השלטון הימני קיצוני של נתניהו להשתלט לחלוטין על מרבית שטחי הרצועה והגדה.

אם כן מועצת הביטחון העבירה החלטה מפורשת המניחה את היסוד למתווה הכוח הבינלאומי ברוב מוחץ וללא התנגדות. נתניהו מזה כבר לא יוכל להחלץ ושלטונו מתקרב לקיצו.

בפועל הנשיא טראמפ הנחית הלילה מכה אדירה על ראשו של נתניהו שמשחק אותה כל־יכול צבאית, מדינית ובעיקר פוליטית כלפי פנים, כשבפועל מחדליו האיומים ובראשם מריחת התמשכות המלחמה בעזה מוטטה לחלוטין את הלגיטימציה הישראלית להמשך השהייה הישראלית מעבר לקו הירוק.

ההחלטה שקיבלה מועצת הביטחון ברוב נדיר של 13 תומכים ושני נמנעים וללא מתנגדים מנחיתה מכת מוות על חלומה המתמשך של ממשלת הימין הקיצוני להנציח שליטה ישראלית ברצועה לאחר הריסתה בשנתיים האחרונות. אלא שטראמפ טרף את הקלפים לחלוטין כשהנזק שנגרם עתה לביטחון הלאומי הישראלי הוא בלתי ייאמן: עזה תאויש בכוח צבאי בינלאומי דומיננטי ולא בחיילי צעצוע נוסח יוניפי״ל בלבנון, ישראל לא תורשה להמשיך לשלוט ברצועה והיא תשוקם בכסף בינלאומי תוך הטלת הגבלות חמורות על ישראל.

נתניהו ימכור לישראלים ספינים אבל העובדות: כך נראתה הדרמה באו״ם

באישון לילה, לאחר דיון מרתוני ומורט עצבים, מועצת הביטחון אישרה את ההצעה האמריקנית להקמת כוח בינלאומי גדול בעזה (ISF) ולכינון מנגנון שלטוני מעבר בינלאומי–פלסטיני, שיחליף לחלוטין כל נוכחות ישראלית ברצועה.

ההחלטה עברה ברוב יוצא דופן:

13 בעד – 0 נגד – 2 נמנעים (רוסיה וסין).

רוב כזה כמעט לא קיים בהחלטות הנוגעות לישראל.

המתווה כולל:

פריסת כוח בינלאומי חמוש, גדול, ומאושר במנדט לוחמני.

העברת האחריות על השיקום למנגנון בינלאומי שיכלול מדינות ערב מרכזיות.

“נתיב עתידי למדינה פלסטינית”, לשון ההחלטה.

מניעת כל שליטה ישראלית ישירה או עקיפה בשטח.

ארצות הברית עמדה מאחורי המהלך, דחפה, שכנעה – ולבסוף הכריחה את הקואליציה הבינלאומית להתלכד.

ישראל? נותרה כמעט מחוץ למשחק.

תגובות בישראל: סערה פוליטית אדירה

ליברמן: “כישלון מדיני מהדהד – הממשלה איבדה שליטה”

יו״ר ישראל ביתנו הגיב בחריפות:

“מה שקרה הלילה באו״ם הוא תוצאה של ניהול כושל של ממשלת ישראל. אובדן שליטה מוחלט בזירה הבינלאומית.”

לפיד: “נתניהו הפך את ישראל למדינה לא רלוונטית”

לטענתו, ישראל לא הובילה – היא נגררה.

גורמים ביטחוניים בכירים (בעילום שם):

“זה הסוף של חלום השליטה הישראלית בעזה. חלום שהממשלה הזאת רדפה בלי מחשבה ובלי תכנית.”

לשכת נתניהו: תגובה מהוססת

“ישראל דורשת להבטיח את ביטחונה בכל מתווה.”

ההודעה נתפסה כהודעה כפויה, חסרת שיניים וחסרת אסטרטגיה.

מה זה אומר בפועל? התפרקות מודל השליטה הישראלי

1. סיום מוחלט של כל נוכחות ישראלית ברצועה

ישראל לא תשלוט בשטח. לא תנהל. לא תפקח.

הכוח הבינלאומי ייכנס במקומה, עם פקודת מבצע מאושרת של מועצת הביטחון.

2. העברת השיקום לידיים בינלאומיות

כספי שיקום יבואו מארה״ב, אירופה ומדינות ערב.

הדרישה: ישראל תורחק מכל השפעה על חלוקת כספים, חומרי בנייה או תכנון.

3. מגבלות קשות על ישראל

ההחלטה מאפשרת למועצת הביטחון להטיל סנקציות אם ישראל “תפריע למהלך”.

4. חיזוק משמעותי לרשות הפלסטינית

הרשות תשמש “גורם ניהולי מרכזי”.

במילים אחרות: נתניהו קיבל מה שטראמפ החליט – לא מה שביקש.

הסקירה הבינלאומית – איך העולם מפרש את המהפך

תקשורת אמריקאית: “Trump forced Israel’s hand”

Washington Post:

“טראמפ התעייף מהכאוס הישראלי. ההחלטה היא מהלך כוח שמחזיר לארה״ב שליטה על הזירה.”

New York Times:

“הממשל היה מתוסכל מחוסר היכולת של ישראל לגבש סוף־משחק למלחמה. ההחלטה נולדה בחדרים סגורים כבר חודשים.”

AP News:

“הכוח הבינלאומי יהיה גדול יותר, חמוש יותר ועצמאי יותר מכל מה שנראה באזור מאז 2003.”

תקשורת אירופית: “Europe cheers the return of international order”

Financial Times:

“אירופה רואה במהלך ניצחון לדיפלומטיה רב־צדדית אחרי שנתיים של כאוס בעזה.”

BBC:

“ישראל איבדה שליטה על התהליך. זהו שינוי גאופוליטי עמוק.”

Le Monde:

“צרפת תמכה בהתלהבות. הקרע בין אירופה לישראל מעולם לא היה חד כל כך.”

תקשורת ערבית: חגיגות, דאגות – ושמחה לאיד

Al Jazeera:

“תבוסה ישראלית היסטורית. סוף סוף העולם מתערב כדי למנוע כיבוש.”

Al Arabiya:

“המהלך: טראמפ – לא המדינות הערביות – הוא זה שסיים את השליטה הישראלית.”

Al Quds:

“הפלסטינים בדרך לריבונות חלקית. ישראל מבודדת.”

מדינות ערב המתונות – מצרים, ירדן, סעודיה – דווקא שומרות על טון זהיר, ושולחות מסר ברור:

אנחנו מוכנים להשתתף בכוח הבינלאומי, רק אם ישראל מחוץ לעזה.

פרשנות – ״עניין מרכזי״

1. טראמפ הוכיח: שליטה אמיתית במזרח התיכון עוברת דרך וושינגטון, לא ירושלים

בזמן שנתניהו משווק לציבור “ניצחון היסטורי”, טראמפ החליט שהוא לא ממתין עוד.

2. ישראל הפכה לאורחת – לא שחקנית מרכזית

במשך שנתיים ישראל התהדרה ב”כוח צבאי בלתי מנוצח”, אך התגלתה כמדינה ללא תכנית לסוף המלחמה.

3. המהלך מכניס את נתניהו לפינה פוליטית

הימין הקיצוני לא יסכים לנסיגה מוחלטת.

המערכת הבינלאומית לא תקבל שום דבר אחר.

המשמעות: הקרע הפנימי יעמיק.

4. תם עידן האשליה של “שליטה ישראלית בעזה”

העולם החליט.

ישראל לא תכריע לבד.

והפעם – בניגוד ללבנון – הכוח הבינלאומי יהיה חזק, חמוש, ועם גיבוי אמריקני ישיר.

סיכום – ״עניין מרכזי״

הלילה הזה ייזכר כנקודת המפנה הדרמטית ביותר מאז 7 באוקטובר.

מועצת הביטחון קרעה את המפתחות מהידיים של ישראל והעבירה אותם לקואליציה בינלאומית במנהיגות אמריקנית.

טראמפ מחזיר את ארה״ב למרכז המגרש – וישראל מגלה שהפעם אין לה זכות וטו, אין לה השפעה, ואין לה תכנית אלטרנטיבית.

הכוח הבינלאומי ייכנס לעזה.

השיקום יהיה בינלאומי.

והעתיד מדיני ייכתב ללא ישראל – אלא אם תתעשת, תגדיר יעד, ותפסיק את הכאוס הפנימי שהוביל לרגע הזה.

וכל זה קורה ביממה שבה מתפרסם כי טראמפ סגר עם סעודיה על אספקת טייסות F-35 לממלכה ואזהרת הרמטכ״ל שהמהלך לערער ללא תקנה את השליטה האווירית הישראלית בשמי המזרח התיכון.

ואם לא די בכך פורסם כי איראן מצויה בעיצומו של תהליך התחמשות ביכולות מתקדמות של ירי בו זמני של עד אלפיים טילים לישראל תוך זמן קצר באופן שימנע מההגנה האווירית לשמור על מתווה חדירה נמוכה מבעד לטילי היירוט הישראליים והאמריקניים.

נתניהו הוביל את ישראל לאבדון בכניעתו לימין הקיצוני ובתהליך המשיחיות ההזויה שהוא עצמו עבר. בפועל אחרי שנתיים שרובן היו בלחימה מיותרת ומזיקה: חיזבאללה מתחזק, איראן מאיימת, סוריה נפלה בידי דאעש, טורקיה הופכת במהירות למעצמה אזורית, ירדן מתחילה בגיוס חובה, מצרים מתחמשת, רוטור, סעודיה והאמירויות הופכות בנות ברית של האמריקנים והתמיכה בישראל קורסת לחלוטין בעולם ובדגש עם האמריקנים שנמאס להם לחלוטין לחמש את המשטר הקיצוני הניצי שהשתלט על ישראל.

הנתיב לכאוס נסלל הלילה בעיקר משום החלטת מועצת הביטחון היא נקודת זינוק בינלאומית לכפות על נתניהו מהלכים המנוגדים במאה ושמונים מעלות לחלומותיו האימפריאליסטים אלה מתמוטטים לו מול העיניים רק בשל התנהלות נוראה הנובעת בעיקר כול כולה משיקולי הישרדות אישית תוך הפקרת האינטרס הישראלי העליון.

